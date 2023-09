Marteria-Konzert im Atelier nach Tonproblemen abgebrochen

Share this with email

Große Enttäuschung für etwa 1.000 Fans: Der deutsche Hip-Hop-Künstler Marteria musste sein Konzert am Sonntagabend im Atelier in Luxemburg-Stadt schon nach wenigen Takten abbrechen. Der Grund war laut Angaben des Musikers ein defektes Mischpult.

Nach der Tonpanne während des ersten Songs mussten die Konzertbesucher rund 45 Minuten im glühend heißen Innenraum des Atelier ausharren. Hinter den Kulissen wurde hektisch an einer Lösung gearbeitet, während vor der Bühne langsam die Ungeduld stieg. Als Marteria und seine Band gegen 21.15 Uhr zum zweiten Versuch die Bühne betraten, dachte man schon, der Abend sei doch noch gerettet. Doch nach wenigen Takten spielte die Technik dem Rapper erneut einen Streich. Marteria, dem das Malheur sichtlich peinlich war, entschuldigte sich mehrfach bei den Gästen und lud anschließend zu einer Lokalrunde ein: „Getränke und T-Shirts gehen auf uns. Nehmt euch soviel ihr wollt.“ Den Auftritt in Luxemburg, der ursprünglich als Open-Air in Düdelingen geplant war, will er bald nachholen.