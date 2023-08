Eine Schlossruine wird zur Plattform für Luxemburger Livemusik

Share this with email

„Wir wollten, dass für jeden etwas dabei ist. Während drei Tagen bieten wir Konzerte unterschiedlicher Genres an. Es soll wirklich jeder vom Angebot profitieren können. Und deswegen haben wir auch versucht, die Preise der Tickets so niedrig wie möglich zu halten“, präzisiert Michèle Duchscher, die zurzeit mit ihren Kollegen der Kultur21 a.s.b.l. in den Vorbereitungsarbeiten für die Pëttener Summer Nights steckt.

Das Open-Air-Festival, das Kultur in einer ländlicheren Gegend fördern soll, findet von Freitag, dem 4. August bis Sonntag, dem 6. August vor der außergewöhnlichen Kulisse des Pettinger Schlosses statt – oder vielmehr sogar innerhalb der mittelalterlichen Ruinen.

„Es ist ein Rahmen, in den man sich hineinsetzt und mit dem man etwas macht. So wie mit einer Kulisse im Theater“, erklärt Tun van Beest, Präsident von Kultur21.

Leben in die Schlossmauern bringen

Und tatsächlich: Stellt man sich vor, wie im Hof in der Mitte des Schlosses, umgeben von hohen Mauern und Türmen, mehrere Hundert Menschen vor einer Bühne zu Livemusik tanzen, spielen sich vor dem inneren Auge beträchtliche Bilder ab. „Es geht aber auch darum, den Ort wieder mit Leben zu füllen, ihn zu beleben“, so Tun van Beest. Immerhin wurden sonst regelmäßig Feste oder Ähnliches im Pettinger Schloss organisiert.

1 / 12 Das Open-Air-Festival findet innerhalb der Schlossruinen in Pettingen statt. Eine außergwöhnliche Kulisse im Zentrum des Landes. Foto: Gerry Huberty

Am ersten Augustwochenende werden also auf zwei verschiedenen Bühnen eine ganze Reihe lokale Musiker und Bands für ordentlich Stimmung sorgen. Während sich der Freitag eher an Jazzanhänger richtet – Benoît Martiny Band gibt hier mit seiner Band das einzige Sommerkonzert in Luxemburg für dieses Jahr -, locken samstags unter anderem das Künstler- und Musikerkollektiv Stayfou sowie Auftritte von Maale Gars und Boy from Home nach Pettingen, nahe Mersch.

Es geht aber auch darum, den Ort wieder mit Leben zu füllen, ihn zu beleben. Tun van Beest Projektleiter und Präsident von Kultur21

Sonntags gestaltet sich dann eher als Familientag. Hier werden neben Livemusik, von etwa dem Serge Tonnar Trio, auch unterschiedliche Workshops für Kinder, Jugendliche und Erwachsene angeboten. Eine Ausstellung des Künstlerkollektivs Hariko wird das ganze Wochenende über zu sehen sein.

Fokus auf Musik aus Luxemburg

Doch wie stellt man überhaupt so ein Festival-Line-up zusammen? „Wir überlegen uns, was wir gerne hören würden“, so Michèle Duchscher. Dabei liegt der Fokus allerdings auf Luxemburger Künstlern, beziehungsweise Musik- und Kunstschaffenden, die hierzulande aktiv sind.

Michèle Duchscher erklärt: „Unser Hauptziel ist es, Kultur in und aus Luxemburg zu fördern. Deswegen haben wir auch einen Newcomer-Contest organisiert. Die Gewinner treten dann auf den Pëttener Summer Nights auf. Wir möchten damit auch sehr jungen Musikern eine Plattform geben, sie unterstützen.“

Kultur21 ist eine sehr junge Organisation. Sie wurde zusammen mit den Pëttener Summer Nights 2021 von Tun van Beest (l.) gegründet. Foto: Gerry Huberty

Das ergibt Sinn; schließlich ist Kultur21 selbst noch eine sehr junge Organisation. Ins Leben gerufen wurde sie im Jahr 2021 von Tun van Beest. „Die Idee ist mir während meines Studiums in Wien gekommen. Als ich damals während der Pandemie in den Sommerferien nach Luxemburg zurückkehren wollte, musste ich feststellen, dass in den Sommermonaten in der Merscher Gegend, aber auch generell in Luxemburg, kulturell sehr wenig angeboten wird. Und das wollte ich ändern“, so der Leiter des Festivals.

Zugänglich und intergenerationell

Daraufhin hat er weitere Leute wie Ella Jost und Nick Sinner zusammengetrommelt, und gemeinsam mit ihnen und Michèle Duchscher die Pëttener Summer Nights ins Leben gerufen. „Natürlich kann man nun 2023 nicht mehr sagen, dass im Sommer in Luxemburg gar nichts los sei, aber hier geht es auch wirklich darum, ein zugängliches Kulturevent in der ländlichen Gegend zu etablieren.“

Das Ziel des Festivals ist es, Kultur in ländlichen Gegenden zu fördern und Luxemburger Kulturschaffende zu unterstützen, wie Tun van Beest (l.) und Michèle Duchscher erklären. Foto: Gerry Huberty

So wurde aus einer 2021 erstmals organisierten Konzertreihe ein ganzes Musik- und Kunstfestival. Mit diesem könnte man dann vielleicht auch Jugendliche abholen, ihnen die ersten Türen zur Kulturwelt eröffenen, oder etwa nicht?

„Ich bin kein Fan davon, zu sagen, dass junge Menschen sich am kulturellen Leben beteiligen müssen. Jugendliche sind eigentlich jeden Tag mit Kultur in Berührung, sei es, wenn sie Musik hören, sich auf Netflix einen Film anschauen oder sogar auf Social Media. Dennoch denke ich, dass ein intergenerationelles Festival wie dieses ein guter Anfangspunkt ist“, betont Tun van Beest.

Wir möchten damit auch sehr jungen Musikern eine Plattform geben, sie unterstützen. Michèle Duchscher Projektmanagerin und Mitglied von Kultur21

Und wer weiß, vielleicht entwickeln sich die Pëttener Summer Nights in den kommenden Jahren weiter und nehmen eine neue Form an. „Unsere a.s.b.l. heißt ,Kultur21‘“, da fällt weder das Wort ,Summer Night‘ noch der Name der Ortschaft. Damit lassen wir uns alles offen. Und wer weiß, was wir als Nächstes machen“, so Michèle Duchscher.