Luxemburgs Filmbranche stark beim Festival in Locarno

Radu Jude schnitt seinen neuen Film Anfang des Jahres in Luxemburg. Nun tritt er in Locarno damit im Wettbewerb an. Foto: Marc Wilwert

Die Jagd auf den goldenen Leoparden startet: Das 76. Filmfestival von Locarno findet vom 2. bis 12. August statt und hat sechs luxemburgische Koproduktionen in seine offizielle Auswahl aufgenommen, wie der Filmfund am 20. Juli bekanntgab.

Die Filmförderinstitution schreibt: „Do not expect too much from the end of the world“ des rumänischen Regisseurs Radu Jude (Gewinner des Goldenen Bären 2021 mit der luxemburgischen Koproduktion 'Bad Luck Banging and Looney Porn') wird im offiziellen internationalen Wettbewerb antreten. Der Film ist eine Koproduktion zwischen Luxemburg (Paul Thiltges Distributions), Rumänien, Schweden, Kroatien und Frankreich.

“Don't expect too much from the end of the world” entstand unter anderem in Luxemburg. Foto: Filmfund / PTD

Lesen Sie auch:Radu Jude, Luxemburg und sein neuer Film

In der Sektion „Fuori Consorso“ (eine Sektion außerhalb des Wettbewerbs, die aus einer Auswahl neuerer Werke anerkannter Filmemacher besteht und in der atypischen Formaten wie Gemeinschaftsprojekten oder Filmsammlungen Raum gegeben wird) ist der fantastische Spielfilm „Conann" von Bertrand Mandico zu sehen, eine Produktion von Les Films Fauves (Luxemburg) mit Frankreich und Belgien, sowie der Kurzfilm „Nous les Barbares“ aus dem gleichnamigen verwandten VR-Werk (ebenfalls von Bertrand Mandico gedreht in den abgerissenen Sets des Films „Conann“ in Esch-Alzette/Schifflingen gedreht). „Conann“ wurde bereits in der Auswahl der „Quinzaine des cinéastes“ bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai dieses Jahres gezeigt.

„Conann“ wurde bereits in der bekanntesten Nebensparte des Wettbewerbs von Cannes gezeigt. Foto: Filmfund / Les Films Fauves

Die Animationsfilme „A Greyhound of a Girl“ von Enzo d'Alò (Paul Thiltges Distributions) und „Nina et le secret du hérisson“ (Doghouse Films) werden Teil der „Locarno Kids Screenings“ sein.

„A Greyhound of a Girl“ erzählt eine besondere Geschichte über die Verbindung zwischen Frauen unterschiedlicher Generationen. Foto: Filmfund / PTD

Schließlich wird in Locarno in Partnerschaft mit dem Internationalen Filmfestival Genf (GIFF) das Virtual-Reality-Werk „Missing Pictures“ von Clément Deneux, das in Luxemburg von Wild Fang Films koproduziert wurde, im Rahmen des Programms für immersive Erlebnisse und Spitzenleistungen im zeitgenössischen immersiven Storytelling gezeigt.

„Nina et le secret du hérisson“ ist einmal mehr ein starkes Animationsprojekt aus dem Großherzogtum. Foto: Filmfund / Doghouse Films

Darüber hinaus wird unter anderem die luxemburgisch-österreichische Produktionsfirma Amour Fou ihr kommendes Projekt „Mila / Marija“ beim Branchentreffen jenseits des öffentlichen Festivals in Locarno vorstellen.