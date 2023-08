„Kuff d’Schmull an dibber nobes!“: D’Weimeschkiercher „Lakersprooch“ 

Um jéineschen Owend an der Stad goufen et spannend Ablécker an d'lëtzebuergescht Jéinesch an d'Hierkonft vun der Sprooch.

„Zoppen“, „Kitten“, „Quinn“ oder „Bugger“: wat haut fir esou munch Leit vläicht als vereelzt oder liicht vulgäert Lëtzebuergesch kléngt, ass tatsächlech d’Sprooch vun de „Lakerten“, de „Jéineschen“, „Jéiner“, „Dëppegéisser“, „Prabblisflécker“, „Schéiereschlëffer“ oder „Lompekréimer“, wéi se dacks och wéinst hirem Beruff genannt goufen.

„D’Stad liest“ hat an dësem Kontext kierzlech e jéineschen Owend ënnert dem Titel „Mir schmusen“ am Kolléischshaff organiséiert.

„Das Weimerskircher Jenisch, auch Lakersprache oder Lakerschmus genannt“

Interessant Ablécker huet hei d’Madame Claudine Tockert an d’Liewen an d’Aarbecht vun hirem Grousspapp, dem Professer Joseph Tockert (1875–1950), ginn, dee sech als éischte wëssenschaftlech mam Jéinesche beschäftegt huet. Seng Studie „Das Weimerskircher Jenisch, auch Lakersprache oder Lakerschmus genannt, eine Händlergeheimsprache“ (1938) ass bis haut ëmmer nach dat Standardwierk zum Jéineschen zu Lëtzebuerg.

Ouni seng Aarbecht a säi Glossaire mat eppes ëm déi 300 Wierder, wier d’Wëssen iwwert dës Sprooch sécherlech ewell laang verluer gaangen.

De studéierte Philolog a Fräidenker war ganz aktiv am pädagogeschen a kulturelle Beräich. Sou huet hie sech beispillsweis agesat fir d’Fërderung vun de moderne Sproochen am Enseignement, war dreiwend Kraaft hannert der Grënnung vun engem Lycée fir Meedercher an huet awer och déi éischt Scoutstrupp am Kolléisch an d’Liewe geruff.

D’Madame Tockert huet sech bei hiren Ausféierungen haaptsächlech op d’Aleedung vun hirem Grousspapp sengem Buch beruff. De Begrëff „Lakersprooch“ oder „Lakerschmus“ fir dat lokaalt „Jéinesch“ kënnt vum Wuert „Laken“, dat heescht „Lompen“ oder „Dicher“, mat deene se hir „Lompekaren“ iwwerspaant hunn.

Et handelt sech beim Jéineschen ëm d’Lëtzebuerger Variant vun engem internationale Jargon, dem „Routwelsch“, enger Geheim- a Gaunersprooch, déi ni eng komplett Sprooch war, mee haaptsächlech e ganz spezifesche Vocabulaire hat. D’Jéinescht gouf nëmme mëndlech vu Generatioun zu Generatioun weiderginn an ass iwwerall an Europa no der lokaler/regionaler Grammär geschwat ginn, och wann et eng Partie Parallelen tëscht deene sëllege Variante gëtt.

D’Jéinescht besteet deemno an éischter Linn aus enger Rei Ausdréck, awer och typesche Riedwendungen, déi di heefegst Wierder an deene respektive Landessproochen ersetzen, an déi, wéi bei alle Geheimsproochen, mat Elementer aus där respektiver Mammesprooch ergänzt ginn.

Datt eng ganz Rëtsch stackjéinesch Wierder ewell laang an d’Lëtzebuergescht integréiert sinn, kann ee schonn am „Lexicon der Luxemburger Umgangssprache“ vum J. F. Gangler (1847), am „Wörterbuch der luxemburgischen Mundart“ (1906), am „Luxemburger Wörterbuch“ (1950-70) an neierdéngs am „Lëtzebuerger Online Dictionnaire“ (LOD) iwwerpréiwen, och wann eng Rei dovun allerdéngs erëm ausgestuerwe sinn.

„Wat sinn d’Originne vum Lëtzebuerger Jéinesch?“

D’Madame Martie-Marthe (Dani) Muller huet sech an hirer Masteraarbecht op der Uni Lëtzebuerg wëssenschaftlech mat der Fro auserneegesat „Wat sinn d’Originne vum Lëtzebuerger Jéinesch?“. Si huet an hirem Exposé kuerz drun erënnert, datt een eng ganz Partie jéinesch Wierder och haut nach ëmmer am Lëtzebuergesche fënnt, wéi „Moss“, „Schécks“ oder „Knëff“.

D’Zil vun hirer wëssenschaftlecher Aarbecht war et, d’Hierkonft vun 42 vun deenen iwwer 300 Ausdréck aus dem Joseph Tockert sengem Glossaire erauszefannen, a si konnt noweisen, datt dat Lëtzebuerger Jéinescht esouwuel vum Routwelsch, wéi och vum Jiddeschen an dem Romani beaflosst ginn ass, an datt sech dobäi iwwer Lautverschibungen dat typescht Lëtzebuerger Jéinesch entwéckelt huet.

Joseph Tockert: „Weimerskircher Jenisch. Auch Lakersprache oder Lakerschmus genannt“, Editions Schortgen 2013, 66 Seiten, 7,85 Euro.

Nieft dem Tiffany Martin an dem Roger Medernach huet nach de Pit Ludwig op eng ganz perséinlech an emotionell Manéier un den Änder Bausch (1935-2016), ee vun de ganz bekannte Lakerten, erënnert, dee mat sengem Wëssen, sengen Texter a Lidder en onschätzbare Bäitrag fir d’Erhale vum Jéinesche geleescht huet. Him zu Éiere gouf och als Ofschloss eent vu senge markante Lidder, „De Lakerteblues“, gespillt. An engem méi allgemenge Kontext gouf iwwregens suggeréiert, dat typescht Lëtzebuerger Jéinesch an d’Lëscht vum immateriellen UNESCO-Weltkulturierwen opzehuelen.

Moderéiert gouf dëse sympatheschen Owend, am Schied vun deem wonnerschéinen ale Bam am Kolléischshaff, vum Romain Pansin, engem profunde Kenner a fervente Vermëttler vum d’Jéineschen, musikalesch stëmmungsvoll begleet vum Duo Pit a Jang vu Sang & Klang.