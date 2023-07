Die Arctic Monkeys sind live wie Pop in Cinemascope

Die Arctic Monkeys kommen keineswegs aus der Arktis, sondern aus den dunklen Tiefen des Internets. 2002 gegründet, musste die nordenglische Band um Sänger und Gitarrist Alex Turner nicht einmal auf das Erscheinen ihres ersten Albums warten, um in ihrer Heimat die Stadien zu füllen. Nein, der Erfolg kam über die eigene Myspace-Seite – die Medien hechelten nur hinterher.

Schon die allererste Single „I Bet You Look Good On The Dancefloor“ schoss auf Platz 1 der britischen Single-Charts. Ihre erste Platte wurde das am schnellsten verkaufte Debüt der Pop-Geschichte. Auch für englische Verhältnisse ein bemerkenswerter Einstieg in das Musikgeschäft.

Keine Angst vor neuen Stileinflüssen

Inzwischen sind sieben Alben der Band aus Sheffield auf dem Londoner Label „Domino Records“ erschienen – das letzte, „The Car“, vor einem Jahr. Ihre Alben „Whatever People Say I Am, That's What I'm Not“, „Favourite Worst Nightmare“, „Humbug“, „Suck It And See“, „AM“ und „Tranquility Base Hotel & Casino” illustrieren die Entwicklung der Band vom Sixties-Indie-Mod-Beat zum großen Pop-Entwurf – ein erstaunliches Reifen.

Indie-Rock, Surf-Pop, Hardrock, Psychedelic-Pop, R&B, Bar-Jazz, Soft-Rock – die Band hat sich von der Indie-Disco aufgemacht, die Rock- und Popmusik in ganzer Breite und Historie neu zu entdecken.

Die Arctic Monkeys sind seit über 20 Jahren aktiv. Die Band kann auf eine erfolgreiche Musikkarriere zurückblicken. © FOTO: Domino Records

Auf ihrem neuen Werk zeigen Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley und Matt Helders noch einmal, wohin die Reise geht: Vor allem auch das Timbre von Alex Turner hat sich verändert – vom Rocksänger, der die Strokes über alles liebte, ist er über die Jahre zum Crooner mutiert, zum Mann, der das große Pathos nicht mehr fürchtet. Und die Wendung vom Indie-Rock, der den Vorstadt-Alltag Englands spiegelte, zum intimen, erwachsenen Kammer-Pop: Er ist geglückt.

Arctic Monkey als TikTok-Stars

Die neuen Vorbilder von Songwriter, Gitarrist und Sänger Turner sind Burt Bacharach oder Van Dyke Parks. Üppig orchestrierte Popsongs versammelt das neue Album, das auch bei ganz jungen Leuten, bei Teenagern ankommt. Und das ist wirklich erstaunlich: Vor ein paar Jahren wurden die Arctic Monkeys TikTok-Stars. Alex Turner, in den 80ern geboren, ein Star der Generation Z. Unfassbar, welchen Sog die Band heute ausübt – die kleine Indie-Band aus Sheffield, Nordengland.

Bei ihren aktuellen Shows spielt die Gruppe viel vom neuen Album. Stücke wie „Sculptures of Anything Goes“, „Big Ideas“, „Body Paint“ oder „There’d Better Be a Mirrorball“. Aber auch ältere und ganz alte Stücke wie „I Bet You Look Good On the Dancefloor“, „505“, „Brianstorm“ oder „Why’d You Only Call Me When You’re High?“ stehen auf der Setlist.

Arctic Monkeys: Das ist heute ganz großes Kino. Das ist Pop in Cinemascope. Das klingt mal nach Elvis Costello, dann nach den Eagles, nach Lounge-Pop, nach Soul, nach Roxy Music, nach musikalischer Freiheit auch, die keine Refrains mehr braucht. Dass das in den großen Pop-Arenen der Welt funktioniert, dass diese Band so einen Riesenerfolg hat, ist eines der Wunder, welche die Popmusik immer wieder zu schreiben versteht.

Denn natürlich: Eine solche Musik kann man schön und würdevoll, ganz gelassen zuhause hören. Bei einem guten Glas Wein. Am Kamin, wenn man denn einen besitzt. Man kann die feinen Streicher-Arrangements goutieren, die Nostalgie, die dieser Musik innewohnt. Man kann sich ernsthaft fragen, ob hier ein neuer Frank Sinatra intoniert.

Oder man schaut sich das Spektakel live an: Jetzt ist die Band am Dienstag, dem 4. Juli, beim Luxexpo Open Air zu Gast! Zuvor sind Tuys und Willie J. Healey zu hören. Die Arctic Monkeys werden gegen 21 Uhr auf der Bühne stehen. Es könnte ein echtes Ereignis werden.

Das Konzert der Arctic Monkeys findet am Dienstag, dem 4. Juli, im Rahmen des Luxexpo Open Air statt. Einlass zum Luxexpo-Gelände ist ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen und Karten unter:

www.atelier.lu