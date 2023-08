FBI und eine Whistleblowerin unter der Lupe

Share this with email

Am 3. Juni 2017 wurde Reality Winner von zwei FBI-Agenten vor ihrem Haus im US-Bundestaat Georgia festgehalten und einem Verhör unterzogen. Dieses reale, mitunter surreale Gespräch, bei dem jeder Dialog aus der authentischen Abschrift des Verhörs stammt, zeichnet ein komplexes Porträt eines amerikanischen Millennials, Veteranin der US Air Force, Yogalehrerin, die ihre Haustiere liebt, leidenschaftlich in der Welt herumreist und ihre Urlaubsfotos über Social Media teilt.

Die Zuschauer stehen vor Fragen: Warum interessiert sich das FBI für sie? Was ist Wahrheit, was Trug? Wer ist „Reality“ wirklich? Die Doppelbödigkeit spiegelt sich bereits in ihrem Namen wider. Wenn die Ermittler des FBI auf die junge Frau einreden und „Reality“ ausrufen, klingt dies wie eine Beschwörung der Wahrheit.

Wahrheit und Trug

Die 25-jährige gewöhnliche Frau steht unter Verdacht, gegen das Spionagegesetz verstoßen zu haben. Wie eine Staatsfeindin wirkt die blonde Frau von Anbeginn nicht. Von ihrem Arbeitsplatz als Übersetzerin ließ die Sprachwissenschaftlerin ein geheimes Dokument der NSA durchsickern – ein Versuch Russlands, das elektronische Wahlsystem während der Wahl, die Donald Trump ein Jahr zuvor zum Präsidenten machte, zu hacken. Die beiden Agenten Justin C. Garrick und R. Wallace Taylor wurden daraufhin geschickt, um sie ins Kreuzverhör zu nehmen: In Anlehnung an Verbatim-Filme wie Frost/Nixon (2008) basiert „Reality“ auf der Wort-für-Wort-Nutzung, fast vollständig auf Transkription. Regisseurin Tina Satter verbindet detailgetreue Rekonstruktion mit kreativer Interpretation und künstlerischer Verfremdung.

Beginnend mit einem überspielendem Talk über Realitys Haustiere und die Einkäufe, die sie in den Kühlschrank stellen muss, nähern sich die beiden FBI-Agenten ihr wie der Wahrheit in Kreisen und schweifen immer wieder in scheinbar belangloses Geplänkel ab, um sukzessive zum Kern vorzudringen.

Leakte von ihrem Arbeitsplatz nachrichtendienstliche Informationen an die Nachrichtenseite „The Intercept“ ... Foto: Seaview Productions

Der Spielfilm, der auf der 73. Berlinale Premiere feierte, folgt einer Theaterinszenierung von Satter mit dem Titel „Is This a Room“, die im Januar 2019 in New York City uraufgeführt wurde. Im Film wurden die Rollen mit Filmschauspielern neu besetzt. Dennoch wirkt das Verhör, das sich fast ausschließlich in einem leeren Raum abspielt, wie ein Kammerspiel.

Verfremdungseffekte und starke Kameraführung

Die Kamera von Paul Yee fängt das Geschehen minutiös ein. Immer wieder filmt sie Details aus der Umgebung und setzt auf Verfremdungseffekte, wie etwa auf eine vor sich hin kriechende Schnecke, die sich ähnlich wie Reality kurz in ihre Behausung zurückziehen will, um wieder in Nahaufnahme das Gesicht der Hauptdarstellerin zu zeigen.

Sydney Sweeney spielt hervorragend die durchschnittliche junge Frau zwischen Ahnungslosigkeit, Zerrissenheit und Verzweiflung.

Sydney Sweeney ist ein hervorragender Cast für die Hauptfigur; sie spielt die durchschnittliche junge Frau zwischen Ahnungslosigkeit, Zerrissenheit und Verzweiflung. Gebannt folgt man ihrem Minenspiel. Ihr anfängliches Erstaunen darüber („I’m not Edward Snowden“) ist genauso authentisch wie ihre spätere Verzweiflung. Streckenweise wirkt Reality wie ein (t)rotziges Mädchen, manchmal fast berechnend. So bleibt selbst für diejenigen, die die Fakten kennen, die Frage offen, inwieweit sich die Frau der Tragweite ihrer Handlung bewusst war.

Starker Cast: Sydney Sweeney in der Hauptrolle der Reality Winner im gleichnamigen Kinofilm. Foto: Seaview Productions

Hervorragender Cast

Die junge Sprachwissenschaftlerin ist im Film stets von Männern, die sie belauern, umgeben. Mitunter scheinen sie sie zu verhöhnen. Ihre Bedrängnis ist förmlich greifbar. Die zweifelhaften Verhörmethoden des FBI tun ihr Übriges ... ein Knistern und Rauschen überspielt die zensierten Stellen des Verhörs.

Der 85 Minuten andauernde Film macht klar, dass es neben den kolportierten russischen Trolls offenbar auch kritisch denkende Menschen in Nordamerika gab, die versuchten, den US-Wahlkampf 2016 zu beeinflussen.

„Reality“ macht die Motive deutlich, weswegen sich Reality Winner, unter der andauernden Berieselung durch den Sender Fox News, verleiten ließ, nachrichtendienstliche Informationen (an die Nachrichtenseite „The Intercept“) weiterzuleiten; ihre Tätigkeit als Whistleblowerin ist ein leiser Akt der Verzweiflung und des Widerstands gegen politische Entwicklungen im eigenen Land.

Tina Satter liefert mit „Reality“ ein starkes und fesselndes Spielfilmdebut.

Tina Satter liefert mit „Reality“ ein starkes und fesselndes Spielfilmdebut. Von der ersten Minute an fiebert die Zuschauerin mit.

