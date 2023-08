Marteria: „Meine Musik war für mich nie einfach nur Hip-Hop“

Wer verbirgt sich hinter dem Künstler Marteria, der am 10. September im ausverkauften Atelier auftritt?

Deutscher Rap in Luxemburg

Deutscher Rap in Luxemburg

Auf Festivals wie hier beim Southside 2023 ist Marteria gerne zu Gast. Auch wenn sein Auftritt in Luxemburg ebenfalls Open-Air angedacht war, findet es nun im Atelier statt. Foto: Getty Images

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

„Rostock ist der Ort, der mich zu dem gemacht hat, der ich bin“, sagt der Rapper Marteria. Seine Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern im Nordosten Deutschlands, die eher raue Hansestadt mit etwa 200.000 Einwohnern, der Strand und das Meer: das ist der Anfang von allem. 1982 wird Marten Laciny als Sohn einer Lehrerin und eines Seemanns in Rostock-Lichtenhagen geboren. Dort, wo zehn Jahre danach fremdenfeindliche Ausschreitungen gegen ein Wohnheim für ehemalige vietnamesische DDR-Vertragsarbeiter für Entsetzen sorgen werden.

Lesen Sie auch:

Macklemore feiert schweißtreibende Party in der Rockhal

Kurz davor erlebt Marten die Wende. Er interessiert sich früh, schon zu DDR-Zeiten für Hip-Hop. Doch es gibt noch eine andere Leidenschaft: den Fußball. Er spielt im Kader der U17 der deutschen Nationalmannschaft. Doch 1995 entscheidet er sich für die Musik. Zwei Jahre später gibt er sich den Namen, den man heute kennt: Marteria.

Ein kurzes Gastspiel gibt der junge Mann in New York als Model, arbeitet sogar gemeinsam mit Claudia Schiffer. Doch dann geht die Karriere als Rapper los – entdeckt und gefördert von dem Hamburger Jan Delay. Dabei schlüpft Marteria schon früh in verschiedene Rollen und erfindet gleich noch eine Alter Ego-Figur, nämlich den Rap-Alien „Marsimoto“ mit seiner hochgepitchten Stimme, wie er ausführt: „Er kann Themen besprechen, die Marteria nicht bespricht, weil er einfach eine Gimmick-Persönlichkeit ist, eher ein Comic-Held und anders auf die Welt schaut…“.

Lesen Sie auch:

Von der New Yorker Bronx in die ganze Welt: Der Hip-Hop wird 50

Ich war natürlich ein großer Fan von Public Enemy und Run DMC, hatte aber auch immer eine Platte von Pearl Jam, Kraftwerk oder Björk zu Hause.

Marteria - hier beim Festival Rock am Ring 2017 - ist dank Hits wie „Lila Wolken“ aufgestiegen. Foto: Michael Braun

Weg mit den Genregrenzen

Überhaupt kennt Marteria wenig Scheu vor Grenzen. Er hat gemeinsam mit den Toten Hosen die Songs „Scheiss Wessis“ und „Scheiss Ossis“ veröffentlicht, hat auch als Co-Autor für die Düsseldorfer Band gearbeitet, in Berlin eine Schauspielschule besucht – und mit seinen Alben maßgeblich dazu beigetragen, mit dem Klischee der dumpf-doofen Deutsch-Rap-Musik gründlich aufzuräumen.

Ab 2010 wird er mit Stücken wie „Kids“ oder „Lila Wolken“ auch dem ganz großen Publikum bekannt. Mit „Zum Glück in die Zukunft“ erreicht er erstmals die Top 10 der deutschen Album-Charts – mit dem Nachfolger „Zum Glück in die Zukunft II“ schafft er den Sprung ganz an die Spitze.

Ihm gelingt es 2018, das Ostseestadion von Hansa Rostock mit seinen Fans komplett zu füllen. Er wird zu einem einer der bekanntesten Hip-Hop-Acts in Deutschland. Sein jüngstes Album „5. Dimension“ ist 2021 erschienen und zeigt Marteria auf seinem kreativen Höhepunkt, was für ihn heißt, auch über sich selbst zu sprechen: Es geht um Selbstreflexion. Darum, über eigene Schwächen zu erzählen.

Das macht ihn besonders. Und auch sein Hobby, das Angeln, ist in Rap-Kreisen eher selten anzutreffen. Mit viel Lust überrascht Marteria immer wieder – und überspringt die klassischen Genre-Grenzen: „Meine Musik war für mich nie einfach nur Hip-Hop“, sagt er. „Ich war natürlich ein großer Fan von Public Enemy und Run DMC, hatte aber auch immer eine Platte von Pearl Jam, Kraftwerk oder Björk zu Hause. Für mich gab es keine Grenzen zwischen den verschiedenen Lagern, sondern immer nur gute und schlechte Musik.“ Jetzt ist Marteria im Atelier in Luxemburg zu Gast, um seine so besondere Mischung aus Hip-Hop, Pop und Electronica zu präsentieren. Die Show ist ausverkauft.