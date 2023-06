Sommerlich frische Momente auf der Kinnekswiss

Mit dem Saisonende geht es in Richtung entspannte Musikgenüsse unter freiem Himmel

Die Vorzeichen mehren sich: Langsam wächst die Bühnentechnik auf der Kinnekswiss im hauptstädtischen Stadtpark. Ab Freitag, dem 30. Juni, starten die von der Stadt Luxemburg mit ihren Partner organisierten Veranstaltungen. Gleich zu Beginn ist Stewart Copeland zu Gast. Der Schlagzeuger von The Police hat musikalische Highlights der Band aufgearbeitet: Das Konzert im Rahmen seiner „Police deranged for Orchestra“-Tour startet ab 21 Uhr. „Sie werden Zeuge einer einzigartigen musikalischen Darbietung im grünen Stadtpark, bei der die Klassiker von The Police mit der musikalischen Begleitung des Orchestre de Chambre du Luxembourg und der Musique Militaire Grand-Ducale neu interpretiert werden“, schreibt die Stadt Luxemburg mit Selbstbewusstsein.

Damit aber nicht genug: Am Samstag, dem 1. Juli, steht die Kooperation mit der Philharmonie ganz groß im Vordergrund. Die Lëtzebuerger Philharmoniker (OPL) spielen unter der Leitung von ihrem Chefdirigenten Gustavo Gimeno „Rhapsodies on the Kinnekswiss“. Als Solistin ist Yuja Wang eingeladen.

Wird das ein Aufwärmen, bevor die Pianistin 2024 an der Seite der Berliner Philharmonikern unter deren Chefdirigenten Kirill Petrenko auf der Berliner Waldbühne den dortigen weltberühmten jährlichen Saisonabschluss spielen wird? Erfahrung mit dem Stück, der Paganini-Rhapsodie von Sergej Rachmaninow, hat Wang längst. Unter anderem spielte sie es mit Claudio Abbado ein – und bewies darin einmal mehr ihr Talent. Das soll auch das OPL weiter strahlen. Wang geht mit dem Orchester ab dem 2. Juli auf eine kurze Tour nach Wiesbaden, Amsterdam und Granada.

Weiter auf dem Programm des OPL stehen Strauss’ Rosenkavalier-Suite und Ravel "La Valse". Parallel dazu laufen im Konzerthaus selbst die Vorbereitungen für die End-of-Season-Party. Ab 22 Uhr wird das Foyer zum Dancefloor. Tickets für die Party kosten um Vorverkauf 20 Euro. Infos zu den DJs der Nacht um den Headliner Dixon gibt es auf der Philharmonie-Website.

Am Sonntag, dem 2. Juli, dürfen zwischen 11 und 17 Uhr die Ensembles des hauptstädtischen Konservatoriums auf die große Open-Air-Bühne, bevor dann die Militärmusek ab 19 Uhr zum „Dicksiana“-Abend lädt. Die Eintritte zu den Kinnekswiss-Konzerten sind frei

Wer von Musik unter freiem Himmel noch nicht genug bekommen kann, hat wieder am 7. Juli im Park der Villa Vauban zu geniessen. Die Mittagskonzerte „Klassik am Park“ dort laufen noch bis in August.