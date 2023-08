Konschtpräis 2024 geht an Marc Henri Reckinger

Share this with email

Kulturministerin Sam Tanson, so teilt das Ministerium mit, gratuliert schon mal – auch wenn die Auszeichnung erst im Oktober vergeben wird: der Konschtpräis 2024 geht an den 1940 geborenen Marc Henri Reckinger.

„Mit Marc Henri Reckinger ehren wir einen Künstler, einen Menschen, eine Karriere, ein Leben, das der Kunst und dem sozialen Engagement gewidmet ist“, wird Tanson in dem an die Presse verschickten Communiqué zitiert. „In jeder Zeit ist es wichtig, der Welt um uns herum und den Herausforderungen einer demokratischen und pluralistischen Gesellschaft offen, tolerant und kritisch gegenüberzustehen, und das zeitgenössische Werk dieses großartigen Künstlers regt uns zum Nachdenken an und fordert uns zum Handeln auf. Die Arbeit und das Engagement von Marc Henri Reckinger sind wesentliche Elemente und Beiträge zum sozialen Dialog und haben darüber hinaus das Verdienst, die Entwicklung und den Wandel der Kunstszene in Luxemburg nachhaltig und nachweislich gefördert.“

Die Jury, die das Ministerium eingesetzt hatte, habe sich einstimmig für Reckinger entschieden. In der Begründung heißt es: „Das Werk von Marc Henri Reckinger ist eines der wenigen Beispiele in unserem Land für eine Protestkunst, die darauf abzielt, die Auswüchse des Kapitalismus und die nationalen und internationalen politischen Führer, die ihn vertreten, anzuprangern.“

In den letzten Jahren zeigte Reckinger seine Arbeiten unter anderem im Espace H2O. Foto: Lex Kleren

Die Jury wirft explizit einen Blick auf die Künstlervita: „Wie Berthe Lutgen, die 2022 den ersten Konschtpräis erhielt, gehört Marc Henri Reckinger zu der Generation von Künstlern, die in den 1960er-Jahren eine Erneuerung des künstlerischen Lebens in Luxemburg bewirkten. Er war Schüler von Roger Castel, einem der Hauptvertreter der Pariser Schule der Nachkriegszeit, und wandte sich schon früh von der abstrakten Malerei ab. Er wurde zum Initiator und Mitbegründer der Granges de Consdorf und der Arbeitsgruppe Kunst (später in Initiative 69 umbenannt), den beiden wichtigsten künstlerischen Protestbewegungen der späten 1960er- und frühen 1970er-Jahre. Er war auch einer der allerersten, der in unserem Land Werke ausstellte, die von Pop Art, Hard-Edge und Konzeptkunst inspiriert waren, und diese Kunstrichtungen im Großherzogtum bekannt machte.“

Die Politik und das Politische im Bild

In seinen Bildern wirft Reckinger oft einen kritischen Blick auf unsere Zeit. Foto: Lex Kleren

„Nach einem mehrjährigen Intermezzo, in dem er sich ausschließlich der Politik widmete, kehrte Reckinger Ende der 1970er-Jahre zur Malerei zurück und ging nun seinen eigenen Weg. Zunächst wandte er sich dem sozialistischen Realismus zu, der es ihm – im Gegensatz zum osteuropäischen Realismus, der die Ideologie der jeweiligen Machthaber verherrlicht – ermöglichte, kritische Werke zu schaffen, in denen er soziale Ungerechtigkeiten und Unterdrückungspolitik in der Welt verurteilte, und dann dem Kubismus, einer der Kunstrichtungen, die seiner Meinung nach am meisten zur Revolutionierung der bildenden Kunst im letzten Jahrhundert beigetragen hat“, so die Jury zur Sprengkraft in Reckingers Werk.

Auch die Art, seine Kunst zu zeigen, oder seinen Ausdruck hinterfragte Reckinger häufig. Foto: Archiv LW

Auch heute noch werfe der Maler einen klaren Blick auf die nationale und internationale Politik, aber auch auf das Kunstleben in Luxemburg. „Von der Pop-Art der späten 1960er-Jahre bis hin zu seinen jüngsten Werken setzt sich Marc Henri Reckinger für eine bessere Welt ein, indem er die Kunst als Werkzeug des Protests und des ständigen Kampfes nutzt“, schreiben Jamie Armstrong, Christian Mosar, Ruud Priem, Edmond Thill und Danièle Wagener zu ihrer Entscheidung.

1963: Eines der ersten Bilder von Marc Henri Reckinger aus dem Archiv des Luxemburger Wort. Foto: Archiv LW

Die Preisverleihung soll im Oktober 2024 im Nationalmuseum stattfinden. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre für das Gesamtwerk einer Künstlerin oder eines Künstlers vergeben.