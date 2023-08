Luxemburger Kreationen beim Edinburgh Festival Fringe 2023

Wenn bei Frauen die biologische Uhr tickt ... Larisa Faber stellt in ihrem Stück "Stark bollock naked" unkonventionell die Mutterrolle in Frage. Foto: Jeannine Unsen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

(C./avt) Die luxemburgische Szene der darstellenden Künste ist, wie das Land selbst, reich an Sprachen, Einflüssen und Ästhetik. Sie ist seit langem offen für die internationale Szene und in zahlreiche kreative und kooperative Netzwerke eingebunden. Die Teilnahme am Edinburgh Festival Fringe ist ein wichtiger Meilenstein in dieser Entwicklung. Mit Larisa Fabers "Stark bollock naked" und Gintare Parulytes "Lovefool" sind in diesem Jahr dank der Förderung von Kultur/LX zwei starke feministische Kreationen von Luxemburgerinnen auf einem der weltweit größten Kulturfestivals vertreten.

Luxemburgs offizielle Auswahl für das Festival Fringe

Larisa Faber stellt in ihrem Stück Stark bollock naked die Mutterrolle in Frage. Ein internationaler Hit über die Fruchtbarkeit unserer Eizellen und darüber, was man mit diesen (alternden) Eiern (nicht) tun sollte. Mit atemberaubendem Videomapping, komödiantischem Storytelling und einem Live-Score aus gynäkologischen Instrumenten ist Stark bollock naked eine Multimedia-Show mit nackten Körpern und einer offenen Konversation über Fortpflanzung, Abtreibung und die biologische Uhr, die vom 2. bis 28. August um 15:10 Uhr (außer dienstags) im The Assembly gezeigt wird.

Starke Solo-Performance von Kristin Winters in Gintare Parulytes Theaterstück "Lovefool" Foto: Véronique Kolber

Starke Präsenz von Künstlerinnen aus Luxemburg in Edinburgh

In Shoot the Cameraman verschmelzen AWA - As We Are die instinktive und spontane Qualität der LivePerformance mit den Möglichkeiten der siebten Kunst, indem sie Kameraleute mit Live-Tänzern auf der Bühne zusammenbringen. Dem Publikum wird so eine permanente doppelte Auslegung des Stücks geboten und es hat die Möglichkeit, gleichzeitig einer Live-Performance auf der Bühne und auf dem Bildschirm beizuwohnen.

Lesen Sie auch:

Geschlechterrollen gehören aufgebrochen

"Shoot the Cameraman" von AWA hinterfragt die Omnipräsenz des Bildes in unserem Leben und schärft auf kreative Weise den kritischen Blick des Publikums. Foto: boshua

Indem AWA - As We Are zwingt das Publikum zu wählen, worauf es seine Aufmerksamkeit richtet, fordert es es heraus und spielt mit den Perspektiven. Wenn das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen, unverfälschbar erscheint, wird schnell klar, dass der Ausschnitt einer Aufnahme eine reine Manipulation sein kann.

Shoot the Cameraman hinterfragt somit die Omnipräsenz des Bildes in unserem Leben und schärft auf geniale Weise den kritischen Blick des Publikums. - Eine beeindruckende Produktion im Zeitalter von Fake News, die vom 02. bis 28. August um 15:00 Uhr (außer mittwochs) im The Assembly entdeckt werden kann.