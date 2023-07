Mertert und die fetten Sounds der „Eastcoast“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Veranstalter sind sich sicher: Das wird ein Highlight an der Mosel. Mit der neuen Ausgabe des Eastcoast Festivals geht es zum Ferienstart richtig zur Sache. „Am 14. Juli ab 17 Uhr wird in Mertert das 9. Eastcoast Festival stattfinden. Mit Dr Gonzo auf der Rambornstage startet die diesjährige Veranstaltung im Park.“ Luxemburger Bands, aber auch die deutsche Truppe um Ferris MC sind am Start. Das Line-up verspricht: De Läb, Zero Point Five, Hunneg Strëpp, Calyso’s Call und aus Köln Käpt’n Picus.

Zu den Headlinern schreibt das Festival-Team: „Ferris MC war schon alles und jeder: Der Asi, der Freak und der XXL-Junkie. Das Reimemonster und Enfant terrible der Hamburger HipHop-Szene mit Classics für die Ewigkeit. Als Teil von Deichkind stand er zehn Jahren lang auf den größten Bühnen des Landes, wurde mit Preisen und Awards überhäuft. Mit seinem neuen und neunten Album ‚Alle hassen Ferris‘ präsentiert Ferris MC alle Facetten seiner missglückten Welt.“

Lesen Sie auch:Robbie-Williams-Fans campen vor der Luxexpo

„Denn gerade die letzten Jahre lief alles anders als geplant. ,Als ich nach der Trennung von Deichkind wieder Kraft geschöpft habe und mich mit meinem Album ‚Missglückte Asimetrie‘ auf die Solokarriere konzentrieren wollte, kam plötzlich Corona“, erinnert sich Ferris. ‚[...] dann wurden die Sets geschlossen, die Clubs haben dichtgemacht und meine Tour wurde zweimal verschoben.‘“

„De Läb“ braucht man im Land nicht mehr vorzustellen. In Mertert spielen sie als siebenköpfige Band - besetzt mit einigen der besten Musiker Luxemburgs (Benoit Martiny, Rene Macri, Georges Sadeler und Michel Lopez) und DJ Funkstarr.

„Es ist nicht gestattet, eigene Getränke und Speisen zum Festival mitzubringen“, geben die Festivalmacher bekannt. Aber: ein Foodvillage ist eingerichtet. Am gesamten Abend steht ein Latenightbus-Service bereit, der die Zuschauer aus der ganzen Region zum Festival und nach Hause bringt. Mehr unter:

www.eastcoast.lu