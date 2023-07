„Lëtzebuerger Sproochatlas 1900“ vergriffen

Share this with email

Der „Lëtzebuerger Sproochatlas 1900“, das Lebenswerk des Sproochmates Alain Atten, ist vergriffen. Beim Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch waren nach nur zwei Wochen die Lager geräumt, wie dessen Direktor Luc Marteling nun bestätigte: „Mag sein, dass in manchen Buchläden noch das eine oder andere Exemplar auf Kunden wartet, wir aber können nicht mehr liefern“, so Marteling.

„Wir und auch die Buchhändler waren völlig überrascht über diese enorme Nachfrage binnen nur kurzer Zeit“, betonte Marteling. Die Erstauflage des Buches lag bei 750 Exemplaren; weitere 700 werden nun nachgedruckt und sollen voraussichtlich zur Rentrée in den Verkauf kommen.

Der Atlas verdeutlicht, wie farbig die Luxemburger Sprachlandschaft ist, wie viele „Fränjelen a Kréngelen“ sie hat.

Für diesen sprachwissenschaftlichen Atlas hat der Sprachforscher Alain Atten in den Sechziger- und Siebzigerjahren an 546 Orten in Luxemburg und an 72 im Areler Land die Bewohner nach ihrer Mundart befragt. Herausgeber des Buches ist das Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch und das Institut Grand-Ducal Section de Linguistique, d'Ethnologie et d'Onomastique. Das Buch enthält 572 Karten im A3-Format, die der Geograf Claude Schmit kartografiert hat, und verdeutlicht, wie farbig die Luxemburger Sprachlandschaft ist, wie viele „Fränjelen a Kréngelen“ sie hat.

Einen weiteren Atlas von Alain Atten ist derzeit in Ausarbeitung. Nach dem Laut- und Formenatlas wird ein Vokabularatlas veröffentlicht und soll deutlich zu machen, welche unterschiedlichen Wörter in der Luxemburger Sprache je nach Ort benutzt werden, um genau dasselbe auszusagen. Dieser Band soll Ende 2024 erscheinen.

Eine Wanderausstellung über die Luxemburger Sprache, die Mehrsprachigkeit in Luxemburg, das Luxemburgische im Wandel der Zeit, die Sprache im Alltag, in den Medien und in der Kultur, tourt derzeit durchs Land. Erstellt wurde sie vom Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch. Noch bis zum 22. Juli kann man sie im Einkaufszentrum Belle Etoile besuchen.