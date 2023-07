Echternachs Open-Air-Festival und die Suche nach mehr Aufmerksamkeit

Share this with email

„Ich hab’ tausend gute Gründe, mit dir alt zu werden / Jeden Tag zu feiern, so als ob wir morgen sterben / Ich hab’ tausend gute Gründe, doch der wichtigste bist du / Und mit jedem neuen Tag kommt ein neuer Grund dazu“ – so singt es Adel Tawil. Stimmungsvoll im Kreis der Liebsten von Jung bis Alt soll es zugehen, Freunde und Familien gemeinsam einen Pop-Livemoment erleben können. Das ist der Grund, warum der Star der deutschsprachigen Popradioszene am 20. Juli die Sommernachtveranstaltungen im Echternacher Abteihof eröffnen wird.

Hier die jüngste Single von Tawil im Video:

Und das Team des Trifolions hat für den Besuch von Tawil und auch Clueso – ebenfalls Charts- und Radioplayliststürmer – ordentlich aufgerüstet, um noch mehr Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. Trifolion-Direktor Maxime Bender lässt nicht nur ein Podest für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer einrichten – so können laut Veranstalter etwa zehn Menschen mit ihren Begleitpersonen eine freie Sicht auf die Bühne haben.

Besonderer weiterer Schritt: „Zusammen mit dem Verein HörgeschädigtenBeratung SmH stellt das Echterlive erstmals für Besuchende mit Hörbehinderung sogenannte ,vibroakustische’ Westen mit der Immersive Live-Technologie zu Verfügung. Immersive Live ermöglicht den Besuchenden des Festivals durch Westen, die Musik in Schwingungen umwandeln, die Konzerte immersiv zu erleben. Die Westen können kostenlos vor Ort angemietet werden“, schreibt das Team auf der Festivalwebsite.

Und inhaltlich? Mit dem alten „Internationalen Festival“ hat die Ausrichtung im Sommer nicht mehr viel zu tun. Hier gehe es schlicht und einfach darum, mit den deutschen Chart-Acts ein breites Publikum aus der Luxemburg und der Grenzregion in den Abteihof zu locken. Der Erfolg mit Max Giesinger 2022 - und die emotionalen Momente – hinterlassen eben Spuren. Und Dean Lewis am 22. Juli soll mit seinem australischen Charme ganz auf den Sog entfalten, den ein versierter Singer-Songwriter bieten kann.

Der „Deluxe“-Abend am Freitag, dem 21. Juli, setzt dann immerhin die noch in den ersten Bender-Festivals stärker gesetzten Luxemburger Lokalmatadoren in Szene. Mayito Rivera & Sons of Cuba, All Reitz Reserved, Seed To Tree, Foreigners, Edsun, Jackie Moontan und MAZ sind gebucht. Und ist da vielleicht schon der Act dabei, der Luxemburg 2024 beim Eurovision Song Contest vertreten wird?

Alles in allem birgt diese Ausgabe auch das Eingeständnis, dass – wenn man es anders gewollt hätte – deutlich mehr Geld und viel längeren Atem für eine strategische Konzeption für den Sommer in Echternach nötig gewesen wäre. Dann vielleicht wäre wirklich ein internationales Level erreichbar, es trotzdem rentabel und publikumswirksam. Aber da haben längst andere das Feld beackert. Das gibt Maxime Bender auch freimütig zu.

Verändertes Publikum

„Und die ersten Versuche, die Sommerevents zum Beispiel mehr in den Jazz zu rücken, sind nicht so aufgegangen, wie es mir gewünscht habe“, sagt Bender, der selbst als Jazzer neben dem Trifolion immer mal wieder aktiv bleibt. „Wir müssen uns eben auch an ein verändertes Publikum anpassen“, hält er fest. „2022 hatten wir Richard Bona und Alfredo Rodriguez absolute Größen auf der Bühne, aber letztlich kamen nur 150 Leute in den Abteihof, der für 1.000 ausgerichtet ist. Das ist dann für alle – Veranstalter, Zuschauer und die Künstler – enttäuschend. Und spätestens mit Giesinger war klar: Die Leute wollen einen leichten Sommerabend, bei dem sie mitgehen können, die Songs kennen.“

Und er setzt auf den besonderen Rahmen, den nur die Abteistadt mit ihrer historischen Kulisse so bieten könnte. „Bei uns stehen die Leute nicht auf einem Parkplatz, sondern in einem der schönsten Innenhöfe des Landes“, sagt er selbstbewusst.

Der deutsche Star Clueso sorgt am 23. Juli für den Abschluss der Sommerreihe in Echternach:

Mit den Veranstaltungen, die für alle kostenfrei an den Nachmittagen in der Stadt angeboten werden, soll auch eine echte Festivalstimmung jenseits der Abendprogramme aufkommen. In Ruhe ankommen, Bus Shuttle nutzen, sich noch in der Stadt umtun und dann als besonderer Moment das Abendkonzert – so stellt sich das Trifolion-Team den perfekten Ablauf für die Besucherinnen und Besucher vor.

Der Fokus auf die Klassik und den Jazz ist übrigens nie ganz verschwunden – das Modell aber wie beim „Internationalen Festival“ sein nicht mehr tragbar. Der Schwerpunkt mit dem Titel „Echterclassic“ ist wieder im Oktober vorgesehen – und mit Ian Bostridge kündigt Bender schon einen musikalischen Leckerbissen für die Fans an.

Was den Führungswechsel an der Gemeindespitze angeht – und dessen mögliche Auswirkungen auf den Kulturbereich –, bleibt Bender gelassen: „Ich denke, wir können schon zeigen, dass wir mit der umgestellten Programmation für einen wirtschaftlichen Impakt auf die Stadt stehen. Die Gastronomie und andere profitieren von diesen Tagen. Und das wird sicher auch von der Politik gesehen.“

Tickets und alle Informationen rund um das Festival gibt es unter: www.trifolion.lu