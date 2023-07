Let Me Entertain You! — Robbie Williams blickt zurück 

In wenigen Tagen steht der Popstar in Luxemburg bei der Luxexpo auf der Bühne – und das gleich zweimal. Das erwartet die Fans.

Es ist schon 25 Jahre her, dass Robbie Williams seine Solokarriere in die Wege leitete. Foto: den Atelier

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Gesetzestafel, der ungeschriebene Kodex der Popmusik lautet doch eigentlich: Verändere Dich! Doch was machten all die Superstars des Pop, die Madonnas, Minogues? Sie kehren dorthin zurück, wo sie einst hergekommen sind: in das Zeitalter des Zauberwürfels und des Breakdance, in die Achtziger also, dem Jahrzehnt mit den unübertrefflich uncharmanten Haarschnitten.

Und Robbie, das schillernde Pop-Chamäleon? Auch der will sich immer wieder verändern. Vor ein paar Jahren hörte er auf, Swing zu machen. Und Balladen wollte er auch nicht mehr spielen. Sein Album „Rudebox“ markierte einen weiteren Neuanfang.

Damals rappte sich Robbie, geboren 1974 in Stoke on Trent, zurück in die Achtziger. Und irgendwann haben wir verstanden: Es gibt nicht einen, sondern ganz viele Robbies. Robbies, die auf Soul, Disco, Elektro-Pop, Hip Hop, Acid-House, Indie-Rave und Funk stehen, die Public Enemy, Prince und die Happy Mondays verehren – und daraus einen originellen, mal sensiblen, dann schamlos-protzigen, stets aber ureigenen Sound mischen.

Weltweit erfolgreiche Karriere

„Mit diesem Album habe ich meine Gefallsucht, meine Angst, als Künstler vor großem Publikum zu bestehen, abgelegt. Nun kann ich einfach hergehen und schrägen Pop machen – das wollte ich eigentlich schon immer.“

So tönte Williams damals. Und heute, nochmal 12 Jahre später? Jetzt geht er mal wieder auf große Tournee, um sein neues Album „XXV“ vorzustellen und daran zu erinnern, dass es tatsächlich schon 25 Jahre her ist, dass er Take That hinter sich ließ und seine Solokarriere startete.

Das Konzert am 11. Juli war so schnell ausverkauft, dass die Veranstalter eine zusätzliche Show eingeplant haben. Foto: den Atelier

Mehr als 85 Millionen Alben hat er seitdem verkauft. Und 13 dieser Alben landeten auf Platz Eins in Großbritannien. Er hat in Knebworth vor 375.000 Menschen live gespielt und an einem Tag 1,6 Millionen Tickets verkauft. Er hat Welthits wie „Angels“, „Feel“, „Rock DJ“, „She’s The One“ und „Let Me Entertain You“ geschrieben. Nur in den USA hatte er nie Erfolg. Warum? Man wird es nie verstehen.

Neuanordnung der größten Hits

Das Album „XXV“ blickt zurück auf diese lange Karriere. Eingespielt von einem Orchester hat er seine besten Songs noch einmal neu arrangiert: Hits eines Mannes, dessen dunkle Seite, dessen Depressionen, seine Drogenabhängigkeit, all die Entzugskliniken zu ihm gehören, wie seine andere Seite: die strahlende, charmante, humorvolle Seite des großen Entertainers.

Lesen Sie auch:So läuft der Aufbau von Europas größter mobiler Bühne in Luxemburg

Und das zeichnet Williams bis heute aus: Er ist ein riesiger Entertainer und tut wirklich alles für sein Publikum. Das kann man jetzt auch in Luxemburg erleben. Im Rahmen seiner XXV Tour 2023 tritt er am 10. und 11. Juli bei der Luxexpo-Open-Air-Reihe, organisiert vom Atelier, auf. Mit im Gepäck: Songs aus einem Vierteljahrhundert.

Williams: „Ich bin so aufgeregt, mein neues Album ‚XXV‘ anzukündigen, das viele meiner Lieblingssongs aus den letzten 25 Jahren feiert. Jeder Song hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, deshalb war es ein echter Nervenkitzel, sie mit dem Metropole Orkest neu aufzunehmen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr alle es hört.“

Robbie Williams steht am Montag, dem 10. Juli, und am Dienstag, dem 11. Juli, bei der Luxexpo auf der Bühne. Die Türen öffnen um 17.30 Uhr. Für das Konzert am 10. Juli sind noch Karten erhältlich. Tickets und weitere Informationen unter:

www.atelier.lu