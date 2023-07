Hollywood im Streik, französische Filmbranche in Sorge

Der Streik der Schauspieler und Drehbuchautoren in Hollywood beunruhigt auch die französische Filmindustrie, wenngleich KI keine großen Filme generieren könne.

(C. AFP/avt) Der erste Streik dieser Größenordnung seit mehr als 60 Jahren, der in den USA stattfand, „beunruhigt“ Frankreich, wie Richard Patry, der Chef des nationalen Kinoverbands (FNCF), am Donnerstag einräumte.

„Der Streik beunruhigt uns natürlich sehr“, sagte Richard Patry auf BFM Business und erklärte das Ausmaß damit, dass es sich um einen „gegen die Plattformen“ (Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+…) gerichteten Streik handelt, der „wahrscheinlich ziemlich lange andauern wird“.

Der am Freitag begonnene Streik legt die US-Studios lahm und obwohl „er im Moment nur die amerikanischen Filme betrifft, mussten viele Filme bereits verschoben werden und das beunruhigt uns in Bezug auf das Jahr 2024 sehr“, fügte er hinzu und meinte, dass diese sozialen Proteste in der Filmbranche auch auf Frankreich übergreifen könnten.

Uneingeschränkte Solidarität in Frankreich

„Es gibt immer ein Risiko, vor allem auf der Ebene der Autoren, (…) aber im Moment gibt es keine angekündigten Protest-Aktionen in Frankreich“, stellte er klar.

Auf die Frage nach den Forderungen der Schauspieler und Drehbuchautoren, die vor der Künstlichen Intelligenz warnen, die von der Kulturwelt zunehmend beschuldigt wird, kreative Inhalte abzugraben, sagte Patry, dass man „sehr, sehr wachsam“ sein müsse. Er sagte, er glaube „heute nicht, dass man mithilfe von KI ein großartiges Drehbuch schreiben kann“ und dass es „immer das Talent des Drehbuchautors brauchen wird, um große Filme zu machen“.

Ein anderer Ton wurde von den Filmemachern angeschlagen, deren zwei Organisationen, die Société des réalisateurs de films (SRF) und die Société civile des auteurs réalisateurs producteurs (ARP), ihre „uneingeschränkte Solidarität“ mit den Streikenden zum Ausdruck brachten, deren Kampf „die Grenzen“ überschreite.

Der Erfolg der Plattformen dürfe „nicht zu einer Schwächung der Kreativen führen“, und „man muss andererseits der Künstlichen Intelligenz einen Rahmen setzen“, um sie einzudämmen, da sie „nur dann Chancen für unseren Sektor bieten kann, wenn die zentrale Stellung der Autoren und Künstler gewahrt bleibt“, schrieben sie in einer gemeinsamen Erklärung.