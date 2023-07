Sandra Lieners ist eine Meisterin ihres Fachs 

Share this with email

Zwischen den Baugerüsten, die in der Rue Wiltheim in Luxemburg-Stadt mittlerweile zum Straßenbild zu gehören scheinen, wehen am Eingang der Galerie Fellner Contemporary aktuell zwei Fahnen im Wind und geben eine Idee davon, was sich im Inneren abspielt: Die Stoffreste, aus denen sie zusammengenäht sind, stammen aus dem Atelier der Künstlerin Sandra Lieners und verweisen auf das Werk einer Malerin, die für Galerist Hans Fellner zu den ganz Großen der zeitgenössischen Kunst in Luxemburg gehört.

Mit seiner Begeisterung ist er nicht alleine: Ihr Studium der Malerei in Florenz und Wien schloss Lieners jeweils mit Auszeichnung ab, ihre Arbeiten befinden sich in zahlreichen internationalen Sammlungen, darunter auch das Nationalmuseum und die Villa Vauban.

Sichtbare Freude am Experimentieren

Mit der aktuellen Ausstellung, „abstract/extract“, hat sie bereits ihr zweites Gastspiel in der jungen Galerie und zeigt größtenteils neue Gemälde und Arbeiten, die eigens für diesen Ort entstanden sind. Sandra Lieners ist Malerin, und das ist unbedingt erwähnenswert in einer Zeit, in der die einstige Königsdisziplin der Kunst von Installationen, Multimedia-Arbeiten und performativen Ansätzen verdrängt zu werden scheint.

Es ist aber auch deshalb erwähnenswert, weil Sandra Lieners eine Frau ist, und als solche mit dem großformatigen Ölgemälde bewusst eine Domäne bearbeitet, die über Jahrhunderte ein Privileg männlicher Künstler war. Mit handwerklicher Finesse und sichtbarer Freude am Experimentieren findet die 1990 geborene Künstlerin immer wieder neue Perspektiven und Richtungen – und blickt für ihr junges Alter bereits auf ein beachtliches Œuvre zurück, das sie konsequent weiterentwickelt.

1 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

2 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

3 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

4 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

5 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

6 / 6 Eindrücke aus Sandra Lieners Ausstellung in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard













Ihre Motive findet Lieners in den Texturen und Strukturen des öffentlichen Raums. Dem schnellen Blick mögen abgerissene Plakatfetzen, verdreckte Wände oder verwitterte Schriftzüge banal erscheinen, für Lieners entfaltet sich in diesem Inventar des urbanen Raums ein unerschöpfliches Repertoire an motivischer Inspiration. Sie extrahiert und abstrahiert, vergrößert und verfremdet, bis ein figürlicher Ausgangspunkt sein abstraktes Potenzial erreicht hat.

Materialerkundung und kunsthistorische Diskurse

Aber auch im Malvorgang selbst findet die Künstlerin in vermeintlich Abseitigem eine große visuelle Kraft. Zentral in der Ausstellung ist ihre Serie von Diptychen, in denen sie das Kunstwerk auf der Leinwand mit einem Nebenprodukt seiner Entstehung verbindet, das bei den meisten Künstlern im Müll landet: Jene Stoffreste, an denen sie den Pinsel abstreicht, ihre Malutensilien säubert und die als Unterlage dienen, vernäht sie mit der Leinwand und gibt dem Werk so ein Stück seines Entstehungsprozesses für immer mit auf den Weg.

Die Verbindung und die Umkehrung von Außen- und Innenräumen, Fragen der Wahrnehmung und Kontextualisierung von Objekten scheinen immer wieder auf in diesen Arbeiten. Etwa wenn die Tuben der Ölfarben nach ihrer Benutzung aufgeschnitten und umgeschlagen werden, sodass die Reliefs ihrer Farbreste und der Goldgrund des Tubeninneren ihre ganz eigene Komposition ergeben. Oder wenn die Malerei statt auf Leinwand auf Wellpappe aus dem Baumarkt aufgetragen wird, die mit ihrer Beschaffenheit der charakteristischen Verschwommenheit der Motive eine neue Richtung gibt.

„abstract/extract“ ist bereits das zweite Gastspiel von Sandra Lieners in der Galerie Fellner Contemporary. Foto: Sandra Packard

Zur Vernissage legte sie auf dem weißen Boden des Saals Stücke von Zeichenkohle aus, die sich unter den Füßen des Publikums auflösten und in deren Spuren sich die Laufwege verewigt haben. Vielschichtigkeit und Materialerkundung, Geplantes und Spontanes geben den Ton an in diesem Werk, das so mühelos daherzukommen scheint, jedoch strengen Gestaltungsprinzipien folgt.

Sandra Lieners zitiert und kommentiert in ihren Arbeiten kunsthistorische Diskurse, befragt und erweitert die Möglichkeiten ihres Mediums und legt in einem fast demokratischen Gestus die Bedingungen ihres Werks offen – zum Beispiel, wenn Sie in der Ausstellung eine Auswahl von Büchern aus ihrer eigenen Bibliothek auslegt, damit Besucherinnen und Besucher bestimmte Aspekte vertiefen können. Die Begeisterung des Galeristen Hans Fellner: Sie hat ihre Berechtigung.

Sandra Lieners Ausstellung „abstract/extract“ ist noch bis zum 15. Juli in der Galerie Fellner Contemporary zu sehen. Diese befindet sich in der 2a Rue Wiltheim, L-2733 Luxemburg und ist immer mittwochs bis samstags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter:

www.fellnercontemporary.lu