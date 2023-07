Paul Kalkbrenner live in Luxemburg erleben

Wer ist Paul Kalkbrenner? Der 1977 in Leipzig geborene Elektro-Musiker mit den vielen Pseudonymen hat als „Paul dB+“, „Kalkito“, „Ikarus“, „Ickarus“ und „Grenade“ Musik veröffentlicht, doch dahinter steckt immer derselbe. Seit einigen Jahren ist Kalkbrenner ein Superstar, spätestens seit dem Soundtrack zu „Berlin Calling“ – in dem er den „DJ Ickarus“ spielte – ist er international eine Marke. „Icke wieder“ aus dem Jahr 2011, sein vielleicht stärkstes Album, ist heute ein echter Techno-Klassiker.

Kalkbrenners Anspruch an das eigene Werk ist groß: Auf dem Album „Parts Of Life“ etwa hat er das eigene Leben in Musik gegossen. 15 „Parts“ gibt es darauf zu hören. Jazzig bis bassig, düster bis verspielt klingt der epische Kalkbrenner-Techno auf diesem Werk, dass – mal wieder – auch die Massen begeisterte. Wie das klingt, hat Kalkbrenner einmal selbst sehr schlau beschrieben: „Ich bin die Gegenbewegung. Zu mir kommen die, die arbeiten gehen und dafür sorgen, dass der Laden läuft.“

Kalkbrenners Durchbruch

Jetzt ist Kalkbrenner am Freitag, dem 7. Juli, live beim Luxexpo Open Air zu erleben – ein Künstler, der auch als Schauspieler reüssierte. 2008 übernahm er die Hauptrolle in Hannes Stöhrs Film „Berlin Calling“. Der Hit des Films, „Sky and Sand“, der von Freiheit erzählt, gemeinsam mit seinem Bruder Fritz Kalkbrenner produziert, das war der künstlerische Durchbruch des Berliners. 129 Wochen konnte sich das Stück in den deutschen Charts halten.

Wenn Paul Kalkbrenner live auftritt, weiß man nie so genau, wohin die Reise geht. © FOTO: den Atelier

Paul Kalkbrenner live – da weiß man nie so genau, wohin die Reise geht. In diesem Sommer spielt er auf vielen Festivals als Headliner – vor Millionen von Menschen. Nicht als DJ, sondern als Künstler, als Musiker, der live spielt. 2021 war er schon in der Rockhal zu Gast – jetzt kommt er wieder nach Luxemburg! Zuvor sind noch Deer Jade & Nosi zu erleben.

Paul Kalkbrenner steht am Freitag, dem 7. Juli, auf der Bühne des Luxexpo Open Air. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen und Karten gibt es unter:

www.atelier.lu