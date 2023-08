Ein Stück Luxemburg auf dem Land: das Freilichttheaterstück „Tëschtzwee“ in Eschdorf

Mit „Tëschtzwee“ inszeniert Claude Mangen Freilichttheater mit 30 Laiendarstellern mitten in Eschdorf. In den 1970ern herrschte auch hier Aufbruchstimmung.

Was zum schönsten Tag des Lebens werden sollte, wird für Lisi zum traurigen Abend, an dem sie einen Traum begräbt, auf den sie hingelebt hat. Foto: Ben Wagner

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die Bühne wurde Mitten im Dorfkern aufgerichtet, im Hintergrund die Kirche mit beleuchteten Fenstern und gut sichtbarem Kruzifix. Sie symbolisiert die Omnipräsenz der Kirche im Leben der Einwohner. Linker Hand der Bühne wird ein Einfamilienhaus zur Schenke, aus der „Lisi“ Gläser hinausträgt, vor der Bühne nehmen die Gäste des Wirtshauses auf Stühlen vor dem Publikum Platz und sind so zum Greifen nah.

Am léifste wéilt ech dat ganzt Duerft lëften. Ech erstécken hei. Léini Eng jonk Actrice

Der luxemburgische Theatermacher und Leiter des Merscher Kulturhauses, Claude Mangen hat „Tëschtzwee“ geschrieben und inszeniert. Es ist Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre in einem kleinen Dorf im Ösling, unweit des Stausees. Die Aufbruchstimmung der 1968er hält hier nur bedingt Einzug, aber sie ist dennoch spürbar ... Die Dorfbewohner verändern sich.

Stück im Stück

„Tëschtzwee“ ist inspiriert an luxemburgischen Volksstücken wie „d’Joffer Marie-Madeleine“. In einer der ersten Szenen wird genau dieses von den Darstellern gespielt: ein Bühnenstück im Bühnenstück. Mangen löst die Frage, ob der Stoff heute noch zeitgemäß ist, indem er drei Freundinnen darüber diskutieren lässt. Für Léini, die nach Paris gehen will, um Schauspielerin zu werden, ist klar: „Haut kanns de sou eppes net méi weisen“ – „Ech fannen et lächerlech an topeg.“

„Tëschtzwee“ ist inspiriert an luxemburgischen Volksstücken wie „d’Joffer Marie-Madeleine“. In einer der ersten Szenen wird genau dieses von den Darstellern gespielt.

In dem kleinen (Esch-)Dorf kennt fast jeder jeden. Hier wie in Mangens Stück ist die Sozialkontrolle so ausgeprägt, dass jeder weiß, wann wer in der Kirche ist und wie lange wer im Beichtstuhl war.

Es sind vor allem drei junge Frauen, die Freundinnen Léini, Fini und Lisi, die sich mehr vom Leben erwarten, als die ihnen gesellschaftlich zugewiesenen Rollen als gute Mütter und die am Mief zu ersticken drohen. Den Ausbruch in die weite Welt wird nur eine von ihnen wagen. Sie habe die Fenster weit aufgerissen, um frische Luft hereinzulassen, erzählt Fini so anfangs. „Am léifste wéilt ech dat ganzt Duerf lëften. Ech erstécken hei“, sagt Léini.

Es sind vor allem drei junge Frauen, die Freundinnen Léini, Fini und Lisi, die sich mehr vom Leben erwarten, als die ihnen gesellschaftlich zugewiesenen Rollen als gute Mütter und die am Mief zu ersticken drohen.

Wollen hoch hinaus: die drei Freundinnen Fini, Lisi und Léini Foto: Ben Wagner

Es sind Fragen mit aktuellem politischen Bezug, die sich die Freundinnen stellen: „Ech kam mir net virstellen, alles hei ze verloossen, fir an e friemt Land ze goen“, sagt etwa Lisi (Wendy Wagener, deren Leidenschaft sich auch durch ihr starkes Schauspiel vermittelt). – Fragen, die sich auch die Zuschauer angesichts von Millionen vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteter Menschen, stellen können.

Zeichnung von Prototypen

Anfangs haben die drei Mädels noch das Leben vor sich. Am Geburtstag Léinis und Finis Namenstag geben sie sich das Versprechen, sich von nun an jedes Jahr an diesem Tag zu treffen, um sich davon zu erzählen, was sie erreicht haben ... Dabei haben sie große Pläne.

Es sind Prototypen, die Mangen in seinem Stück entworfen hat: Wie der Säufer Jäng, dem einst in Russland die Zehen weggefroren sind und der keine Zukunft mehr in der Bewirtschaftung eines Hofes sieht, oder Michel Lauer, de Mich, der eine Bauerngenossenschaft gründet, sich mit dem Vertrieb von Kartoffeln einen Namen macht und irgendwann so erfolgreich wird, dass er die Fritten aus dem Ösling sogar bis nach Ostende (!) verkauft. Oder François Wetzel, Léinis Bruder, den sie im Dorf nur den „roude Fränz“ nennen. Er hat in Brüssel Journalismus studiert. Anfang der 1970er Jahre schreibt er fürs Tageblatt und recherchiert in der sogenannten „Burfelt-Affäre“, um 1974 für die Sozialisten in die Chamberwahlen zu gehen.

Stets mit einem Fändel unterwegs: der Bauer Jäng. Foto: Ben Wagner

Oder aber „Niki“ – eine versponnene Kunststudentin –, die den Zeitgeist verkörpert und Dank des Besuchs der Folkwangschule im Ruhrgebiet das Lebensgefühl der 1968er nach Luxemburg bringt. Sie gründet kurzerhand eine Kommune und lebt dort mit Ben und Louis. Die Hippie-Figuren sind freilich etwas holzschnittartig geraten.

Holzschnittartige Hippies

Mangen thematisiert alle möglichen gegenwärtigen Probleme einer Generation im Ösling – ohne dass das Ganze zu überfrachtet wirkt: Landflucht, Hofsterben oder das Schwinden klassischer Berufe, wie der des Schreiners. In Zeiten, in denen die Leute ihre Möbel in großen Möbelhäusern kaufen, braucht „Kee Mënsch méi en Duerfschräiner“ lamentiert so etwa der Geselle Änder, der nebenbei noch Bühnenkulissen malt und seine Werkstatt später mit Niki teilen wird. Kreativwirtschaft erscheint hier als eine mögliche Ausflucht.

Lesen Sie auch:

"Tëschent den Zeilen an den Zäiten"

Aber auch Tiraden gegen den roten Süden („Déi kommen aus dem Minett. Dat si Kommunisten!“), Anspielungen auf die bis heute nicht aufgeklärte Bombenlegeraffäre und die Grenzen, an die freiheitsliebende Frauen in dem Dorf stoßen: „Hunn et net ëmmer einfach als Framënsch ënner all deene Männer an der Wiertsstuff“, vertraut Lisi ihrer Tante Zëssil an, bevor sie ungeplant von dem Schönling und Gemeindesekretär Mill schwanger wird.

Das rund dreistündige Stück lebt von den Figuren, teilweise verkörpert durch Prominente, aber allem vom sprachlichen Witz.

Das rund dreistündige Stück lebt von den Figuren, teilweise verkörpert durch Prominente wie etwa Marco Schank in der Rolle des Dorfarztes oder der RTL-Journalist Pit Ewerling in der Rolle des "Mich", aber vor allem vom sprachlichen Witz. Das einheimische luxemburgische Publikum geht trotz kleiner Längen voll mit, wenn Volkslieder (wie „D’Pierle vum Da“; „Dat war e schéinen Owend“) gesungen werden oder erfreut sich an den Wortspielen und der Doppelbödigkeit der Sprache. Etwa, wenn Tréis ihrem Jäng, einem Tunichtgut, der bei Umzügen de Fändel trägt und sich ständig so besäuft, dass er eigentlich nie ohne Fändel durch das Dorf wankt, liebevoll sagt: „Du hues och näischt um Kapp. Näischt drop a näischt dran.“

Eindrucksvolles Bühnenbild

Gerade Jäng, der zwar bei der Feuerwehr ist, aber für nichts mehr brennt, steht für eine provinzielle Gesellschaft, die sich nur allmählich verändert. Vielleicht sind die Figuren mitunter etwas zu pädagogisch angelegt ...

Besonders eindrucksvoll ist das eigens für das Stück gebaute Bühnenbild: ein überdimensionaler Koffer (entworfen von der Architektin Sara Haas Plänge) öffnet sich und es treten passend zu den Szenen immer neue Kulissen zu Tage. Die Bühnenbilder wandeln sich von der Theaterbühne im Theater, über eine Hochzeitstafel in einer Schenke mit Hirschgeweih bis hin zur Bühne für ein Rockkonzert.

So lebt „Tëschtzwee“ von den Geschichten der bioluxemburgischen Dorfbewohner, ihren kleinen und großen Sorgen über die Jahreszeiten. Menschen sterben, ziehen weg, andere trennen sich oder finden nach Jahren zueinander. Portugiesen und Franzosen sind in dem Mikrokosmos genau so wenig präsent, wie im Publikum. Das Stück richtet sich auf Luxemburgisch an gebürtige Luxemburger.

Gebräuche und luxemburgische Volkslieder

Gebräuche, Geschichten und luxemburgische Volkslieder werden hier von Anbeginn wiederaufleben gelassen. So sagt die Lehrerin Irma Godard, die anfangs die Theaterproben leitet: „Komm, mir prouwe wéinstens nach däi Lidd, Léini. Dann hu mer alt eppes opweises. Et ass wichteg, déi schéin al Lëtzebuerger Theaterstécker a Lidder opzeféieren, fir dass se net an de Vergiess geroden. An hinne spigelt sech d’Léift zur Sprooch an zur Heemecht erëm.“

Das Dorffest am Ende wird zum sinnlichen Maskenball. Die Botschaft, die Claude Mangen, der selbst in Eschdorf/Heiderscheid die Primärschule besucht hat, in seiner Inszenierung vermittelt, ist auch einem einfühlenden Blick auf die kleinbürgerliche Enge und die Zwänge einer Dorfgemeinschaft geschuldet – angesichts der es legitim ist, nach den Sternen zu greifen; aber man muss nicht zu hoch hinaus. Selbst die drei freiheitsliebenden Freundinnen werden irgendwann ihren Platz im Dorf finden; ein amüsantes Volksstück kommt zum versöhnlichen Ende.