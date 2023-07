Kruithofs Durchbruch ist zum Greifen nah

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Spätestens am diesjährigen Nationalfeiertag ist er vielen Luxemburgerinnen und Luxemburgern aufgefallen: Benjamin Kruithof spielte an der Seite der Lëtzebuerger Philharmoniker unter der Leitung von Pierre Cao beim Festakt in der Philharmonie. „Ich war noch fix und fertig von der Anreise“, plaudert der junge Cellist aus dem Nähkästchen. Am Abend vorher sei er gerade so rechtzeitig zur Probe angekommen. Der Flieger war später an, dann das schnelle Einstellen auf die Situation und die Interpretation mit den Musikern.

Die Aufführung dann schon gleich am frühen Morgen vor Fernsehkameras und unter der Leitung einer seiner ehemaligen Lehrer und damit einer der angesehensten Kultur-Persönlichkeiten des Landes schloss sich an; von der Beweispflicht vor den Profis im Orchester ganz abgesehen. Dvořáks Konzertstück „Waldesruhe“ war auch gleichzeitig das Debüt beim OPL. „Doch war der Stress von der Anreise schnell vergessen, weil allein schon die Energie des Orchesters mir viel gegeben hat.“

Logistisch werde es aktuell schwieriger, gibt er zu. Kürzere Vorbereitungszeiten bedeutet das. Aber es gilt für ihn das Sprichwort: „Schmiede das Eisen, solange es heiß ist.“ Spätestens mit dem Georges Enescu Wettbewerb in Bukarest 2022 kam die breitere Anerkennung auf internationale Ebene, Auftritte und neue Projekte folgten, das Luxemburger Exportbüro Kultur:LX unterstützt bei dem Karriereaufbau. Das Debütalbum aus dem Jahr 2021 unter dem Titel „Russian Mood“ fand so noch weiter Gehör.

Diesen ersten, auf allen Plattformen hörbaren Fingerzeig auf Kruithofs Ausdrucksfähigkeiten ist nun auch schon fast zwei Jahre alt – und trotz der Nominierungen in vier Kategorien des deutschen Musikpreises OPUS Klassik blickt er streng auf das Ergebnis zurück. Er habe sich weiterentwickelt, würde wieder neue Erfahrungen in sein Spiel einbringen können, sagt er selbstbewusst.

Aber die interne Kritik hält eine der wichtigsten Konzertagenturen mit Sitz in London, Askonas Holt, nicht davon ab, den jungen Musiker unter ihre Fittiche zu nehmen. Die Kooperation ist ganz frisch und könnte noch mehr Projekte anstoßen – denn bei Askonas Holt sind viele große Namen von Dirigenten wie Daniel Barenboim und Daniel Harding bereits im Portfolio; von jungen Talenten und möglichen Bühnenpartnern ganz abgesehen.

Ganz offiziell „Rising Star“

Zudem hat die Luxemburger Philharmonie ihn zusammen mit dem Concertgebouw Amsterdam für die Förderkonzertreihe „Rising Star“ der Saison 24/25 verpflichtet. Damit darf er in den bekanntesten Konzerthäusern der European Concert Hall Organisation (ECHO) auftreten und folgt damit Luxemburger Aushängeschildern im Klassikbereich wie Cathy Krier, Christoph Sietzen und Pascal Schumacher.

Bei seinem Besuch in der Redaktion spielte Benjamin Kruithof im nahe gelegenen Park einen kurzen Auszug aus Rachmaninows Cello Sonate, op. 19 (3. Satz, Andante)

Aber muss es denn wirklich die aufreibende, große internationale Karriere sein? Fühlt er sich denn nicht zum Pädagogen oder Orchestermusiker berufen? Auch wenn er gerne im Ensemble spielt, sei es den Versuch wert, es als Solist zu schaffen; aber das fordert harte und durchgängig hohe Leistungen, tägliches Üben über mehrere Stunden. Nur ein geringer Prozentsatz der Zunft setzt sich letztlich auf internationaler Ebene durch. „Und ich habe in der Pandemie erlebt, wie schnell sich so etwas verändern kann. Plötzlich war kein Engagement mehr möglich. Einige der besten Talente, die ich kenne, haben sogar ganz einen Weg in der Musik aufgegeben.“

Das Debütalbum ist ganz der russischen Seele gewidmet. Foto: Ars Production

Seine Eltern – selbst Musiker – und seine Freunde – die meisten Musiker – helfen, wo es geht. In früheren Interviews erzählte Kruithof schon, wie sehr er auch von dem Durchhaltevermögen und dem Fachwissen seiner Eltern profitiert.

Lesen Sie auch:Solistes Européens bekommen neuen "Leitwolf"

Und an der Berliner Universität der Künste ist es sein Lehrer Jens Peter Maintz, den er bei einem Meisterkurs in Liechtenstein kennengelernt hat, oder auch die Kommilitoninnen und Kommilitonen, die Tipps und ein persönliches Wort übrig haben. „Wir tauschen uns unter den Studenten sehr aus, berichten über die Erfahrungen bei Wettbewerben, diskutieren über Interpretationen oder Wege in der Branche. Ich wurde zum Beispiel gefragt, wie man es in die Einreichungen für den OPUS Klassik schafft. Zugegeben war das sehr spontan, und ich musste mit dem Label in einer Nachtaktion die Unterlagen zusammenstellen, damit wir das Album vorlegen konnten.“

Hier Kruithofs Hochschullehrer Jens Peter Maintz bei einem Meisterkurs, bei dem er Thomas Prchal unterrichtet:

Kruithof muss nach all’ den Entwicklungen lernen, sich zugleich dem Studium zu widmen und doch auch seine Engagements wie das Geburtstagskonzert zum 175-jährigen Bestehen des Luxemburger Wort am 11. Dezember 2023 an der Seite der Solistes Européens und ihrem Dirigenten Christoph König strategisch einzuplanen.

Wann muss welche Übephase sein, was hat Priorität? „Ich hatte jetzt über Tage kein Cello in der Hand“, sagt er beim Redaktionsbesuch. Denn die Klavierprüfung als Pflichtteil seines Studiums stand an. Eine Clementi-Sonatine – „es hat zum Bestehen gereicht“, sagt er lachend, als die Nachfrage kommt. „Da wird es definitiv nichts mit der Solokarriere.“

Er sei ein Klassiknerd gibt er zu, der sich selbst in seiner Freizeit noch mit dem Segment beschäftigt – und doch sei das Abschalten von der Musikwelt nötig. Manchmal braucht es dann sogar mal mahnende Worte: „Meine Korrepetitorin an der Uni, Naoko Sonoda, hat neulich einfach gesagt: ,Schluss jetzt mit dem Üben. Du nimmst dir frei und gehst heute Abend ins Theater, schaust dir das Stück dort an’.“ Musiker profitieren oft von anderen kreativen Einflüssen – von neuen Gedankenimpulsen ganz abgesehen. „Ich versuche das auch, so gut es geht“, verspricht er. Joggen als sportlicher Ausgleich ist ebenfalls so ein wichtiger Punkt im Hinblick auf die generelle Fitness.

Lesen Sie auch:Das sind die Gewinner der „Lëtzebuerger Musekspräisser“

Aber ein längerer Urlaub wie früher ganz ohne Üben und Planung wird wohl nicht drin sein. Und zudem gilt es, nach weiteren Instrumenten Ausschau zu halten. Zwar darf er auf ein Guadagnini-Cello aus dem Bestand der Berliner Uni zurückgreifen und ein Testore-Cello der Stiftung Musikleben spielen; aber eben nur zeitlich befristet. Hervorragende Leihinstrumente mit Geschichte sind ab einem gewissen Level üblich – Anschaffungen aus dem eigenen Geldbeutel unerschwinglich.

Dazu kommt, dass mit hochwertigen Leihinstrumenten auch ein Druck verbunden ist: Einerseits dem Instrument und seiner Geschichte gerecht zu werden und andererseits dem Leihgeber Ehre zu machen. Aber selbst das ist er bereit zu akzeptieren, wenn es so auf internationaler Ebene weitergehen kann.

Beim Konzert zum 175-jährigen Geburtstag des Luxemburger Wort wird Kruithof dieses Werk von Haydn spielen. Hier in einer Interpretation von Hayoung Choi beim Brüsseler Reine Elisabeth Wettbewerb, den sie gewann: