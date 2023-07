Tom Cruise und noch eine „Mission Impossible“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Drei neue Filme haben die Kinos des Landes in dieser Woche zu bieten - doch einer hat schon vor dem Start für ordentlich Furore gesorgt. Aber immerhin ist es nun geschafft: Für den siebten Teil des Action-Franchises kehrt Tom Cruise ein vorletztes Mal in die Rolle des Ethan Hunt zurück. „Mission Impossible – Dead Reckoning Part One“ heißt das Abenteuer diesmal – und einmal mehr steht die ganze Welt, ja das Überleben der gesamten Menschheit auf dem Spiel.

Lesen Sie auch:„Barbie“-Verbot: Warner Bros. erklärt strittige Weltkarte

Neben insgesamt vier Verschiebungen des Starttermins hatte die Corona-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf den Dreh. Darüber hinaus führten die strengen Vorsichtsmaßnahmen zu Streitigkeiten zwischen Cruise und Crewmitgliedern, die die Vorschriften aus Cruises Sicht nicht ernst genug nahmen.

Aber das Ergebnis ist Powerkino: Der Topstar springt unter anderem mit einem Motorrad aus mehreren hundert Metern Höhe eine Klippe hinunter, was direkt in einen Fallschirmsprung übergeht. Für diesen spektakulären Motorradflug trainierte Tom Cruise 500 Fallschirmsprünge und 1.300 Sprünge mit einem Motocross-Rad. Mit „Part Two“ soll dann für Cruise im Franchise Schluss sein. Oder doch nicht?

Von Stunts zu Umweltverbrechen

„Les Algues Vertes“ von Pierre Jolivet ist dann deutlich realitätstreuer. Im Mittelpunkt des Ökothrillers steht nämlich das Problem tödlicher Algen in der Bretagne. Die Journalistin Inès Léraud (im Film dargestellt von Céline Sallette) ging dem Ganzen auf die Spur und veröffentlichte später ihre Entdeckungen als Comic. Der Film folgt dieser Vorlage und taucht auf seine Art in ein schier unglaubliches, aber reales Netzwerk des Schweigens ein: Denn die Gründe hinter der Verseuchung liegen an mehr als nur einem lokalen Verursacher. Es sind extreme soziale Verbindungen, finanzielle Abhängigkeiten und bewusstes Wegschauen, denen sich selbst die hohe Politik nicht stellen will.

Der letzte neue Film der Woche ist „Fathers and Mothers“ aus Dänemark. Darin zeigt die Regisseurin Paprika Steen, wie schwer es ist, neu in eine eingeschworene Gemeinschaft einzutauchen. Piv und Ulrik müssen für ihren Platz in der Elterngruppe der neuen Klasse ihrer Tochter kämpfen. Das ist zwar mit Humor verfilmt, aber hat auch seine düsteren Seiten.

Das vollständige Kinoprogramm Sie hier.