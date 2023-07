Tom Cruise liefert auf seiner Mission bestes Unterhaltungskino ab

Bei der Premiere am 10. Juli in New York gab sich Tom Cruise entspannt. Foto: Getty Images via AFP

27 Jahre ist es her, dass Tom Cruise das erste Mal als Ethan Hunt auf der Kinoleinwand zu sehen war, und es dürfte kaum eine Filmreihe geben, die sich derart lange und erfolgreich mit dem gleichen Hauptdarsteller hält. Und obendrein, nach einigen kleineren Durchhängern in den ersten Jahren, mit der Zeit von Fortsetzung zu Fortsetzung nur noch erfolgreicher wird. Nun startet mit „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ der – Pandemie-bedingt mehrfach verschobene – siebte Teil, der zusammen mit dem direkt im Anschluss gedrehten und für 2024 vorgesehenen Film als Abschiedsvorstellung dieses Geheimagenten der besonderen Art angekündigt wurde.

Der Gegner, mit dem es Ethan Hunt und sein Team der abseits fast aller Kontrollgremien agierenden Impossible Missions Force (Simon Pegg und Ving Rhames) dieses Mal zu tun haben, ist – passend zum Zeitgeist – eine neuartige Künstliche Intelligenz. Beziehungsweise natürlich all jene, die versuchen, diese ungemein mächtige Waffe unter ihre Kontrolle zu bringen, was in diesem Fall Regierungen genauso sind wie alte Widersacher aus Hunts Vergangenheit. Doch der Versuch, die KI an einem Ort zu lokalisieren oder überhaupt nur der beiden Schlüsselhälften habhaft zu werden, mit denen sie sich womöglich stoppen ließe, entpuppt sich als ein aufwändiges Unterfangen, das unter anderem in die namibische Wüste, nach Abu Dhabi sowie Rom und Venedig und in die Schweizer Berge führt.

Schon immer hat sich Ethan Hunt von dem, was den Frauen in seinem Leben passiert, mindestens so sehr motivieren lassen wie vom Versuch der Weltrettung, daran ändert sich auch dieses Mal nichts. Die stets schwer durchschaubare Ilsa Faust (Rebecca Ferguson) ist hier ebenso wieder mit von der Partie wie die von Vanessa Kirby gespielte Weiße Witwe, dazu kommt nun eine Taschendiebin der Extraklasse, was es so ähnlich schon einmal im zweiten Teil gab. Marvel-Star Haley Atwell ist in dieser Rolle der Grace in jedem Fall eine Wucht und das Aufregendste, was „Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil Eins“ zu bieten hat.

Abgesehen natürlich von Actionszenen und Stunts, mit denen sich diese Filmreihe immer schon aufs Spektakulärste von anderen Großproduktionen abzusetzen wusste. Einmal mehr haben sich Cruise und Regisseur und Autor Christopher McQuarrie einiges einfallen lassen, wobei lange Verfolgungsjagden durch Rom gerade schon im jüngsten „Fast & Furious“ zu sehen waren. Und auch wenn dieser neue, mit 163 Minuten sehr lange „Mission: Impossible“-Teil der erste seit einigen Jahren ist, bei dem sich ein paar Ermüdungserscheinungen bemerkbar machen, muss man doch festhalten: die fast schon altmodische Flughafen-Sequenz in Abu Dhabi oder das furiose Zugfinale samt Cliffhanger zum nächsten Film gehören ohne Frage zum Unterhaltsamsten, was das Kino in diesem Jahr zu bieten hatte. Auch deswegen kann man sich kaum vorstellen, dass der inzwischen 61-jährige Cruise Ethan Hunt nächstes Jahr tatsächlich in Rente schickt.