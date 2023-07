Sechs tanzbare Songs, die ordentlich Stimmung machen

Die Luxemburger Band No Metal in This Battle meldet sich zurück mit einem neuen Album. Musik, die für Sommerlaune sorgt.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Rhythmische Melodien, tanzbare Beats und saubere Gitarrenriffs, die für die nötige Portion Lässigkeit sorgen, mancherorts dennoch präzise Kanten setzen: Das neue Album der Luxemburger Band No Metal in This Battle macht Lust auf die Sommermonate und entspannte Abende unter Freunden. „Wie Kraut und Rüben“ heißt die neue Platte, die mit sechs Songs daherkommt und seit Kurzem auf Spotify verfügbar ist.

Im Vergleich zum Vorgängeralbum, „Paprika“ (2017), sind die neuen instrumentalen Tracks regelrechte Upbeat-Songs, sprich Gute-Laune-Macher. Das liegt insbesondere an den Afrobeat-Einflüssen, die auf „Wie Kraut und Rüben“ noch präsenter sind als in den früheren Songs. Trotzdem bleiben die Jungs von No Metal in This Battle mit ihrer Musik immer noch im Bereich des Post-Punks und des Progressive-Rocks.

Ein leichter Stilwandel ist in der Musik von der 2011 gegründeten Band trotzdem erkennbar. Diese Entwicklung war allerdings keine bewusste Entscheidung, sondern ein Prozess, der Stück für Stück zustande gekommen ist. „Als wir vor ca. zwölf Jahren angefangen haben Musik zu machen, haben wir gesagt, dass wir etwas zwischen Post- und Math-Rock machen möchten und dann schauen, was passiert“, erklärt Marius Remackel, einer der beiden Gitarristen der Gruppe.

Einflüsse unterschiedlicher Stilrichtungen

„Und dann sind eben die Einflüsse unterschiedlicher Musikrichtungen dazu gekommen, die man heute auf ,Paprika’ und ,Wie Kraut und Rüben’ wiederfindet. Das hat sich einfach so ergeben. Aber ich behaupte mal, dass das daran liegt, dass wir vier alle unterschiedliche Musik hören und uns davon inspirieren lassen.“

Das ideale Sommeralbum liefert dieses Jahr die Luxemburger Band No Metal in This Battle. Foto: Mike Zenari

„Und dann sind eben die Einflüsse unterschiedlicher Musikrichtungen dazu gekommen, die man heute auf ,Paprika’ und ,Wie Kraut und Rüben’ wiederfindet. Das hat sich einfach so ergeben. Aber ich behaupte mal, dass das daran liegt, dass wir vier alle unterschiedliche Musik hören und uns davon inspirieren lassen.“

Pierre Bianchi, Laurent Panunzi, Gianni Trono und Marius Remackel bringen demnach alle ganz verschiedene Ideen für ihre gemeinsamen Jam-Sessions mit. Diese entwickeln die meisten von ihnen bereits Zuhause, wobei es dann während den Bandproben konkreter wird. Hier werden die einzelnen Vorschläge weiter ausgebaut.

Lesen Sie auch:So melodisch klingt alternativer Deutsch-Pop aus Luxemburg

„Wenn etwas Brauchbares während den Jam-Sessions zustande kommt, nehmen wir das auf und versuchen die Idee weiter auszuarbeiten“, so Marius Remackel. Einige der Tracks des neuen Albums sind allerdings auf eine etwas andere Art und Weise entstanden.

„Die Songs ,Shimokita’ und ,Zeitzonensynchronisationmechanismus’ sind Produkte des Corona-Lockdowns. Weil es nicht erlaubt war, sich zu treffen, hat jeder bei sich Zuhause einzelne Parts aufgenommen. Dann haben wir uns diese gegenseitig zugeschickt oder sie in Zoom-Calls angehört und daran gearbeitet.“

Herausforderungen instrumentaler Musik

Insgesamt zwei Jahre hat die Fertigstellung von „Wie Kraut und Rüben“ angedauert. Doch wie ist der skurrile Titel des Albums überhaupt zu verstehen? „Unsere Musik ist eben wie Kraut und Rüben; sie ist von allem etwas, aber nichts Konkretes“, lacht Marius Remackel im Interview mit dem „Luxemburger Wort“. No Metal in This Battle möchten sich musikalisch also definitiv nicht in eine Schublade stecken lassen.

Und wer beim Album-Cover genau hinschaut, der entdeckt im Hintergrund der Collage – diese wurde von Julien Hübsch zusammengestellt – sogar einen lila Kohlkopf.

Doch wie gibt man einem Album beziehungsweise einem Song, der keine Lyrics beinhaltet, eigentlich einen Titel? Immerhin sind No Metal in This Battle eine instrumentale Band. Nur in zwei der neuen Lieder ist ein wenig Text zu hören, doch generell gibt es kein Thema, das besungen wird.

Unsere Musik ist eben wie Kraut und Rüben; sie ist von allem etwas, aber nichts Konkretes. Marius Remackel Gitarrist

„Manchmal rätseln wir stundenlang, manchmal sind die Songtitel eine ganz spontane Entscheidung. Oft ist es aber einfach ein Gefühl, das man bei einem bestimmten Song hat.“

Bei instrumentaler Musik besteht natürlich auch die Herausforderung, die Zuhörenden emotional zu erreichen. Doch auch Instrumente können sozusagen als Gesang fungieren und bei den Fans bestimmte Gedanken oder Emotionen hervorrufen. „Bei Songs mit Texten steht der Gesang logischerweise im Vordergrund. Wir versuchen diesen gewissermaßen durch Gitarren- und Synthie-Klänge zu ersetzen“, so Marius Remackel.

Alles, aber keine kulturelle Aneignung

Und das funktioniert! Dabei ist der Hörer des Albums in seiner Songinterpretation vollkommen frei. Immerhin gehen jedem andere Gedanken durch den Kopf, wenn er Tracks wie „Disco dans ta cave“ oder „Lightrider“ – auf dem sich einige Textzeilen in verzerrt-verfremdeter Stimmlage befinden, hört.

Das ist einfach eine Musikrichtung, die wir sehr wertschätzen und lieben. Wir möchten einfach unsere Begeisterung für den Afrobeat in unsere eigene Musik einfließen lassen. Marius Remackel Gitarrist

Zwar sind No Metal in This Battle keinem bestimmten Musikgenre zuzuordnen, doch wenn Luxemburger Musik mit starken Afrobeat-Einflüssen machen, könnte das bei so manchen die Alarmglocken läuten lassen. Stichwort: Kulturelle Aneignung. Doch vollkommen zu Unrecht!

Marius Remackel präzisiert: „Das ist einfach eine Musikrichtung, die wir sehr wertschätzen und lieben. Wir möchten einfach unsere Begeisterung für den Afrobeat in unsere eigene Musik einfließen lassen. Und vor allem sind wir keine reine Afrobeat-Band.“ Das wird eben nach dem Hören von „Wie Kraut und Rüben“ noch mal deutlich.