Diese sieben Filme locken zu Beginn der Sommerferien ins Kino

In den kommenden Tagen gibt es einige spannende Neustarts. Mit dabei: eine neue Disney-Produktion sowie ein weiteres Abenteuer mit Lassie.

D’Woch am Kino

Der treue Collie Lassie erobert in den kommenden Tagen erneut die Kinoleinwand. Foto: Henning Ferber Produktion / LCH 2 Film

Das regnerische Wetter schreit geradeso nach einem Kinobesuch – und die Neustarts der Woche tun dies auch. Wer keine Lust auf „Oppenheimer“ oder „Barbie“ hat, wird in den kommenden Tagen sicherlich auch auf seine Kosten kommen.

„The Haunted Mansion“

Gruselig-witzig wird es diese Woche mit Justin Simiens „The Haunted Mansion“. In dem Disney-Streifen, der auf dem gleichnamigen Disney-Fahrgeschäft basiert und bereits 2003 mit Eddie Murphy in der Hauptrolle verfilmt wurde, beziehen eine Mutter und ihr Sohn eine alte Villa. Doch in den Gemächern spukt es …

„Lassie – Ein neues Abenteuer“

Lassie ist der wohl berühmteste Collie der Welt. Nun startet ein weiterer Film, der den treuen Hund ins Zentrum des Geschehens rückt, in den hiesigen Kinos. Diesmal müssen Lassie und ihr Herrchen der Polizei bei den Ermittlungen zu aktuell herumtreibenden Hundedieben helfen.

„Historias para no contar“

„Historias para no contar“ ist eine spanische Komödie, die fünf Erzählungen über die menschliche Verletzlichkeit und die urkomischen, schmerzhaften und äußerst peinlichen Schicksalsschläge, die das Leben manchmal für uns bereithält, vereint.

„Sur la branche“

Wie in Marie Garel-Weiss’ erstem Spielfilm „La Fête est finie“ bewegen sich die Figuren in „Sur la branche“ am Rande der Gesellschaft, zwischen Eingesperrtsein und Freiheit. Eine Komödie ab 16 Jahren.

„The First Slam Dunk“

In dem japanischen Animationsfilm „The First Slam Dunk“ vertieft der Teenager Miyagi Ryota sich im Basketball. Damit verarbeitet er nicht nur den Verlust seines Bruders, sondern kämpft auch mit Fragen nach dem Sinn des Lebens.

„Magnus“

Mit „Magnus“ kommt diese Woche ein weiterer Animationsfilm in die Kinos. Dieser entführt die Zuschauer in eine atemberaubende Unterwelt, die von magischen Kreaturen bewohnt wird.

„Talk to Me“

Lust auf Horror? Dann könnte „Talk to Me“ der australischen Zwillingsbrüder und YouTuber Danny und Michael Philippou genau das Richtige sein. Hier geht es um düstere Rituale.

