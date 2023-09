Ein Sozialdemokrat, der die Welt wirklich verändern wollte

In den 1970ern wurde Salvador Allende zur Identifikationsfigur einer Generation. Rund 50 Jahre nach dem Putsch in Chile geht eine Biografie seiner Popularität auf den Grund.

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Es ist ein bitteres Jubiläum. Der blutige Militär-Putsch gegen Allende in Chile machte ihn in den 1970er-Jahren zur Chiffre für die linke Solidarität mit Lateinamerika. Unzählige Chile-Solidaritäts-Komitees gründeten sich zu der Zeit. Die Poesie von Pablo Neruda und die Gitarren-Klänge von Victor Jara künden noch vom künstlerischen Widerstand gegen das Pinochet-Regime. Wie viele andere wurde der linke Musiker ins Nationalstadion getrieben, dort gefoltert und ermordet. Auch Salvador Allende wurde umgebracht oder beging er im letzten Moment Suizid? Darüber scheiden sich die Geister bis heute.

In seiner letzten Rede an das chilenische Volk, am Morgen des 11. September 1973, als der Präsidentenpalast, La Moneda, bereits beschossen wurde und die nur noch vom kommunistischen Sender Magallanes ausgestrahlt wurde, sagte Salvador Allende: „Ich glaube an Chile und seine Zukunft. Andere nach mir werden auch diese bitteren und dunklen Augenblicke überwinden, in denen der Verrat versucht sich durchzusetzen (…). Die Geschichte gehört uns und sie wird vom Volk gemacht (…).“ Allende, der zunächst seine Töchter in Sicherheit brachte und seine Leibgarde entließ (alle 17 Polizisten blieben – Ehrensache) hielt die Rede ohne Skript, sie sei ihm aus dem Herzen geflossen, liest man in Günther Wessels Biografie „Salvador Allende. Eine chilenische Geschichte“.

Es ist die Geschichte der Familie Allende, die der Publizist Wessel in seiner beim Aufbau-Verlag herausgegebenen Biografie erzählt.

Es ist die Geschichte der Familie Allende, die der Publizist Wessel in seiner beim Aufbau-Verlag herausgegebenen Biografie erzählt. Am Beginn steht ein etwas langatmiger historischer Exkurs – dennoch wird so etwa klar, dass Chiles Chuquicamata in der Atacama-Wüste der größte Kupfertagebau der Erde ist, Chile noch immer der weltgrößte Kupferproduzent. Wie zahlreiche Regionen Lateinamerikas (etwa Bolivien) mit wertvollen Bodenschätzen wurden auch Chiles Kupfervorkommen über Jahrzehnte von internationalen Kompanien ausgebeutet; das chilenische Chuquicamata etwa seit 1915 – die US-amerikanische Anaconda Copper Mining Company gründete das Werk, das heute von der staatlichen Minengesellschaft Codelco (Cooperacion Nacional del Cobre) betrieben wird.

Langatmiger historischer Exkurs

Wessel spickt seine chilenische Erzählung über Allende mit zahlreichen Anekdoten: Während er sich als Achtjähriger geweigert haben soll, die Moneda zu betreten, kandidierte der aus bürgerlichen Verhältnissen stammende Allende 1952 erstmals für das Präsidentenamt; er studierte sieben Jahre, weil Politik schon früh seine Passion war. Ihm lag viel an der Verbesserung der sozialen Zustände. Die Krankenversicherung für alle Chilenen ging letztlich auf seine Initiative zurück.

Immer wieder bemüht Wessel das Bild eines sehr volksnahen Mannes: „Allende war ein Mann, der mit allen Menschen in Kontakt treten konnte“, sagt(e) Arturo Giron, ein langjähriger Freund und Vertrauter, im Gespräch. „Er konnte mit Bauern und Fischern genauso gut reden wie mit Politikern und internationalen Managern. Er nahm sie ernst, und sie fühlten sich ernst genommen.“ Am wohlsten habe er sich den Arbeitern des Schlachthofes, genau wie unter Hafenarbeitern oder den „peones“, den Tagelöhnern auf den großen Landgütern gefühlt. Trotz dieser Volksnähe liebte er aber auch das Rampenlicht: „Allende liebte es zu repräsentieren, im eleganten Anzug auf Empfängen zu plaudern.“ Er sollte dennoch drei Anläufe brauchen, bis er das Präsidentenamt erlangte.

Die Biografie: „Salvador Allende, Eine chilenische Geschichte“ ist zum 50-jährigen Jahrestag des Putsches erschienen. Foto: Aufbau Verlage

Volksnaher Sozialdemokrat

Wessel streicht wiederholt hervor, dass Allende trotz seiner engen Verbindungen zu Galionsfiguren wie Che Guevara ein überzeugter Demokrat war. Letztlich hätte er sehr sozialdemokratische Vorstellungen vertreten. Dem ist entgegenzuhalten, dass ein linkssozialdemokratisches Programm im damaligen Kontext Lateinamerikas durchaus revolutionär war – jedenfalls auch als eine solche Bedrohung durch die USA wahrgenommen wurde. Überliefert ist die Anekdote, dass Che Guevara Allende sein Buch „Der Guerillakrieg“ schenkte – versehen mit der Widmung: „Für Salvador Allende, der auf andere Weise dasselbe zu erreichen versucht. Herzlichst, Che“.

Lesen Sie auch:

Nach 50 Jahren intensiviert Chile Suche nach Diktaturopfern

Politische Wechsel und Neubildungen von Parteibündnissen bestimmten auch sein politisches Leben. 1952 war Allende der „folgerichtige Kandidat“ für die Linksparteien, die sich zusammengeschlossen hatten. Im März 1956 gründeten die Sozialistische, die Demokratische und die Kommunistische Partei die „Frente del Accion Popular“ (FRAP).

1952 war Allende der „folgerichtige Kandidat“ für die Linksparteien, die sich zusammengeschlossen hatten.

Bei der für Allende entscheidenden Wahl 1969 wurde die Unidad Popular (Sozialisten, Kommunisten und kleinere Linksparteien) als Nachfolgerin gegründet. Als deren Kandidat errang Allende bei den Präsidentschaftswahlen im September 1970 schließlich 36,3 Prozent der Stimmen und lag damit knapp vor dem konservativen Gegenkandidaten. Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit errungen hatte, lag die Wahl beim Parlament. Schließlich sollte es Allende wählen, nachdem der Oberbefehlshaber des Heeres zwei Tage vor der Abstimmung bei einem teilweise von der CIA finanzierten Entführungsversuch schwer verletzt worden war.

Allendes Versprechen: die Verstaatlichung der Bodenschätze

In einem ersten öffentlichen Interview für den kanadischen Rundfunksender CBC sprach Salvador Allende unverblümt: „Sie (die USA) müssen verstehen, dass die Menschen Lateinamerikas nicht weiterhin auf unbestimmte Zeit in ihrem jetzigen Zustand von Armut und Not leben und gleichzeitig das reichste und mächtigste Land der Erde finanzieren können. Die USA müssen verstehen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Unterentwicklung und Imperialismus gibt.“

Der Autor, Günther Wessel, geboren 1959, studierte Germanistik, Philosophie, Erziehungswissenschaft und Kunstgeschichte. Er arbeitet regelmäßig als Sachbuchrezensent für Deutschlandradio Kultur. Foto: hasskarl.de

Zugleich verlieh er seiner Hoffnung Ausdruck, dass viele andere Länder den Weg des Sozialismus einschlagen würden: „Die chilenische Situation ist einzigartig. Erstmals in der Geschichte hat eine revolutionäre Partei die politische Macht durch Wahlen gewonnen.“ Gegenüber einem Journalisten der New York Times sollte er sich vor allem für die Verstaatlichung der Bodenschätze aussprechen.

Auch Wessel strickt am Mythos von Salvador Allende und zeichnet, sehr bemüht um ein (sozial-)demokratisches Profil, ein schillerndes Bild von ihm als Galionsfigur der lateinamerikanischen Linken und Wegbereiter einer friedlichen Revolution.

Am Ende des Buches steht die Diskussion über den Tod Allendes. Stimmen von Prominenten wie der Autorin Isabel Allende schwelgen in nostalgischen Erinnerungen an ihren Onkel.

Lateinamerika-Kenner dürften in Wessels Biografie nicht viel Neues erfahren. Wenngleich der Publizist zahlreiche Wegbereiter zitiert, rekurriert er auf zum Teil etwas veraltete Quellen (wie Eduardo Galeanos „Die offenen Adern Lateinamerikas“), um die Geschichte Chiles als pars pro toto (Lateinamerikas) zu erzählen. Auch Wessel strickt am Mythos von Salvador Allende und zeichnet sehr bemüht um ein (sozial-)demokratisches Profil, ein schillerndes Bild von ihm als Galionsfigur der lateinamerikanischen Linken und Wegbereiter einer friedlichen Revolution.

Günther Wessel: „Salvador Allende, Eine chilenische Geschichte“, Ch. Links Verlag 2023, 256 Seiten, 25 Euro.