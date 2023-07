Dem extremen Hochwasser folgte extremer Teamgeist

Share this with email

Einiges wirkt recht ernüchternd: Die Kosten der Hochwasserschäden aus dem Jahr 2015 liegen weit über 100 Millionen Euro. Und das, was Gemeinden wie Echternach noch an Ausständen haben, ist extrem: LW-Redakteur Volker Bingenheimer berichtete aus dem Osten, wie stark belastet die Gemeindefinanzen der Abteistadt noch immer sind.

Selbst, wenn Versicherungen teilweise gegriffen haben, bleiben doch viele noch mit den Folgen beschäftigt – gerade auch mental. Das gilt auch für die Verwalter von Kulturgütern, Kulturschaffende und Kulturinstitutionen. Das Schlimmste, so sagen es Neimënster-Direktorin Ainhoa Achutegui oder auch der Leiter des Nationalmuseums für Naturgeschichte, Patrick Michaely, ist, dass man zum Teil trotz höchstem Einsatz solche Schäden wie 2015 nicht völlig ausschließen kann. „Wir müssen uns eben auch eingestehen, dass wir in einigen Fällen auch in Zukunft machtlos sind“, sagt Achutegui.

Ohne den Einsatz des Archivdienststellenleiters Marc Limpach 2021 hätten viele historische Zeugnisse der Escher Geschichte nicht mehr gerettet werden können. Foto: Claude Piscitelli

Aber nicht nur in Neimënster, dessen altes Abteigebäude stark betroffen war, oder das im Naturmuseum, wo mühsam bis heute die verunreinigten Sammlungsbestände der Mineralogie gesäubert und zum Teil komplett neu inventarisiert werden mussten, setzte ein neuer Fokus ein.

Es sind Geschichten und Nachlesen von Menschen wie Marc Limpach, Archivdienststellenleiter der Stadt Esch, der in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 viele Güter aus dem alten Lager des lokalen Gemeindearchivs rettete. Es folgte in der Minettmetropole das, was ganz ähnlich in den anderen, mit Kulturfragen beschäftigten Stellen an Bewusstsein wuchs: Wie schafft man ein besseres Schutzmanagement? Und braucht es andere Lagerstätten, Sicherungsmaßnahmen und Prozeduren für den Notfall? Im Fall von Esch wird das Archiv personell und infrastrukturell neu aufgestellt umziehen.

1 / 2 Zehn Tage nach der Überflutung: Die Etiketten der mineralogischen Sammlung mussten erst getrocknet werden. Danach erst konnten sie zusammen mit den Sammlungsobjekten gesäubert werden. Foto: Patrick Michaely

2 / 2 Das Labor der Mineralogie war am schwersten von dem Hochwasser im Nationalmuseum für Naturgeschichte betroffen. Foto: Patrick Michaely





Während einige Gemeinden zusätzlich Gutachten zu Gefahrenlagen in Auftrag geben, hat das Kulturministerium die von ihm verwalteten Kulturinstitute wie die Nationalbibliothek, das Nationalarchiv oder die staatlichen Museen im Blick: „Was die staatlichen Kulturinstitute betrifft, wird derzeit ein Krisenmanagementplan vom Kulturministerium in enger Zusammenarbeit mit der Direktion für zivile Sicherheit des Innenministeriums und dem CGDIS erstellt“, schreibt Ministeriumssprecher Luc Schadeck auf Anfrage.

„Der Plan sieht die Ermittlung möglicher Risiken vor, die jedes Kulturinstitut, sein Personal, seine Besucher und seine Sammlungen bedrohen. Er entwickelt die zu ergreifenden Präventivmaßnahmen, um das Eintreten dieser Risiken sowie die Verschlimmerung ihrer Folgen so weit wie möglich zu reduzieren, und sieht gleichzeitig die Mechanismen vor, die zum Zeitpunkt des Vorfalls ausgelöst werden müssen, bzw. die Maßnahmen, die nach dem Eintreten des Vorfalls ergriffen werden müssen", so der Sprecher.

Die Arbeiten daran bestätigt unter anderem Museumsdirektor Patrick Michaely. „Es gab dazu schon einen Austausch unter den staatlichen Kulturträgern und dem CGDIS. Das umfasst auch weit mehr als nur Wasserschäden. Hier geht es auch um Extreme wie Feuer- oder Sturmschäden. Aber vor allem auch um die Frage: Was ist unersetzbar und müsste im Notfall sofort raus? Zumindest für unser Haus nehmen wir eine Priorisierung vor und machen schnell ersichtlich klar, was und wie es am schnellsten von den Spezialisten zu retten ist. Denn zum Beispiel bestimmte empfindliche Stücke brauchen Kissen oder besondere Verpackungen.“

Aber auch die Substanz muss im Blick gehalten werden. Das meint insbesondere die Gebäude und nicht nur Schätze wie den Rokoko-Pavillon in Echternach und den dazu gehörenden Park, die restauriert werden mussten.

Die staatlichen Bauten und deren eventuelle Schäden aus dem Hochwasser seien in den Kompetenzbereich der Administration des bâtiments publics gefallen, so Ministeriumssprecher Schadeck. Wohlgemerkt: Natürlich hat das Inpa, das Institut national pour le patrimoine architectural unter der Federführung des Kulturministeriums, bei denkmalgeschützten Bauten wie der Abtei Neumünster oder dem Naturmuseum ein Wort mitzureden.

Und Michaely betont, dass die möglichen kommenden Arbeiten am Naturgeschichtsmuseum schon jetzt mit der Bautenverwaltung und dem Denkmalschutz auch unter dem Aspekt der Sicherungen vor Extremlagen diskutiert werden.

Aber jenseits dessen, habe „das Kulturministerium jedoch punktuell eine Direkthilfe für die betroffenen Häuser und die Rettung der jeweiligen Kulturgüter freigeschaltet“, so Schadeck. An das Abteimuseum in Echternach flossen 18.000 Euro – dort, so berichtete es LW-Redakteur Volker Bingenheimer, hatte insbesondere die Feuchtigkeit für Schimmelbefall bei den Ausstellungsstücken verursacht. Deutlich mehr an Finanzhilfen war beim Centre national de Littérature in Mersch (216.666 Euro) und dem Kulturzentrum Neimënster (236.255 Euro) nötig.

1 / 3 Die Agora von Neimënster und die angrenzenden Räume des alten Abteibaus traf es besonders. Foto: Neimënster

2 / 3 Die Agora und die angrenzenden Räume des alten Abteibaus traf es besonders. Foto: Neimënster

3 / 3 Auch der historische Kreuzgang war betroffen. Foto: Neimënster







Hinter diesen nackten Zahlen verbergen sich allerdings auch Geschichten – die Geschichten des gemeinsamen Schulterschlusses und extremen Teamgeistes. „Es gab einfach plötzlich unglaublich viele Baustellen. Ob die Gebäudeschäden, den Folgen in der Programmgestaltung, weil unter anderem der Kreuzgang nicht mehr benutzt werden konnte, das Managen des Wiederbeschaffens der verlorenen Technik, die Abwicklung mit der Versicherung, aber auch die Trockenlegung der Mauern und die Renovierungen in den Sälen rund um die Agora. Und das haben wir im Team bewältigt. Wenn man so will, ist das Glück im Unglück, wie stark der Teamgeist bei uns gewachsen ist.“

Schulterschlüsse, die bis heute Bestand haben

Auch Nathalie Jacoby, die Leiterin des Nationalen Literaturarchivs in Mersch, kann davon berichten: Neben den Schäden in den Räumen wurde es brenzlich mit dem, was das Archiv ausmacht – die Dokumente. „Ungefähr 300 Archivkästen und mehr als 50 Plakatmappen mussten eingefroren und nach Leipzig zu einer Firma gebracht werden, die auf Bestandserhaltung von Archiv- und Bibliotheksbeständen spezialisiert ist.“ Und dass so durch schnelles Handeln und Gefriertrocknung vieles gerettet werden konnte, liegt auch an dem Schulterschluss vor Ort. „Das ist auch eine Sache, die sich bis heute durchzieht. Die Freunde des Literaturarchivs, Armee, Gemeinde, Fachleute und Brancheninsider taten sich unglaublich schnell zusammen, um zu helfen oder ihre Expertise einzubringen“, hält die Archivleiterin fest. Und damit sei auch ein besonderes Bewusstsein für solche Notlagen entstanden.

1 / 3 Die ersten Fotos wie das einer CNL-Archivbox, die nach Leipzig, transportiert wurden, stimmten nicht optimistisch. Foto: ZFB Leipzig

2 / 3 Einiges schien völlig unversehrt. Foto: Charlotte Ziger / CNL

3 / 3 Doch das ist auch dem schnellen Schulterschluss und der Gefriertrocknung zu verdanken. Foto: Nathalie Jacoby / CNL







Aber eben nicht nur starke Teams mussten kämpfen: „Nicht zu vergessen sind die vielen Künstler und Kreative, die Opfer der Überschwemmungen wurden: Wasser und Schlamm beschädigten nicht nur ihre Arbeitsplätze, sondern auch zahlreiche Werke, die in Ateliers oder Depots gelagert waren", geht Ministeriumssprecher Schadeck auf ganz individuelle Unterstützungen im Kulturbereich ein.

„Um die Künstler zur Wiederaufnahme ihrer kreativen Arbeit zu ermutigen, bot die Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte in Zusammenarbeit mit dem Fonds culturel national Förderstipendien für Künstler an, die durch die Überschwemmungen geschädigt wurden, um Werke zu restaurieren oder zu reparieren, beschädigte Ausrüstung zu ersetzen, neue Werke zu erschaffen oder die Schaffung neuer Werke zu finanzieren. So konnten 16 RE-stART-Stipendien in Höhe von insgesamt 232.539 an die betroffenen Personen ausbezahlt werden“, betont Schadeck auf Nachfrage zu den existenzbedrohten Kunstschaffenden. Und doch: die Erinnerung an diese Nacht 2015 wird weiter ihre Spuren hinterlassen.