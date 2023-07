Mit Harrison Ford noch einmal nostalgisch Nazis verprügeln

Harrison Ford ist als Schauspieler für viele Kinofans mittlerweile eine lebende Legende. Berühmt geworden vor mehr als 45 Jahren durch die legendäre erste Star Wars Trilogie, ist er bis zum heutigen Tag aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Zuerst bekannt geworden durch seine Rolle als Weltraumschmuggler Han Solo, ist der mittlerweile achtzigjährige seit 1981 außerdem auch noch das Gesicht hinter dem Archäologen Dr. Henry Walton Jones, Junior, alias Indiana Jones.

Der smarte und wortgewandte Entdecker sorgte in den 80er-Jahren dafür, dass das angestaubte Image des Archäologen, von der Gesellschaft beiseitegelegt wurde und diesen Beruf in den Rang eines Abenteurers auf gefährlichen Missionen erhob. Fakt ist allerdings eher, dass die Realität der Beschäftigten in diesem Berufszweig wenig mit dem Leben von Indiana Jones zu tun hat. Doch in der Kinowelt würde sich niemand ein Szenario ansehen, in dem ein Archäologe stundenlang alte Vasen abstaubt.

Allerdings ist der Held der Reihe auch noch für etwas anderes bekannt, als auf abenteuerliche Weise verschwundenes Kulturgut wiederzuentdecken. Genau so gerne verhaut der Mann mit dem Schlapphut und der Peitsche auch noch eins, nämlich Nazis. Darum geht es zumindest in zwei der ersten drei Filme der Reihe, die im Jahr 1989 ihren Abschluss fanden. Danach wurde es lange still um Indiana Jones, sehr lange. Erst im Jahr 2008 brachte Lucasfilm den langersehnten Nachfolger in die Kinos, der in den 50er-Jahren spielt und - wie soll es auch anders sein? - Kommunisten sind die Gegner von Indiana Jones.

Begleitetes Seniorenabenteuer

Nach diesem Film wurde es wieder ruhig um Dr. Jones und seine Mitstreiter. Jetzt im Jahr 2023 ist es wieder so weit und der Archäologe tritt vermutlich ein letztes Mal den Kampf gegen das Böse an. Doch was ist in den letzten 15 Jahren passiert? Zuerst einmal hat mittlerweile Disney die Finger bei der ganzen Sache mit im Spiel und das von George Lucas gegründete Studio Lucasfilm ist nicht mehr das alleinige Filmstudio bei der Umsetzung.

Helena Shaw und ihr Patenonkel Indiana Jones müssen sich gegen die Überbleibsel der Nazis behaupten. © FOTO: Disney / Lucasfilm

Nach diesem Film wurde es wieder ruhig um Dr. Jones und seine Mitstreiter. Jetzt im Jahr 2023 ist es wieder so weit und der Archäologe tritt vermutlich ein letztes Mal den Kampf gegen das Böse an. Doch was ist in den letzten 15 Jahren passiert? Zuerst einmal hat mittlerweile Disney die Finger bei der ganzen Sache mit im Spiel und das von George Lucas gegründete Studio Lucasfilm ist nicht mehr das alleinige Filmstudio bei der Umsetzung.

Auf die Story blickend, findet sich der Kinozuschauer im Amerika des Jahres 1969 wieder, also zwölf Jahre nach den Handlungen des letzten Teils. Indiana Jones, der im Film mittlerweile 70 Jahre ist, arbeitet noch immer als Dozent für Archäologie und steht praktisch einen Tag vor seiner Rente. Würde da nicht plötzlich eine alte Bekannte vor der Tür stehen, durch die der Held eher ungewollt noch einmal ins Gefecht gerufen wird.

Denn wie aus dem Nichts taucht plötzlich Indianas Patentocher Helena "Wombat" Shaw, die ihn mit der Sage des Rades des Archimedes konfrontiert. Teile davon hatte er zusammen Helenas Vater gegen Ende des Zweiten Weltkrieges von den Nazis erbeutet und seitdem versteckt gehalten. Doch Helena ist nicht die Einzige, die Jagd auf das Rad des Archimedes macht. Denn wie sollte es auch anders sein, sind natürlich auch die Nazis, ja richtig, wir haben das Jahr 1969, noch immer hinter dem Rad her, um mit dessen Macht die Geschichtsschreibung zu ändern.

Auf die Story blickend, findet sich der Kinozuschauer im Amerika des Jahres 1969 wieder, also zwölf Jahre nach den Handlungen des letzten Teils.

Angeführt werden die Nationalsozialisten von Jürgen Voller alias Dr. Schmidt, der von Mads Mikkelsen gespielt wird. Von ihm hatten Indiana Jones und Helenas Vater 1945 einen Teil des antiken Rades des Archimedes gestohlen. In dieser Konstellation beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel durch verschiedene ans Mittelmeer grenzende Länder.

Vom tollkühnen Held zum gebrochenen alten Mann

Doch wie steht es um den mittlerweile achtzigjährigen Harrison Ford und seine Kunstfigur Indiana Jones? Im Gegensatz zur Realität ist der Kinoheld nämlich erst 70 und trotzdem scheint, sich die Figur im Jahr 1969 immer weniger zurechtzufinden. Der Schauspieler selbst macht auch noch im hohen Alter eine gute Figur, doch bei der Kunstfigur sieht das anders aus. Indiana lebt in einer kleinen Wohnung, er wirkt verbittert und ist, seit seine große Liebe Marion sich von ihm getrennt hat, alleine. Es wirkt, als wäre er ein Opfer der modernen Zeit. Zu laute Nachbarn machen sich über ihn lustig, seine Studenten kleben nicht mehr an seinen Leben und zeigen auch kein Interesse mehr. Außerdem droht die vor der Tür stehende Rente ihn endgültig auf das Abstellgleis zu stellen.

Das neue Kinoposter erinnert an die Aufmachung der vorherigen Teile. © FOTO: Disney / Lucasfilm

Doch wie steht es um den mittlerweile achtzigjährigen Harrison Ford und seine Kunstfigur Indiana Jones? Im Gegensatz zur Realität ist der Kinoheld nämlich erst 70 und trotzdem scheint, sich die Figur im Jahr 1969 immer weniger zurechtzufinden. Der Schauspieler selbst macht auch noch im hohen Alter eine gute Figur, doch bei der Kunstfigur sieht das anders aus. Indiana lebt in einer kleinen Wohnung, er wirkt verbittert und ist, seit seine große Liebe Marion sich von ihm getrennt hat, alleine. Es wirkt, als wäre er ein Opfer der modernen Zeit. Zu laute Nachbarn machen sich über ihn lustig, seine Studenten kleben nicht mehr an seinen Leben und zeigen auch kein Interesse mehr. Außerdem droht die vor der Tür stehende Rente ihn endgültig auf das Abstellgleis zu stellen.

Von dem einstigen Helden ist also nicht mehr allzu viel übrig, wäre da nicht das Abenteuer, das an der Tür klingelt. Doch auch hier merkt man dem betagten Archäologen sein Alter an und das ist in der Handlung sogar Absicht. Anders als erwartet scheint Harrison Ford die meisten seiner Szene selbst zu spielen, wobei auch hier gelegentlich mit CGI nachgeholfen wird. Insgesamt gibt es nämlich drei verschiedene Versionen von Indiana Jones in unterschiedlichen Lebenszyklen. So beginnt der Film etwa ab der ersten Sekunde mit einem Harrison Ford aus dem Computer.

Auch in der Handlung fällt besonders eins auf, der Film wird dominiert von alten Männern. Teilweise sind dies alte Wegbegleiter, die die Fans schon kennen. Allerdings sind im Laufe der Jahre viele der Mitstreiter den Filmtod gestorben, weshalb Disney einfach kurzerhand neue Figuren aus Indiana Jones Vergangenheit geschaffen haben. Hier gibt es jedoch ein Problem: Die meisten dieser Mitstreiter segnen ziemlich schnell das Zeitliche. Generell ist dieser Indiana Jones Film erstaunlich brutal.

Für Fans auf jeden Fall ein Muss

Doch lohnt es sich, letztendlich den Film im Kino anzusehen? Generell ja, doch könnten Indiana Jones Neulinge sich schnell satt sehen an dem ewigen Hin und Her aus hier wird jemand gefangen, plötzlich gerettet, allerdings wird gleichzeitig wieder jemand anderes gefangen genommen. Auch ist der Film wie bereits erwähnt schlichtweg zu brutal. Indiana Jones zieht praktisch den ganzen Film über eine Blutspur hinter sich her. Entweder jemand um ihn herum wird ermordet oder Indiana ist indirekt schuld an dem Tod einer Person. Leider ein Phänomen, dass immer häufiger in Filmen auftritt.

Genau so gerne verhaut der Mann mit dem Schlapphut und der Peitsche auch noch eins, nämlich Nazis.

Jetzt einmal davon abgesehen enthält der Film allerdings alle klassischen Elemente der vorherigen Indiana Jones Filme und braucht sich diesbezüglich nicht zu verstecken. Der Film lässt keine Sekunde Langeweile zu und bringt den Zuschauer an ständig neue Orte und Szenerien. Was ein wenig zu wünschen lässt, ist die Handlung. Der Film wird gegen Ende sehr absurd, ähnlich wie im Film aus dem Jahr 2008. Logik sucht man hier vergebens. Für den, der sich allerdings darauf einlassen möchte und dabei noch gerne sieht wie Nazis verhauen werden, der ist hier genau richtig.