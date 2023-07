Birkin hatte in letzter Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.Das Foto wurde im Jahr 2021 aufgenommen. Foto: AFP

Die englisch-französische Sängerin und Schauspielerin Jane Birkin ist im Alter von 76 Jahren gestorben. Sie sei in ihrem Appartment in Paris leblos aufgefunden worden, wie mehrere französische Medien am Sonntag berichten.

Vor ihrem Tod hatte sie mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste deswegen einige ihrer Konzerte absagen.

Mehr in Kürze