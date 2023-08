Ein „queerer Western“, eine Dreier-Beziehung und noch einiges mehr

Share this with email

Als „queerer Western“ wird der Film „Strange Way of Life“ von Pedro Almodovar bezeichnet, der in Cannes seine Premiere hatte und nun auch in Luxemburg vor das Kinopublikum gelangt. Dieser Kurzfilm (31 Minuten) erzählt die Geschichte von Silva, einem einsamen Cowboy, gespielt von Pedro Pascal, der durch die Wüste reist, um Jake (Ethan Hawke) zu treffen, den er vor 25 Jahren kennengelernt hat. Gemeinsam lassen beide eine Jugendidylle wieder aufleben. In diesem romantischen Western gibt es kaum Schüsse, dafür zwei Männer, die auf derselben Ranch zusammengeführt werden.

Almodovar sieht seine Geschichte als indirekte Antwort auf den Film „Brokeback Mountain“ von Ang Lee aus dem Jahr 2005 und spielt dabei mit den Stilmitteln des Western, um das Begehren der beiden Männer frontal zu thematisieren.

Wie der Western so hat auch der Horror-Film seine Codes. Ob der französische Drehbuchautor und Regisseur Samuel Bodin sie beherrscht, wird sich in seinem Filmdebüt „Cobweb“ - ebenfalls neu im Kino – zeigen.

Neuland im Kino betritt Blue Beetle, eine Superheldenfigur, die außerhalb der Comic-Welt bislang kaum große Bekanntheit hatte. Das soll sich nun ändern, denn mit dem gleichnamigen Film findet man den blauen Käfer zum ersten Mal auf der großen Kinoleinwand.

Das LGBTQ+-Drama „Passages“ von Ira Sachs spielt im Paris der Gegenwart und zeigt einen eskalierenden Kampf des Begehrens zwischen drei Menschen, der von Leidenschaft, Eifersucht und Narzissmus geprägt ist. Tomas, der mit Martin zusammenlebt, lernt eine junge Frau, Agathe, kennen, mit der er eine Affäre beginnt. Es entwickelt sich eine Dreiecksbeziehung, ohne dass Tomas damit ein Problem hat, während die Beziehungen zu Martin und Agathe immer schwieriger werden.

Vom Buch zum Film: „Kannawoniwasein“ ist eine beliebte Jugendbuchreihe von Martin Muser, die nun Stoff hergibt für einen gleichnamigen Jugendfilm.

Von der TV-Serie zum Spielfilm: Der Animationsfilm „Les As de la Jungle 2 – Opération tour du monde“ hat seinen Ursprung im französischen Fernsehen. Auch da hat das Kino leicht zugreifen können.

Vom Theater zum Film: Die Amerikanerin Tina Satter bringt ihre Theaterinszenierung „Is This a Room“ nun als Film unter dem Titel „Reality“ auf die Kinoleinwand. Der Film schildert das Verhör des Geheimdienstenthüllerin Reality Winner.

