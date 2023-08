Fundstück aus dem Nationalarchiv rettet Familie

Share this with email

Manchmal kann das Nationalarchiv sogar in außergewöhnlichen Situationen ein Rettungsanker sein: Eine verstopfte Toilettenleitung machte einer Familie aus dem Süden schweren Kummer. Doch, so berichtet es der Archivar Gilles Regener, habe sich der herbeigerufene Installateur geweigert, ohne einen Leitungsplan einfach so mit einer Hochdruckreinigung für Abhilfe zu sorgen.

Zum Glück bewohnt die Familie ein Haus, das einst von der Arbed für die damaligen Arbeiter errichtet wurden – vor Jahrzehnten offensiver Wohnungsbau zum Nutzen von Unternehmen und Angestellten, aus dem sich noch heute viel lernen lassen könnte. Denn die Typen-Detailpläne der Gebäude, die als Modulgruppen in den Arbeitersiedlungen kombinierbar waren, lagern heute im Nationalarchiv.

Auf dem Übersichtsplan lassen sich die Anlage und die passenden Gärten genau erkennen. Nach dem Verkauf in den 1980er-Jahren hat sich das zwar heute verändert – doch die Linien und Gebäude lassen sich immer noch ausfindig machen. Foto: Claude Piscitelli

Und die werden nicht nur bewahrt, sondern wurden sorgsam digitalisiert und in einem eigenen Findbuch von Regener verzeichnet. „Wir konnten so genau zeigen, wie die Leitungen im Haus verlaufen – auch wenn der Bau schon über ein Jahrhundert her ist“, sagt der Archivar.

Was ein historischer Plan alles verraten kann

Sicher steht die Anekdote nicht gerade für den Alltag im Umgang mit den alten Plänen aus dem Unternehmensnachlass und dessen eigenen „Service d’Architecture“. Doch er zeigt, wie wichtig es selbst heute sein kann, auch solche Großformate zu bewahren. Sensibel muss damit umgegangen werden. Das historische Planpapier war Belastungen ausgesetzt und oft nicht gut gelagert. Erst heute unter den fachkundigen Händen wird genauestens auf gute Lagerbedingungen geachtet: Kühl, wenig Luftfeuchte, geschützt und liegend in eigens großangelegten Archivschränken. „Die Originale werden nur in Ausnahmefällen entnommen. Wir stellen erst einmal nur das Digitalisat zur Verfügung - das aber kostenlos, downloadbar und von überall im Internet abrufbar.“

Damit die Pläne möglichst wenig Schaden nehmen, ruhen sie liegend in eigenen Schränken. Foto: Claude Piscitelli

Für das Luxemburger Wort macht Regener eine Ausnahme und nimmt einen der Schätze heraus. Es ist die Übersichtszeichnung für die historische Planung des bis heute bestehenden Schifflinger Siedlungsgebiets „Im Bommert" – heute das Gebiet zwischen Rue de la Forêt und Rue des Aulnes. „Diese Ansicht ist Teil des Arbed-Bestands mit fast 4.500 Regalmetern. Besser gesagt, stammt sie aus den Unterlagen des Architekturservice. Insgesamt umfasst dieser Unterbestand geschätzt über 10.000 Pläne, wovon 730 Pläne verzeichnet und digitalisiert sind“, sagt Regener.

Hüter des Arbed-Bestands im Nationalarchiv ist Gilles Regener. Foto: Claude Piscitelli

„Und was wird so vieles an diesen Plänen deutlich: Zunächst einmal, dass ein Unternehmen so plante, dass man einen eigenen Service d’Architecture einrichtete und herausragende Architekten wie Sosthène Weis und Tony Biwer dafür gewann, um nach dem damaligen Stand wirklich gut zu bauen“, betont Regener. „Schon in der Farbwahl – wenn ich das richtig deute – wollte man einen angenehmen Rahmen für die eigenen Werktätigen und ihre Familien schaffen. Nach besonderen Kriterien bekamen sie die Wohnungen sogar kostenlos oder zu einer sehr geringen Miete zur Verfügung gestellt. Und dank der Mieter-Karteien können wir sogar heute noch zeigen, welche Mieter wo lebten, wie viel Quadratmeter sie bekamen und was sie zahlten.“ So sind zudem Spuren der Migration durch die Namen deutlich oder der Wunsch nach einem eigenen Garten und die Selbstversorgung ein Thema.

Dank erster Verzeichnisse und Forschungen wie von Antoinette Lorang ist schon eine gute Basis da, wie man den Bestand weiter erarbeiten könnte. Foto: Claude Piscitelli

Natürlich zeigt diese Kolonie auch so etwas wie eine abgeschlossene Gemeinschaft. Oder auch das Abhängigkeitsverhältnis zwischen Unternehmen und Angestellten wird deutlich – andererseits die soziale Sorge um die wertvollen Fachkräfte, die man an den Standorten halten wollte.

Dazu sind die damaligen Arbeiterkolonien noch heute in den Stadtbildern des Südens nicht wegzudenken – und man ist sich diesem Erbe auch in vielen Fällen bewusst. Antoinette Lorang machte erste Forschungen dazu öffentlich; unter anderem in „Luxemburgs Arbeiterkolonien und billige Wohnungen: 1860-1940“. Ein echter Tipp, wenn es um die Identitäten und Lebenswelten im Süden geht.