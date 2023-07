Sinead O'Connor ist tot

Share this with email

Mit nur 56 Jahren ist die irische Sängerin laut zahlreichen Medienberichten gestorben. Über die Todesumstände ist nichts bekannt. Die "Irish Times" hatte die Todesnachricht am Mittwoch veröffentlicht.

O'Connor hinterlässt drei Kinder, einer ihrer Söhne starb 2022 im Alter von 17 Jahren. Sie war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs „Nothing Compares 2 U“ weltberühmt geworden, der auf dem Album „I Do Not Want What I Haven’t Got“ erschien.

O'Connor litt seit Jahren unter psychischen Problemen. Mit ihrer Kritik an der katholischen Kirche sorgte sie wiederholt für Kontroversen. Im Jahr 2018 konvertierte die Sängerin zum Islam und nannte sich seitdem Shuhada Davitt.

2012 hatte O'Connor ihre Fans im Atelier begeistert. Foto: Foto: Marc Wilwert

Mehr in Kürze