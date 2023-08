Sinnliche Gartenschau in der Nationalbibliothek

Eingang in die magische Welt der Gärten in der BnL. Foto: Chris Karaba

Betritt man die Ausstellung „Vu Gäert a Bicher“ in der Nationalbibliothek, so stellt sich Kontemplation ein. Zunächst muss man einen Blättervorhang zur Seite schieben in die andere Welt: Hier war eine Bühnenbildnerin (Anouk Schiltz) am Werk! „Gärten sind Orte der Entspannung und Arbeit, der Gestaltung und Disziplin, des Wissens und der Fantasie; sie bieten gleichermaßen Freude und Vergnügen, Schutz und Nutzen“, liest man einleitend.

Es sind aber auch „abgegrenzte Räume des Aufblühens und Vergehens, so vielfältig in ihren Formen und Bestimmungen wie die Gemeinschaften ihrer Nutzer“. Mit anderen Worten: Gesellschaften erkennen sich in ihren Gärten wieder und diese Naturgestaltung ist Ergebnis der vermittelten Ansichten über sie selbst und ihr Verhältnis zur Natur.

Die Mehrdeutigkeit des Titels „Vu Gäert a Bicher“, deutet bereits auf die thematische Bandbreite hin: Dokumente von Büchern und Zeitschriften über Drucke, Pläne und Postkarten bis hin zu Liedern sind hier zu entdecken. Sie veranschaulichen die Vielfalt historischer und fiktiver Gärten, nehmen einen mit auf eine Reise in Geschichten über Gartenkunst, von Parks bis hin zu Schulgärten, von Kloster- bis zu Küchen- und bunten Hobby-Gärten.

„Gartengeschichten“ geben Einblicke in die Entwicklung. Bereits vor der Schleifung der Festungsmauern ab 1867 gab es urbanistische Entwürfe – etwa von Jean-Baptiste Liesch (1874–1949), in denen herrschaftliche Parkanlagen in der Art englischer Landschaftsgärten sowie private Gärten konzipiert wurden. In den meisten europäischen Städten wurden die Areale der Stadtverteidigung und die unmittelbar davorliegenden Flächen im Zuge der faktischen Sinnlosigkeit von städtischen Verteidigungsanlagen zu Grünflächen oder aber bei Erweiterung zu Mobilitätsachsen.

Park Mansfeld von 1880

Der französische Landschaftsarchitekt Édouard André (1840-1911) entwarf so einen botanischen Garten zwischen den Avenuen Marie-Thérèse und Monterey, von dem heute nur noch eine Grünfläche mit einem Kinderspielplatz, einem Springbrunnen und öffentlichen Latrinen übriggeblieben sind. André war es auch, der um die Stadt Luxemburg herum eine von zahlreichen Gartenflächen umrahmte Promenade anlegte.

In der Ausstellung sind zahlreiche Entwürfe und Pläne für Gärten zu finden ... Foto: Chris Karaba

Die Innenseite des Katalogs (Gestaltung: Rose de Claire) schmückt eine historische Aufnahme des herrschaftlichen Parc Mansfeld von 1880. In der Ausstellung stoßen die Besucher ferner auf einen städtebaulichen Plan zur Erweiterung der Stadt aus dem Jahr 1868. Postkarten künden von den Blumenfesten in Luxemburg-Stadt (1908) und Ettelbrück.

Gärten waren geschützte Zufluchtsräume, Parks Orte der Kontemplation, der Selbstfindung des bürgerlichen Ichs.

Nicht nur in den größeren Städten waren Parkanlagen in Mode, sondern aufgrund ihres zugeschriebenen Erholungseffekts gerade auch in Kurorten so etwa in Mondorf. Ende des 19. Jahrhunderts waren dort rund 300 Arbeiter angestellt; er galt sogar international als „Perle der Parkgärtnerei“.

Mondorf: Perle der Parkgärtnerei

Natürlich war der Garten auch Ort des Eskapismus, der Flucht vor den Anforderungen des Alltags, der rationalisierten Welt.

Das bürgerliche Ideal des Lesens im Garten hat hier seinen Ursprung, zugleich waren Bienenwachskerzen seiner Zeit noch teuer, so war Lesen bei Tageslicht auch eine pragmatische Lösung. Lesend inszenierte Frauen in Gärten oder Parks waren ein beliebtes literarisches wie auch kunstgeschichtliches Motiv im 19. Jahrhundert.

Gärten waren geschützte Zufluchtsräume, Parks Orte der Kontemplation, der Selbstfindung des bürgerlichen Ichs. Zugleich ist der Garten ein Raum der fehlenden Kontrolle, was besonders Männer ängstigen konnte. In einer Auslage stößt man auf den Band „Frauen, die lesen, sind gefährlich“.

In der Ausstellung stoßen die Besucher auf einen städtebaulichen Plan zur Erweiterung der Stadt aus dem Jahr 1868.

Von ihren mythischen Anfängen an, im biblischen Garten Eden, wurde Gärten auch eine philosophische Dimension zuteil. Oder wie es im Katalogbeitrag von Marvin Josef Deitz über „Luxemburgische Musik aus dem Garten“ heißt: „Die große weite Welt findet sich im kleinen Garten wieder.“ – In diesem Sinne sei auch Voltaires Satz aus Candide zu verstehen: „Il faut cultiver notre jardin.“ Sprich: Wer die Welt verändern möchte, möge (bei sich) in ‚seinem’ Garten beginnen.

Ode an die Gärten

„Gartengesänge“ – Klangwelten aus dem Paradiesgarten – so die Überschrift eines Raumes in Mauve, in dem die Besucher per Knopfdruck luxemburgisches Liedgut (aus-)wählen und (rein-)hören können. Wählen kann man zwischen „Eng Stiedche voller Rousen“, „Meng Réischen“ (von Jean-Pierre Kemmer), „D'Lidd vum Kleingärtner“ (Pit Kremer – Jean-Pierre Kemmer) oder einem ulkigen Lied über „De Schliek“ (von Théodore Decker).

Klangstationen: Hier können die Besucher Lieder auswählen, darunter auch Kompositionen von Lou Koster. Foto: Chris Karaba

Schräg gegenüber konterkariert eine in Blau-Grau gehaltene Tafel diese Harmonie. Darauf liest man von der ideologischen Vereinnahmung der Kleingärten der deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. – Ein Kapitel, das Claude D. Conter in seinem Katalogbeitrag „Erzeugungsschlachten“ über den Wandel des Kleingartens während des Zweiten Weltkriegs ausgehend von einem Besuch Ernst Jüngers in Luxemburg vertieft. Der Begriff „Erzeugungsschlacht“ bezeichnet ein spezifisches Programm der Landwirtschaftspolitik und wurde in NS-Deutschland bis Mitte der 1930er Jahre im Rahmen der Einrichtung von Schulgärten auch auf das Kleingartenwesen bezogen.

Der Garten wurde vor allem Nutzgarten und war nicht mehr Ort des privaten Rückzugs, also der empfundenen Freiheit, sondern diente auch der Entfaltung nationalsozialistischer Erziehungsideale, wurde so zum Ort des „Kampfes“ um Selbstversorgung.

Erzeugungs- vs. Kartoffelschlachten

Als Pendant zu den sogenannten Erzeugungsschlachten, zur Erreichung einer Autarkie, kann das Kapitel „Kartoffelschlachten“ von Kim Krier gelesen werden. Eine Wandtafel rund um die Kartoffel illustriert in der BnL-Schau die Kartoffelknappheit zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Am Boden liegen noch zwei leere Kartoffelsäcke und künden von Lebensmittelknappheit.

Der Kartoffelkäfer wurde seiner Zeit zum „Staatsfeind Nr. 1“, die Analogie zum menschlichen, die Versorgung gefährdenden Eindringling ist nicht zu übersehen.

Leere Kartoffelsäcke am Boden der Schau künden von der einstigen Nahrungsmittelknappheit ... Foto: Chris Karaba

Anhand historischer Ausgaben der Zeitschrift „Landwûol“ werden nicht nur Trends in der Gartenpflege erkennbar, es lässt sich auch der schmale Grat hin zur Blut- und Bodenideologie erkennen, wie Myriam Sunnen in ihrem Katalogaufsatz unterstreicht. Ein Foto der Arbeit im Reformgarten der Erziehungs- und Lehrlingsanstalt um 1934 illustriert die Existenz von Schulgärten im Dienst des Unterrichts und der Erziehung.

Unter dem Kapitel „Gartenerziehung – Gartenarbeit im Spannungsfeld von Wissenschaft, Kommerz und Gesellschaftspolitik“ liest man von Gartenarchitekten, Botanikern oder Berufsgärtnern, die heutigen Hobbygärtnern den Weg ebnen sollten. So findet sich der Hinweis auf François Auguste Tinant (1803–1853), der in seiner Flora als Erster auf 512 Seiten 1.462 unterschiedliche Pflanzenarten auf dem Gebiete Luxemburgs vermerkte.

Buntes Florilegium

Es folgen Beispiele der Gartenwerbung, die Gärtnerei Wilhelm in Clausen und schließlich Einblicke in das Webarchiv als Forschungsgegenstand der Digital Humanities. So wurde für die Ausstellung eigens ein Korpus an Webseiten zum Thema „Biodiversität und Nachhaltigkeit“ angelegt – mit dem Ziel, das „grüne“ Internet Luxemburgs zu erfassen und zu archivieren.

Unter der Ägide der Kuratoren Claude D. Conter und Kim Krier ist eine anregende und schöne Schau entstanden, die zur Auseinandersetzung mit Konzeptionen des Gartens anregt.

Das Ergebnis ist ein buntes Florilegium aus (nicht ausschließlich luxemburgischen) Zeitschriften-Artikeln, Büchern, Bild-Dokumenten – sinnlich erfahrbar gestaltet. Die Ausstellung erhebt dennoch nicht den Anspruch, eine Kulturgeschichte des Gartens in Luxemburg oder eine systematische Bestandsaufnahme darüber zu verfassen.

Unter der Ägide der Kuratoren Claude D. Conter und Kim Krier ist eine anregende und schöne Schau entstanden, die zur Auseinandersetzung mit Konzeptionen des Gartens anregt.