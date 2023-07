Le seul moyen de comprendre le monde

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Si la jeune carrière littéraire d’Antoine Pohu a connu un envol quasi immédiat dès son premier roman «La Quête», distingué au Concours littéraire national en 2019 dans la catégorie des auteurs de 19 à 25 ans, il n’a pas fallu longtemps au jeune Luxembourgeois pour confirmer un talent certain. D’ailleurs si le titre de son premier roman se serait parfaitement prêté pour cette seconde œuvre – l’auteur y raconte en effet la longue et sinueuse quête d’un narrateur à la recherche de sa voie personnelle et créative – celle-ci affiche déjà une remarquable maturité stylistique et narrative qui démontre encore une progression manifeste depuis des débuts déjà amplement prometteurs.

«Parfois la nuit se tait» est une œuvre introspective, voire intimiste. Sans jamais révéler dans quelle mesure elle se nourrit d’expériences personnelles de l’auteur, elle raconte les états d’âme d’un jeune homme pris en pleine tourmente de ses doutes et tourments au moment de devoir prendre ses choix, professionnels et sentimentaux, pour sa vie d’adulte. C’est une œuvre à la fois sincère et tendre, soutenue par des moments d’intense poésie contemplative mais non dénuée d’une intensité à la fois subversive et constante.

Si c’est donc le récit des doutes et des hésitations d’une jeune âme en peine, c’est également celui de ses aller-retours douloureux entre un passé chargé d’émotions fortes et d’un avenir aux contours encore trop vagues et embrunis. Un récit qui révèle un univers forcément personnel, résonnant d’une sensibilité frémissante et émouvante, et si ce n’est que celui d’un narrateur auquel l’auteur a su donner la profondeur d’une individualité dense et touchante.

Spleen à Bruxelles

Dans «Parfois la nuit se tait», le narrateur, Daniel Casiraghi, jeune pianiste empêché par ses parents de se livrer entièrement à sa passion musicale et qui a conquis sa liberté au prix d’une insécurité lancinante, d’un précaire penchant pour la boisson et d’une errance intermittente entre les choix à prendre, se livre entièrement au lecteur.

Le narrateur suit sa trajectoire vacillante «à la lumière des phares qui se reflètent sur le bitume».

Dans ce qui prend forme d’un journal intime écrit à plusieurs niveaux temporels qui se rejoignent et se complètent en une mosaïque ingénieusement agencée, il se confie à lui dans toute l’étendue de ses émotions. Toutefois l’image qu’il donne de lui n’est pas moins brouillée par l’ampleur de ses doutes, de ses questionnements et par un vague à l’âme déchirant que lui procure le sentiment, croissant, de perdre pied, d’une fêlure qui s’est installée en lui jusqu’à annihiler son jeu musical, sa quiétude intérieure, son rapport avec son public, voire avec ses amis.

Au fil des chapitres et des flash-back, de ses errances nocturnes dans un Bruxelles qui lui sert de boîte de résonance à la mélancolie qui l’habite tout comme cette nostalgie de moments de bonheur et de tendre amitié, le narrateur suit sa trajectoire vacillante «à la lumière des phares qui se reflètent sur le bitume».

Antoine Pohu, «Parfois la nuit se tait», Editions capybarabooks, 216 pages, 19 euros.

La quête de Daniel qui recueille les premiers succès d’une fragile carrière de pianiste tend inexorablement vers un but dont son spleen lui cache encore les contours, vers un bonheur qui lui échappe encore et toujours dans ses rapports fluctuants entre amitié et amour, avec Anna, Paul, Clara, Martin, Marie… A qui s’adresser alors pour comprendre ce monde qui l’attire et le repousse à la fois, afin d’y trouver issue à cette tristesse qui le ronge, de vaincre cette détresse qui le harcèle et le tenaille? «Abandonner son bon sens», serait-il vraiment le seul moyen de comprendre ce monde, d’aboutir à la délivrance et l’espoir, ou se remettre plutôt au charme des nuits, si belles et apaisantes, de Bruxelles, la ville qu’il aime tant?

Moments de pure poésie

Quel terrible déchirement pour Daniel alors lorsqu’une idée, après une nouvelle rencontre, la naissance d’une nouvelle amitié, se précise en lui et le pousse à une décision douloureuse: celle d’une totale remise à zéro, de la recherche d’un nouveau décor, de nouveaux défis, en quittant son univers pour un autre, encore inconnu, aux Etats-Unis. Le choix d’un nouveau déchirement, d’avec des amis qu’il aime, d’une ville qu’il adore, serait-il le bon remède au spleen qui l’empêche d’être heureux? Ce choix lui appartient à lui seul. La réponse ne viendra pas d’ailleurs, car il y a de ces moments, où la nuit qu’il faut savoir écouter, elle aussi, se tait.

Lesen Sie auch:Vom Leben der einfachen Leute erzählen

C’est ainsi que dans ce deuxième roman, Antoine Pohu révèle une pureté stylistique et une profondeur psychologique qui, combinées à un art certain de faire naître par une langue sobre et épurée dans la simplicité des situations des moments de pure poésie, apparaissent déjà comme les qualités distinctives d’un auteur qui malgré son jeune âge, a trouvé sa voie – et sa place – dans la littérature francophone luxembourgeoise.