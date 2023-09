Heiße Sounds und dröhnende Beats: das LOA Festival in Kirchberg

Der erste Tag des Elektrofestivals sorgte bei Tausenden Menschen für ausgelassene Stimmung. Der Freitag in Bildern.

Der Festivalsommer neigt sich offiziell dem Ende zu. Doch bevor es mit Open-Air-Konzerten wieder etwas ruhiger wird, haben die Veranstalter des LOA Festivals noch einmal ordentlich nachgelegt. Am Freitag verwandelte sich die Place de l’Europe in Kirchberg in eine bunte Kulisse für Elektromusik.

Am Freitag verwandelte sich die Place de l'Europe in Kirchberg in eine bunte Kulisse für Elektromusik.

Auf zwei Bühnen, der „Mainstage“ und der „Inferno Stage“, legten DJs aus Luxemburg und dem Ausland auf – darunter auch das deutsche Musikprojekt Glockenbach. Und wem Electronic Dance Music und Techno dann doch zu soft war, konnte sich im Rave Cave ordentlich austoben.

