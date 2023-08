Rendezvous mit Asterix, Tiefsee und Rehragout

Share this with email

Nein, hier singt nicht der wunderbare Leonard Cohen. Das britische Drama spielt in einer geriatrischen Station in einem kleinen Krankenhaus in Yorkshire, das von der Schließung bedroht ist. „Allelujah“ verspricht ein amüsantes Plädoyer für den Respekt vor Senioren bis zu deren letztem Atemzug und für ein besser funktionierendes britisches Gesundheitssystem zu werden.

Jann Mardenborough träumt davon, Rennfahrer zu werden. Doch fehlt ihm das Geld. So folgt er seinem Traum nur an der PlayStation. Doch irgendwann wird in dem Actionfilm „Gran Turismo“ aus Spiel Wirklichkeit … Er darf also in echt richtig wild und schnell im Kreis Auto fahren.

Ganz Gallien ist in Aufruhr. Ganz Gallien? Naja fast. Um Julius Cäsar herauszufordern, will Kleopatra, in nur drei Monaten einen prächtigen Palast mitten in der Wüste bauen. Wenn ihr dies gelingt, muss er einräumen, dass das ägyptische Volk das Größte ist ...

In der Komödie „Astérix & Obélix – Mission Cléopâtre“ unter der Regie von Alain Chabat dürfte die Zuschauer vor allem Gérard Depardieu als Obelix zum Lachen bringen.

Mit Fahrtwind geht’s weiter in die französische Komödie mit dem sperrigen Titel „Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée“. Hier muss ein pflichtbewusster Schaffner um seine Versetzung in den ersehnten Süden zu bestätigen, eine letzte Routinefahrt unter der Aufsicht einer nervigen Inspektorin, absolvieren. Bis irgendwann alles aus den Fugen gerät …

Auch bei den Eberhofers herrschen fast anarchische Zustände: Oma hat beschlossen bei der Zubereitung der deutschen Hausmannskost zu streiken, und das ausgerechnet am Weihnachtsfest. Die Krimikomödie „Rehragout – Rendezvous“ ist der neunte Teil der Eberhofer-Reihe. In Rita Falks Kriminalromanserie ist es der 11. Band. Das klingt nach einer sehr deutschen Komödie.

In eine magische 3D-Welt entführt einen hingegen der chinesische Fantasy-Film „Deep Sea“. Shenxiu spürt eine tiefe Traurigkeit, seit ihre Mutter die Familie verlassen hat. Als sie nach einem Sturm mitten auf dem Meer erwacht, findet sie sich in einer kaleidoskopischen Traumwelt aus wirbelnden Farben und Wasserfällen wieder.

Das vollständige Kinoprogramm finden Sie hier.