Un anniversaire, un grand moment

Le Festival d'Aix, ce sont des lieux emblématiques: le théâtre de l’Archevêché, le petit écrin du théâtre du Jeu de Paume, la cour de l’hôtel Maynier d’Oppède, le domaine du Grand Saint-Jean, à la campagne, mais aujourd’hui délaissé pour des raisons logistiques et de sécurité. Et, plus récent (2007), le grand théâtre de Provence avec ses 1.300 places «avec belle vue», dont la configuration et les moyens techniques permettent toutes les mises en scène. Le festival initial voulait célébrer les opéras de Mozart. Il s’est très vite heureusement diversifié.

Chaque année, un opéra est créé pour l’occasion. Ce qui nous vaut régulièrement de belles découvertes. Grâce à la politique de coproduction des théâtres de la Ville de Luxembourg, le public luxembourgeois a pu et va encore en découvrir quelques beaux exemples: on se souviendra notamment de «Passion» de Dusapin, de «The House Taken Over» de Mendoça, des «1000 endormis» d’Adam Maor, ce dernier avec d’ailleurs notre United Instruments of Lucilin dans la fosse.

Cette fois-ci – et elle sera à l’affiche du Grand Théâtre lors d’une saison à venir -, l’œuvre inédite est le «Picture a Day like This» de George Benjamin et Martin Crimp, une réussite dont on a rendu compte dans notre édition de ce vendredi 7 juillet. Une création dont on se souviendra.

Un autre tout grand moment de ce 75e Festival – un bonheur - a été le «Wozzeck» d’Alban Berg avec Sir Simon Rattle, le chef d’orchestre, et Simon McBurney, le metteur en scène. Le chef d’orchestre révèle toute la force de cette incroyable partition dans toutes ses nuances, remarquablement secondé par ce fantastique instrument qu’est le London Symphony Orchestra – et, soulignons-le, l’Estonian Philharmonic Chamber Choir.

Simon Rattle réussit à atteindre l’équilibre entre «l’intelligence et la passion» qui, selon lui, caractérise la partition. Quant à Simon McBurney, cette fois encore, il n’impose aucun concept préalable à l’œuvre, il en décèle les lignes de force, il perçoit ses sous-jacences; il se met à son service, en toute modestie créative… avec quel talent. Quel art aussi de l’enchaînement des séquences, en incroyable fluidité. Il est à la fois un artisan du théâtre à l’ancienne (un jeu avec des chaises ou un simple encadrement de porte par exemple) et un maître dans l’art d’utiliser les ressources des images vidéo et des effets lumineux les plus complexes.

Quelle maîtrise aussi dans les mises en place et les déplacements du chœur. Confrontés à son univers, nous redevenons un petit enfant subjugué, nous retrouvons l’émerveillement de la magie théâtrale. Il est vrai aussi que la distribution est en parfaite harmonie avec cet environnement musical et scénique. Quel Wozzeck que celui de Christian Gerhaher!

«L’Opéra de quat’sous» dans une mise en scène de Thomas Ostermeier

Une proposition originale a été celle du spectacle d’ouverture, à l’Archevêché: «L’Opéra de quat’sous» de Bertolt Brecht-Kurt Weill. Oui, vous avez bien lu, il ne s’agissait pas de la version originelle allemande «Die Dreigroschenoper», mais bien d’une version française, confiée aux comédiens de la Comédie-Française. Qui avaient d’ailleurs appris à chanter pour l’occasion, et de façon époustouflante pour certains.

«L’Opéra de quat’sous» de Bertolt Brecht-Kurt Weill a été confiée aux comédiens de la Comédie-Française. Foto: Festival d’art Lyrique d’Aix-en-Provence

N’empêche, c’est un sacré pari dans la mesure notamment où les articulations et intonations de la langue française sont structurellement différentes (dans la prononciation et ses effets) de la langue allemande. Et c’est un Allemand, Thomas Ostermeier, qui en a réalisé la mise en scène – sa première mise en scène d’opéra.

Sa proposition séduit dans pas mal de ses choix, mais elle reste un peu sage sans doute pour un metteur en scène qui nous a habitués à davantage de radicalité.

Le Festival d’Aix-en-Provence, c’est donc aussi, depuis ses origines, la célébration des opéras de Mozart. Celui de cette année: un «Cosi fan Tutte» confié scéniquement à Dmitri Tcherniakov. Certains se souviendront de sa « Carmen » devenue le sujet d’un jeu de rôle proposé à un couple en difficulté. Cette fois, il a imaginé qu’un hôte facétieux, secondé par sa gouvernante maîtresse, imaginait de faire jouer l’intrigue de l’opéra par deux couples bourgeois plutôt âgés. Il met ainsi au défi la solidité de leurs relations. Cette proposition a divisé le public.

