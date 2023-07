Sieben Filme, die für intensive Emotionen und gute Laune sorgen

In „Sick of Myself“ ringt eine Frau um die Aufmerksamkeit ihres Freundes und greift dafür zu harten Maßnahmen. © FOTO: Film i Väst / Oslo Pictures / Garage Film International

Drei Komödien, zwei Dramen, ein Horror-Thriller und ein Animationsfilm für die ganze Familie. Die kommende Kinowoche wird abwechslungsreich.

„Insidious: The Red Door“

Seit dem Erfolg von „Paranormal Activity“ ist die US-amerikanische Filmgesellschaft Blumhouse Productions aus dem Horrorgenre nicht mehr wegzudenken. Nun bringt das Unternehmen „Insidious: The Red Door“ in die Kinos und setzt damit die „Insidious“-Reihe fort. Im fünften Teil der Horror-Franchise werden Josh und sein Sohn Dalton mit alten, längst verdrängten Dämonen konfrontiert.

„Joy Ride“

Die Anwältin Audrey, gespielt von Ashley Park, fährt mit ihrer besten Freundin Lolo nach China, um dort einen wichtigen Geschäftsdeal zu erledigen. Diese soll Ashley als Übersetzerin bei ihrer Arbeit helfen. Allerdings hat Lolo es nicht so mit Regeln, sodass die Geschäftsreise allmählich aus dem Ruder läuft.

„Juniper“

In Matthew Savilles Spielfilmdebüt „Juniper“ holt Robert seinen rebellischen Teenager-Sohn Sam nach Jahren wieder aus dem Internat zu sich nach Hause, damit dieser sich um seine kranke Großmutter kümmert. In dem bewegenden Drama lernt Sam die Mutter seines Vaters auf eine neue Art und Weise kennen.

„Sick of Myself“

Mit „Sick of Myself“ läuft diese Woche eine weitere Komödie in den hiesigen Kinos an. In der norwegisch-schwedischen Komödie fühlt sich eine junge Frau von ihrem Freund, der in der Osloer Kunstszene zunehmend erfolgreicher wird, vernachlässigt. Mit der Zeit findet sie jedoch Gefallen daran, in die Opferrolle zu schlüpfen – der Aufmerksamkeit wegen.

„Les Vengeances de Maître Poutifard“

Der pensionierte Lehrer Robert Poutifard hat nur noch einen Gedanken: Er will sich an seinen ehemaligen Schülern rächen, die sein Leben ruiniert haben. Um ihm bei der Umsetzung seines teuflischen Plans zu helfen, hat er die beste Komplizin an seiner Seite: seine Mutter.

„Small, Slow But Steady“

Das japanisch-französische Drama erzählt die Geschichte der jungen Profiboxerin Keiko. Die hörgeschädigte Sportlerin leidet trotz ihres Erfolgs unter diffusen Ängsten, die ihr das Leben schwer machen.

„Miraculous - Ladybug & Cat Noir“

Bevor der actionreiche Animationsfilm zur gleichnamigen Serie Ende Juli auf Netflix abrufbar sein wird, kommt „Miraculous – Ladybug & Cat Noir“ in die Kinos. Ein Spaß für die ganze Familie.

