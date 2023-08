„Musik und Kultur im Südosten Luxemburgs fördern“

Das Crowfield Festival geht in die zweite Runde. Ein alternatives Open-Air-Event in der Gemeinde Schengen, bei dem lokale Musik auf Live-Kunstacts trifft.

An der Mosel

An der Mosel

Mitten im Nirgendwo, auf einem Feld, umgeben von dichten Hecken und Weinbergen, zwischen Remerschen, Bürmeringen und Elvingen, schwingen am 18. und 19. August die Gitarren. Hier organisiert De Späicher, eine Luxemburger a.s.b.l., zum zweiten Mal das Crowfield Festival. Mit Bands wie The Cookie Jar Complot, Trouble in Paradize und Toxkäpp liegt der Fokus eher auf dem Rock-Genre, verspricht dennoch viel Abwechslung.

„Wir sind auf keinen Fall verschlossen gegenüber anderen Genres. Letztes Jahr hatten wir auch einen Hip-Hop-Act, der den Besuchern super gut gefallen hat. Dieses Jahr rückt das Rock-Genre eindeutig ins Zentrum. Dafür gibt es aber innerhalb dieses Spektrums viel Variation“, erklärt Jan Thommes, Vizepräsident von De Späicher und Mitorganisator des Festivals.

Sven Schmeler (l.) und Gilles Glesener (r.) alias The Cookie Jar Complot, eine instrumentale Indie- und Post-Rock-Band, treten ebenfalls auf dem Crowfield 2023 auf. Foto: Nathalie Nicola

„Unser Ziel ist es, Musik und Kultur im Südosten Luxemburgs zu fördern. Im südöstlichen Eck des Landes fehlt auch ein wenig die alternative Szene. Diese möchten wir ebenfalls antreiben.“

Alternativer Flair, lockere Atmosphäre

Diesen alternativen Flair, die lockere und gemütliche Atmosphäre, die auch für die Treffen des Vereins üblich ist, wollen die Veranstalter auf das Festival transportieren.

Bei uns kann man Kunst nicht nur begutachten, sondern auch live miterleben, wie sie erschaffen wird. Wir zeigen Kunstacts, bei denen Künstler etwa vor Ort etwas malen. Jan Thommes Vizepräsident von De Späicher

„Schon die Gründung von De Späicher basiert auf früheren, privaten Treffen unter Freunden. Wir haben regelmäßig entspannte Abende im alten Kornspeicher auf dem Bauernhof meiner Eltern verbracht, an denen auch mal gejammt wurde. Und da so viele musik- und kulturinteressierte Leute dabei sind, haben wir uns dann irgendwann dazu entschlossen, einen Verein zu gründen und ein Festival zu organisieren“, erzählt Jan Thommes.

Das Aftermovie des Crowfield 2022 verschafft einen Eindruck der besonderen Festival-Atmosphäre.

Und der Name des Festivals? „Auf dem Land hat man für bestimmte Häuser und Gelände ja oft solche Flurnamen. Und das Feld, auf dem das Festival stattfindet, beziehungsweise das Feld nebendran trägt den Namen ,Krähenfeld‘, was eben auf Englisch so viel bedeutet wie ,Crowfield‘“.

Künstler bei ihrer Arbeit erleben

Anders als es noch vergangenes Jahr der Fall war, läuft das Festival diesmal über zwei Tage. Der Freitag ist im Gegenteil zum Samstag kostenlos. „Dieses Jahr öffnen wir freitags bereits die Türen von 18 bis 23 Uhr. Der Eintritt am 18. August ist frei. Damit erhalten Besucher erste Einblicke in unser Konzept. Sie können reinschnuppern und bereits erste Liveacts erleben.“

Das von dichten Hecken umgebene Gelände des Festivals liegt zwischen Remerschen, Bürmeringen und Elvingen und ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Nahegelegene Felder bieten Parkmöglichkeiten. Foto: Crowfield Festival

Die Entscheidung, das Festival zweitägig zu gestalten, fiel auch deswegen, weil das Line-up, sowohl im Kunst- als auch im Musikbereich, etwas gewachsen ist.

„Bei uns kann man Kunst nicht nur begutachten, sondern auch live miterleben, wie sie erschaffen wird. Wir zeigen Kunstacts, bei denen Künstler etwa vor Ort etwas malen. Ein bisschen wie Street-Art“, so der Vizepräsident von De Späicher. Und wer dann doch lieber eine Runde Schach spielen möchte, darf natürlich auch das Schachbrett mitten auf dem Festivalgelände benutzen.

Nachhaltigkeit ist das A und O

Kein Plastik, sondern Getränke nachhaltig in Glasflaschen und Gläsern servieren, gehört genauso zur Philosophie des Vereins, wie der eher intime Rahmen des Festivals. „Wir glauben, dass wir die typische ,De-Späicher-Treffen-Atmosphäre‘ besser vermitteln können, wenn die Konzerte und der Austausch zwischen den Besuchern und den Künstlern in einem kleineren Rahmen stattfindet.“ Aus dem Grund werden nur rund 350 Tickets verkauft.

Generell spielt Nachhaltigkeit beim Crowfield Festival eine wichtige Rolle. Nicht umsonst besteht ihre Bühne aus einem umgebauten Ballentransportwagen. Und der Wein sowie der Sekt, der vor Ort serviert wird, stammen aus den Weinbergen, die sich praktisch neben dem Festivalgelände befinden.

Die Krähe ist das Logo und Wiedererkennungsmerkmal des Festivals. Foto: Crowfield Festival

Im Endeffekt geht es den Veranstaltern doch vor allem darum, Kunst und Musik miteinander zu verbinden und den Dialog zwischen den Kulturschaffenden zu begünstigen, wie Jan Thommes erläutert. „Wir möchten eine Basis bauen, auf der Künstler miteinander connecten können.“