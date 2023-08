Geburtstag der Schlümpfe, Ben Affleck und vertrackte Liebesromanzen

Share this with email

Die Schlümpfe feiern ihren 65. Geburtstag auf der Leinwand. Die kleinen blauen Kobolde wurden im Herbst 1958 bei einem Essen zwischen Pierre Culliford alias Peyo und seinen Zeichnerfreunden geboren. Ein bisschen wie „Le petit Nicolas“ zeichnet „Les Schtroumpfs en fête“ so die Genese der beliebten Serie nach und lädt die Zuschauer ein, mitzufeiern!

Unheimlich geht es weiter. Nachdem die Tochter eines Detektives spurlos verschwunden ist, hat er keinerlei Erinnerung an den Vorfall. Ein rätselhafter Hypnotiseur, der Menschen innerhalb kürzester Zeit in willenlose Sklaven verwandeln kann, scheint etwas über den Fall zu wissen ... In Robert Rodriguez’ Sci-Fi-Thriller „Hypnotic“ lockt Ben Affleck in der Rolle eines Detektives als viriles Muskelpaket …

Wer es noch gruseliger mag, dem sei „The Last Voyage Of The Demeter“ empfohlen. Aber Vorsicht, der Fantasy-Horrorfilm, der ein düsteres Kapitel der Dracula-Geschichte erzählt, ist nichts für schwache Nerven.

Und schließlich Romanzen wie im Bilderbuch! Anfang der 1970er Jahre trifft Marco Carrera am Meer zum ersten Mal die aparte Schönheit Luisa Lattes. Es ist eine Liebe, die nie erlischt. „Le Colibri“ erzählt die Geschichte von Marco und seinem familiären Unglück, basierend auf Sandro Veronesis Roman „Il colibri“, der mit dem renommierten Premio Strega ausgezeichnet wurde. – Das Drama des Jahres in Italien!

Eine furiose Romanze verspricht auch „Une nuit“ von Alex Lutz zu werden. In einer überfüllten U-Bahn in Paris, rempelt eine Frau einen Mann an, sie streiten sich. Doch schnell verwandelt sich der impulsive Strom in pures Verlangen. Die Nacht gehört nun ihnen. …

Ans Herz gehen dürfte schließlich „Ponyherz“. Denn Markus Dietrich hat ein Händchen für Kinderfilme. Zuletzt konnte er mit „Die Mucklas und wie sie zu Petterson und Findus kamen“ (2022), eine eindrucksvolle luxemburgische Co-Produktion (Amour Fou), begeistern. Als Anni (Martha Haberland) mit ihrer Familie aus der Stadt aufs Dorf zieht, hofft sie, endlich ein Pferd zu bekommen. Das scheint erstmal unmöglich. Doch dann begegnet sie „Ponyherz“ …

