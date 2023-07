Dieses Buch ermöglicht Kindern den Zugang zu Kunst und Kultur

Share this with email

Kindern Lust auf Kultur machen? Das ist sicherlich alles andere als leicht. Vor allem dann, wenn es sich um abstrakte Kunst handelt. Dem Buch „Den Emil an d’Maschinn“ gelingt dies allerdings hervorragend. Der Text von Isabelle Marinov, der von Martine Schoellen ins Luxemburgische übersetzt wurde, versucht auf spielerische und entdeckerische Manier Kinder mit Kunst in Kontakt zu bringen.

Dabei sind es nicht nur die teils frechen und reißerischen Aussagen des jungen Protagonisten, die für Schmunzeln sorgen, sondern auch deren Zusammenspiel mit den niedlichen und unterstützenden Illustrationen Olga Shtondas.

Isabelle Marinov und Martine Schoellen: „Den Emil an d’Maschin“. Mit Illustrationen von Olga Shtonda. éditions guy binsfeld 2023, 32 Seiten, 18 Euro.

In „Den Emil an d’Maschinn“ (Originaltitel: „Henri and the machine“) stehen Emil und seinen Mitschülern ein Klassenausflug in eine Kunstgalerie bevor. Doch Emil kann mit Kunst gar nichts anfangen – und eigentlich würde er auch viel lieber ans Meer fahren und Muscheln sammeln.

Kunst schlicht und einfach erklärt

So kommt es dann, dass er etwa vor Salvador Dalís „Beständigkeit der Erinnerung“ steht und einfach nur motzig meint, dass Uhren doch gar nicht schmelzen können. Oder er es nicht einsieht, wieso man 32 Suppendosen – eine Anspielung auf Andy Warhols „Campbell’s Soup Cans“ – abbildet und in einem Museum ausstellt.

Isabelle Marinov ist die Autorin des englischsprachigen Originaltextes. Foto: Heiko Riemann / éditions guy binsfeld

Nichts kann den jungen Protagonisten so wirklich begeistern. Doch dann entdeckt Emil eine ganz besondere Installation: einen Stuhl. Wie es allerdings so oft in der Kunst der Fall ist, ist ein Stuhl nicht gleich ein einfacher Stuhl …

„Den Emil an d’Maschinn“: Ein liebliches Buch, das selbst die jüngsten unter uns neugierig auf Kunst werden lässt sowie schlicht und einfach erklärt, was Kunst eigentlich bezwecken soll.