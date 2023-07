Expo "1848 - Revolutioun zu Lëtzebuerg" 

Eine Ausstellung in den Nationalarchiven folgt 175 Jahre Spuren der revolutionären Bewegung.

(C./avt) Im Jahr 1848 erschütterte die revolutionäre Bewegung des Völkerfrühlings Europa und auch Luxemburg. 175 Jahre später haben das Nationalarchiv von Luxemburg (ANLux) und die Chambre des Députés diesem Wendepunkt in der Geschichte des Landes eine Ausstellung gewidmet.

Die Ausstellung "1848 - Revolutioun zu Lëtzebuerg" im ANLux beleuchtet die Gründe, die die Märzunruhen von 1848 auslösten, und geht der Frage nach, ob ein echter Umsturz im Großherzogtum stattgefunden hat. Außerdem werden die direkten Folgen der Ereignisse vom März analysiert.

Das Jahr 1848 markiert einen Wendepunkt, insbesondere wegen der Ausarbeitung der ersten demokratischen Verfassung des Landes mit Zensuswahlrecht, die am 9. Juli 1848 unterzeichnet wurde und der Gründung der Abgeordnetenkammer. Schließlich befasst sich die Ausstellung mit der ersten Arbeit des Parlaments und der Umsetzung der Verfassungsgrundsätze in die Praxis; und zeichnet die sukzessive Anpassung der Verfassung an die gesellschaftlichen Entwicklungen bis hin zu ihrer aktuellen Fassung nach.

Die Ausstellung in deutscher und französischer Sprache ist vom 10. Juli bis zum 2. Dezember 2023 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Vernissage findet ganz symbolträchtig am Samstag, den 8. Juli 2023 um 18:48 Uhr in Anwesenheit des Präsidenten der Abgeordnetenkammer, Fernand Etgen, und der Kulturministerin, Sam Tanson, statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich und per E-Mail unter: relations.publiques@an.etat.lu möglich.