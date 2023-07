So entstehen Schriftstellerkarrieren

„Es ist schon ein besonderes und sehr spezielles Gefühl, wenn eines der eigenen Gedichte in einem Buch abgedruckt wird“, lächelt die 22-jährige Studentin Jessica Lentz. Sie ist eine der vier Gewinnerinnen und Gewinner des diesjährigen Young-Voices-Schreibwettbewerbs, deren Texte nun in einem Sammelband publiziert werden.

Dieser soll im November, pünktlich zu den Walfer Bicherdeeg, beim Luxemburger Verlag Black Fountain Press erscheinen, wie die Verlegerin Anne-Marie Reuter im gemeinsamen Interview mit Jessica Lentz gegenüber dem „Luxemburger Wort“ erklärt.

„Die erste Auflage des Wettbewerbs fand bereits 2018 statt. Damals konnten allerdings nur Schüler aus Lyzeen ihre Texte einschicken. Es gab also nur eine Alterskategorie. Das änderte sich, als die Universität Luxemburg den Verlag für eine Zusammenarbeit kontaktierte. 2020 erschien dann das erste Young-Voices-Buch, das auf dem damaligen Wettbewerb basierte, bei dem es zwei Alterskategorien gab: eine Kategorie für 15- bis 19-Jährige und eine Kategorie für 20- bis 25-Jährige“, so die Verlegerin.

2023 konnten erneut Schüler und Studenten ihre Texte beim Young-Voices-Wettbewerb einreichen, wobei diese nicht nur in den unterschiedlichen Alterskategorien untereinander konkurrierten, sondern auch in den beiden Genres Prosa und Poesie. Insgesamt wurden dieses Jahr also vier Preise verliehen.

„Diesmal hatten wir auch eine klare Themenvorgabe“, erläutert Anne-Marie Reuter. „Und zwar: ‚Life – a series of (un)eventful events‘.“ Und wie immer mussten alle Texte auf Englisch sein.

Für Jessica Lentz, die in Amsterdam „Literary Research“ im Master studiert, kein Problem. Immerhin gewann sie in ihrer Alterskategorie den ersten Preis im Bereich Poesie.

„Ich habe mich in meinen Gedichten vor allem den ,uneventful events‘ gewidmet. Es geht also eher um Alltägliches. Zum Beispiel handelt einer meiner Texte von meiner Mutter und einer von meiner Schwester. Dabei würde ich behaupten, dass meine Gedichte eher feminin sind, aber nicht unbedingt feministisch. Vielmehr sind es Texte von einer Frau, über Frauen und die sich an Frauen richten“, betont die Literaturstudentin.

Damit greift Jessica Lentz in ihren vier eingereichten Gedichten auch Themen aus der Kindheit auf, schreibt über Barbiepuppen und die Erwartungen, die beispielsweise in puncto Aussehen an Frauen gestellt werden. Sie möchte sich und ihre Gefühle mit ihrer Poesie ausdrücken.

Und wie kann man sich den Schreibprozess der jungen Autorin, die selbst gerne Bücher von Ali Smith oder Haruki Murakami liest, vorstellen? „Ich habe mir angewöhnt, sobald ich im Alltag auf irgendetwas stoße, was mich interessiert, oder ich mich inspiriert fühle, ich mir ein paar Zeilen dazu aufschreibe. Diese baue ich später dann weiter aus. Manchmal entsteht daraus ein Gedicht, manchmal auch nicht.“

Jessica Lentz schreibt schon länger – vorwiegend Gedichte. Ihre Texte reicht sie allerdings erst seit etwa zwei Jahren bei Wettbewerben ein. Auch an Prosa hat die Studentin sich schon gewagt, fühlt sich im Bereich Lyrik allerdings sicherer. Was aber nicht bedeutet, dass sie sich nicht auch im Prosaschreiben weiter üben möchte.

Feste Schreibzeiten plant die junge Autorin nicht ein. „Ich habe mal gehört, dass es besser sei, eine Routine zu haben, aber das ist bei mir wirklich nicht der Fall“, lacht Jessica Lentz.

Auch in Cafés schreibt die Luxemburger Studentin eigentlich nie. Dabei ist sie der festen Überzeugung, dass ihre Texte auch sehr von ihrem Gemütszustand abhängen: „Ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich gut fühle, das auch die Momente sind, in denen ich am besten schreibe. Wenn ich schlecht drauf bin, werden meine Texte auch weniger ansprechend.“

Und aus dem Grund glaubt sie auch nicht so ganz an das Klischee des „Tortured Artist“, also dass nur der gequälte Künstler gute Kunst schafft.

Vielmehr wirkt Jessica Lentz optimistisch und energisch. Sie sieht in Schreibwettbewerben wie dem Young Voices die Möglichkeit, sich mit anderen jungen Autoren auszutauschen und sich in ihrem eigenen Kreativprozess weiterzuentwickeln. Und wer weiß, vielleicht kristallisiert sich mithilfe solcher Wettbewerbe – wie auch dem Prix Laurence oder dem Printemps des Poètes – eine ganze neue Schriftstellergeneration heraus.

„Sister, Or: On Beheaded Barbie Dolls“ von Jessica Lentz

Rummaging through the toy room for a childhood gone

by unlocks a memory film scroll inside my head:

it rolls out like an infinitely long red carpet

leading us to our infant past.

With a flickering crackle, the memory unravels, starring

pink-trimmed, blonde-haired Barbie dolls living in

whole universes we created at the drop

of a head. Yes.

With shrieking delight, we snapped the dolls’ necks, nibbled

their small hands and feet,

we adorned their plastic-sheen bodies

with pencils every colour of the

rainbow.

Grotesque, disfigured, they became the anti-heroes

of our little worlds, existing bodily

in the face of manufactured perfection, defying

the adult world’s rules for woman.

Cut – credits roll in. One name repeated

on the dark screen. Thank you, sister,

for telling the monsters in me

to come out and play.