Ein letztes Mal in Erpeldingen in die Nacht hineintanzen

Die achte Auflage des Last Summer Dance Festival lockt mit einem abwechslungsreichen Line-up in das kleine Dorf an der Sauer. Eine Vorschau.

Wer nach dem e-Lake, den Pëttener Summer Nights und dem Crowfield Festival bislang nicht genug vom Luxemburger Festivalsommer hat, der sollte sich das Last Summer Dance in Erpeldingen an der Sauer keineswegs entgehen lassen.

Die Veranstalter, die Melting Pot a.s.b.l., legen für die achte und letzte Auflage des Musik- und Kunstfestivals, die am Freitag, dem 25. August stattfindet, noch einmal ordentlich nach.

Mit dem Luxemburger R&B-Sänger und Tänzer Edsun als Headliner kann die Stimmung auf dem Festival innerhalb der außergewöhnlichen Kulisse des Erpeldinger Schlossparks eigentlich nur auf Hochtouren laufen. Dabei liegt der Fokus, anders als die Jahre zuvor, auf der hiesigen Musikszene.

Wie aus dem Presseschreiben der Veranstalter hervorgeht, stammen diesmal alle Liveacts, bis auf Awa Pa Los Calvos, aus Luxemburg. Sonst habe man immer darauf geachtet, dass die Hälfte der Acts international und die andere Hälfte national besetzt sei, wie Myriam Jacobs, Kassenwärtin von Melting Pot, gegenüber dem Luxemburger Wort erklärt.

Retrospektive auf zehn Jahre Bestehen

Für die letzte Auflage des Festivals hat man sich also ein neues Konzept überlegt. Auf dem Programm stehen, neben Edsun und Awa Pa Los Calvos, die Singer-Songwriterin Hannah H, die Country-Folk-Gruppe Zero Point Five, die Indiepop-Band Dessy Mesk und das Soloprojekt von Nadja Prange (Le Vibe), die hier als Nea Lone auftritt. Ein DJ-Set von Aka Ghost macht den Abschluss des Abends.

Doch nicht nur musikalisch hat das letzte Last Summer Dance Festival so einiges zu bieten. Auch Kunstbegeisterte können sich auf eine ansehnliche Ausstellung freuen. Sieben Künstlerinnen und Künstler, die bereits in den vorherigen Jahren am Festival teilgenommen haben, wurden auserwählt, ihre Perspektive auf das Last Summer Dance künstlerisch festzuhalten.

Seit zehn Jahren gibt es das Last Summer Dance. In diesem Zeitraum wurden sieben Auflagen organisiert. Nun folgt der achte und letzte Sommertanz. Foto: LW-Archiv / Anouk Antony

Hierfür werden in den alten Gewächshäusern auf dem Festivalgelände unter anderem digitale Kunstwerke an die Wände projiziert. Feierlich eröffnet wird die Ausstellung am frühen Abend mit einer Vernissage. Ein Magazin, eine Retrospektive auf die letzten zehn Jahre des Festivals, begleitet die letzte Auflage des Last Summer Dance. Dieses ist auch auf dem Festivalgelände erhältlich.

Ein allerletzter Sommertanz

„Wir erwarten zwischen 300 und 400 Besucher“, so Myriam Jacobs, die allerdings nicht ausschließt, dass es, weil es die letzte Auflage des Festivals ist, sogar bis zu 500 Menschen am Freitag in den Erpeldinger Schlosspark zieht.

Wieso nun also nach zehn Jahren Existenz, in denen sieben erfolgreiche Festivalauflagen organisiert wurden, einen Schlussstrich ziehen? „Zu Beginn bestand unser Verein aus einer ganzen Reihe Studenten. Nun, da allmählich jeder im Arbeitsleben angekommen ist und nicht mehr jeder von uns die Zeit sowie die freien Tage zum Organisieren eines solchen Festivals hat und nur wenige Nachkommen da sind, die das Ganze übernehmen können, mussten wir uns leider dazu entscheiden, aufzuhören.“

Maale Gars bei seinem Auftritt auf dem Last Summer Dance Festival 2021. Foto: Sam Flammang

Nachdem das Festival 2021 unter strengen Coronapandemie-Auflagen stattfinden konnte, sie 2022 eine kreative Pause einlegten, wünschten sich die Veranstalter dennoch einen ordentlichen und gelungenen Abschluss des Last Summer Dance Festivals. Es gibt also keinen Grund, am kommenden Freitag im Erpeldinger Schlosspark nicht bis spät in die Nacht hineinzutanzen.