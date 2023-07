Die Shortlists der „Lëtzebuerger Theaterpräisser“ sind da

Myriam Mullers Stück „Juste la fin du monde“ ist in der engeren Auswahl für den Preis für das beste Theaterstück. Foto: Guy Jallay

Am 22. September werden zum zweiten Mal die „Lëtzebuerger Theaterpräisser“ und der „Lëtzebuerger Danzpräis“ vergeben – diesmal im Escher Theater. Die in einem Zweijahresrhythmus überreichten Preise wurden 2021 erstmals verliehen und werden seither vom Kulturministerium, in Zusammenarbeit mit der Theater Federatioun, dem Trois C-L und der Assitej Luxembourg, organisiert.

Die zweite Auflage hält allerdings einige Neuheiten bereit, wie das Kulturministerium in einem Presseschreiben mitteilt.

So wird dieses Jahr neben dem nationalen Theaterpreis und dem Luxemburger Tanzpreis auch eine nationale Auszeichnung für das beste Theaterstück, das sich an ein junges Publikum richtet, verliehen: der „Kanner- a Jugendtheaterpräis“.

Zusätzliche Kategorien im Bereich Theater

Die „Lëtzebuerger Theaterpräisser“ werden überdies um zwei neue Kategorien erweitert. Neben den bereits existierenden Auszeichnungen „Op der Bün – Konzept, Text a Regie“, „Hannert der Bün“, „Nowuesstalent“ und dem nationalen Theaterpreis, werden dieses Jahr auch Darsteller für ihre schauspielerische Leistung prämiert („Op der Bün – Schauspill“). Außerdem wird ein Preis für das beste Stück vergeben.

Während der Gewinner oder die Gewinnerin des nationalen Theaterpreises sowie des Luxemburger Tanzpreises erst am 22. September enthüllt werden, hat das Kulturministerium bereits die Nominierungen für die restlichen Auszeichnungen bekannt gegeben. Auf der Shortlist für das beste Stück stehen etwa Gintare Parulytes „Lovefool“, Larisa Fabers „Stark Bollock Naked“ und Myriam Mullers „Juste la fin du monde“.

Larisa Fabers „Stark Bollock Naked“ steht auf der Shortlist für das beste Stück. Foto: Chris Karaba

Nominiert für das beste Konzept, den besten Text oder die beste Regie sind unter anderem Ian De Toffoli mit „Confini“, Guy Helminger mit „Madame Köpenick“ und Anne Simon mit „Schwester von“. Nora Zrika und Timo Wagner stehen auf der Shortlist der Nachwuchstalente.

Überblick der Shortlists und Nominierten

Die Kategorie „Theaterpräis – Bescht Stéck“:

„Juste la fin du monde“ in der Regie von Myriam Muller

„Let Me Die Before I Wake“ von Renelde Pierlot

„Leurs enfants après eux“ von Nicolas Mathieu und in der Regie von Bach-Lan Lê-Bà Thi, Carole Lorang und Eric Petitjean

„Lovefool“ von Gintare Parulyte

„Stark Bollock Naked“ von Larissa Faber

Die Kategorie „Theaterpräis – Op der Bün – Schauspill“:

Joël Delsaut für „Leurs Enfants après eux“

André Jung für „Verrückt nach Trost“

Nora Koenig für „Was ihr wollt“

Rosalie Maes für „Die Laborantin“

Brigitte Urhausen für „Madame Köpenick“

Rosalie Maes als Laborantin Bea (l.) in „Die Laborantin“. Foto: Bohumil Kostohryz

Die Kategorie „Theaterpräis – Op der Bün – Konzept, Text a Regie“:

Ian De Toffoli für den Text von „Confini“

Larisa Faber für den Text und die Regie von „Papercut“

Guy Helminger für den Text von „Madame Köpenick“

Elsa Rauchs et Claire Wagener für das Konzept und die Regie von „Doheem – Fragments d’intimité“

Anne Simon für die Regie von „Schwester von“

Anne Simon gibt Regieanweisungen während den Proben von „Falsche Sonne“. Foto: Christophe Olinger

Die Kategorie „Theaterpräis - Hannert der Bün“:

Antoine Cola für seine Lichtdesign-Arbeit

Jorge De Moura für sein Soundkonzept in „En Quête“

Dan Kolber und Thierry Mousset für die Dramaturgie von „Verrückt nach Trost“

Marie-Luce Theis für die Szenografie von „The Writer“

Peggy Wurth für die Kostüme in „Zu unseren Schwestern, zu unseren Brüdern“

Die Kategorie „Theaterpräis – Nowuesstalent“:

Max Gindorff für seine schauspielerische Leistung in „Falsche Sonne“

Magaly Teixeira für ihre schauspielerische Leitung in „The Censor“

Mahlia Theismann für ihre Regie von „Under the Sun/Ënnert der Sonn“

Timo Wagner für seine schauspielerische Leistung in „Songe d’une Nuit“

Nora Zrika für ihre schauspielerische Leistung in „Gipfelstürmer“

Nora Zrika (l.) schlüpft in „Gipfelstürmer“ in der Rolle des Arnold Schwarzeneggers. Foto: Bohumil Kostohryz

Die Nominierten Stücke des „Kanner- a Jugendtheaterpräis“ sind: