Le Nationalmusée a besoin de vous pour son exposition sur la révolution des Œillets

L'année prochaine aura lieu le 50e anniversaire de la révolution des Œillets au Portugal. Le 25 avril 1974, un putsch militaire non violent met fin à la dictature et ouvre le chemin à la démocratie parlementaire et, quelques années plus tard, à l’intégration du Portugal dans l’Union européenne.

Pour commémorer cette date importante dans l'histoire du Portugal, le Nationalmusée um Fëschmaart organise à partir d’avril 2024 une grande exposition à ce sujet qui évidemment touche aussi beaucoup de résidents du Grand-Duché ayant leurs racines au Portugal. Avec près de 100.000 résidents de nationalité portugaise au Luxembourg, auxquels il faut rajouter d'innombrables bi-nationaux et ceux ayant des racines familiales dans ce pays, l’histoire contemporaine du Portugal est en quelque sorte aussi un peu l’histoire du Luxembourg

Pour son exposition, le musée est à la recherche de témoins de cette révolution disposés à partager leur histoire dès lors que celle-ci est en lien avec le Grand-Duché: témoignages oraux, mais aussi objets en lien avec le soulèvement du 25 avril 1974, avec les guerres d’indépendance des colonies portugaises (p.ex. uniformes de l’armée), ou encore de pièces ou d’écrits permettant de documenter de manière générale les relations entre le Luxembourg et le Portugal dans les années 1960, 1970 et 1980.

Avez-vous été un témoin direct de la révolution des Œillets et des manifestations qui s’ensuivirent? Avez-vous vécu la dictature portugaise jusqu’à son renversement? Vous et/ou votre famille êtes-vous venus du Portugal au Luxembourg dans les années 1960 ou 1970 pour des raisons liées au contexte politique? Alors vous pouvez aider le Nationalmusée à illustrer son exposition à travers objets, vieux passeports, affiches, correspondances, témoignages oraux et autres objets ou histoires. Veuillez contacter les services du musée en envoyant un email, photo(s) à l’appui, à histoire@mnaha.etat.lu. C./mt