Dire-Straits-Gitarrist Jack Sonni ist tot

1985 nahm Jack Sonni mit seinen Band-Kollegen das Erfolgsalbum „Brothers In Arms“ auf. Am Donnerstag ist der Gitarrist im Alter von 68 Jahren verstorben.

Jack Sonni konnte in den vergangenen Tagen aus gesundheitlichen Gründen nicht mit seiner Band auftreten. Foto: Dire Straits via X

Jack Sonni, der in den Achtzigerjahren als Mitglied der britischen Rockgruppe Dire Straits bekannt wurde, ist tot. Das teilen seine ehemaligen Bandkollegen am Freitag via X (ehemals Twitter) mit. Der Musiker verstarb am Donnerstag im Alter von 68 Jahren. „Ruhe in Frieden, Jack Sonni“, schreibt die Band zu einem Foto von Sonni.

Zuletzt war der 68-Jährige mit der Band Dire Straits Legacy auf Tour. Auch sie trauern um ihr Mitglied. „Unser geliebter Jack hat eine Lücke in unseren Herzen und Seelen hinterlassen ... wir werden dich so sehr vermissen, du bist für immer bei uns“, heißt es in einem Facebook-Post der Band.

Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Allerdings haben die Dire Straits Legacy ihre Fans erst vor wenigen Tagen darüber informiert, dass Sonni „aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht an Auftritten teilnehmen kann“.

Seine Liebe zur Musik entdeckte Jack Sonni bereits als Kind. Er spielte zunächst Klavier und Trompete, bevor er im Alter von 14 Jahren lernte, Gitarre zu spielen. Ende der 1970er lernte er während seiner Tätigkeit im berühmten Gitarrenladen Rudy's Music Stop in New York die Dire-Straits-Gründer David und Mark Knopfler kennen. Nur einige Jahre später wurde er selbst Mitglied der Band. 1985 nahmen die Dire Straits dann ihr Erfolgsalbum „Brothers In Arms“ mit Hits wie „Walk of Life“ auf.

Auch beim legendären Live-Aid-Konzert im Wembley-Stadion stand Sonni mit seinen Band-Kollegen auf der Bühne. 1988 verließ er die Dire Straits, um sich neuen Projekten zu widmen.