Tschechisch-französischer Schriftsteller Milan Kundera gestorben

Literaturwelt in Trauer: Milan Kundera, Autor von „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ ist tot.

Der tschechisch-französische Schriftsteller Milan Kundera ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 94 Jahren, wie eine Sprecherin der Mährischen Landesbibliothek in Brünn (Brno) am Mittwoch unter Berufung auf seine Ehefrau bestätigte.

Kundera hatte vor zwei Jahren seine Privatbibliothek und sein Archiv der Mährischen Landesbibliothek im tschechischen Brünn überlassen. Diese Bibliothek enthielt Ausgaben seiner Bücher auf Tschechisch und in mehr als 40 Weltsprachen – insgesamt rund 1.000 Bände.

Der Autor von Bestsellern wie „Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“ und „Der Scherz“ wurde am 1. April 1929 in Brünn geboren und wuchs dort auf. Seit seiner Emigration 1975 lebte er aber in Frankreich. Er hatte beide Staatsbürgerschaften.

Es folgt ein ausführliches Porträt im Laufe des Nachmittags.