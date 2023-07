Das erste Metallica-Album war „vun der Long op d'Zong“

Share this with email

Als am 25. Juli 1983 zum ersten Mal ein langsam anschwellender Gitarrenorkan namens „Hit The Lights“ aus den Lautsprechern der Fans härterer Rockmusik ertönte, hätten wohl die wenigsten Hörer gedacht, dass die jungen Wilden hinter dem Machwerk „Kill 'Em All“ 40 Jahre später regelmäßig ausverkaufte Stadiontouren auf der ganzen Welt spielen würde.

Eigentlich sollte das Debütalbum der jungen Band namens Metallica „Metal Up Your Ass“ heißen und auf dem Covermotiv eine Toilette zeigen, aus welcher eine Hand mit einem Dolch hervorsticht. Doch da spielte der Vertrieb nicht mit und die Band musste sich auf ein weniger drastisches Motiv einigen. Ob „Kill 'Em All“ da wirklich die weniger martialische Message war, darüber kann man sicherlich streiten.

Rückblickend ist der Name dann aber doch irgendwie Programm, was auch „Metal Hammer“-Redakteur D. Bomb Hartmann in seiner Plattenkritik aus der Ausgabe 01/1984 bestätigt: „Warum diese Platte ‚Kill 'Em All‘ heißt, ist mir erst nach dem Hören klargeworden; denn wer diese Scheibe überlebt, verdient den deutschen IG-Metall-Orden.“. Auch wenn Iron Maiden und Judas Priest schon am durchstarten waren und Motörhead bereits 1979 den Double Bass-Teppich mit „Overkill“ ordentlich vorbereitet hatten, erst Metallica fügten die Versatzstücke aus Melodien und punkig-rasanter Aggressivität zu einem Metal-Cocktail zusammen, aus dem das neue Subgenre Thrash Metal entstand. Viele andere Bands stiegen aus dem Dunstkreis um Metallica auf und formten eine regelrechte Gegenbewegung zum in den 1980er Jahren extrem erfolgreichen eingängigen, Stadion-tauglichen Glam Rock der Marke Bon Jovi. Thrash Metal war rauer, extremer, gesellschaftskritischer. Die Speerspitze („The Big 4“) bildeten Metallica zusammen mit Slayer, Anthrax und Megadeth.

Wegbereitend

Tom Dosser spielt seit fast 30 Jahren in der Luxemburger Death Metal-Institution Desdemonia. Foto: Gerry Huberty

„Mit der Zeit ist mir immer klarer geworden, wie wegbereitend ‚Kill 'Em All‘ eigentlich war für die komplette Musikrichtung“, erklärt Tom Dosser, Frontmann der luxemburgischen Death Metal-Band „Desdemonia“. „Alles ist eher auf dem Riff und der Musik aufgebaut, es geht nicht so sehr um das Äußere und die Looks. Es ist eine Mischung aus Punk-Attitüde und Hardrock à la Black Sabbath und Motörhead und teilweise eben auch Elementen, die noch weiter zurückgehen bis hin zu Led Zeppelin und Deep Purple.“

Auch der Luxemburger Künstler und Metallica-Dauerkonzertgänger René Clement aus Schifflingen sieht die Punkrock-Attitüde als zentrales Element: „Für die Szene war es ein sehr wichtiges Album, weil sie anders als im Glam Rock so auf die Bühne gegangen sind, wie sie auch waren. Auf Luxemburgisch sagt man ‚Vun der Long op d'Zong‘, einfach nur klar und hart Thrash Metal. Das Album hat die Türen geöffnet für viele andere Bands“, so Clement, der es regelmäßig bei Metallica-Gigs in die erste Reihe schafft.

Der Trierer Schlagzeug-Lehrer Stephan Zender, der auch bei der deutschen Tribute-Band My'tallica in die Kessel haut, verfolgt die Musik der Band aus San Francisco seit fast 40 Jahren und erinnert sich noch lebhaft an seine erste Begegnung mit „Kill 'Em All“-Material. „Ich kann mich noch erinnern, bei uns im Hochwald gab es damals einen französischen Radiosender, bei welchem spät abends eine Metal-Sendung ausgestrahlt wurde. Und da habe ich als junger Jugendlicher zum ersten Mal ‚Hit the Lights‘ gehört. Das war damals total aufbrausend, das war Speed, das war Power, das war Wut, aber gleichzeitig auch Motivation. Für mich verkörpert Metallica immer eine Art positive Wut.“

Der Trierer Schlagzeug-Lehrer Stephan Zender kennt die Kompositionen der Band als Tribute-Band-Drummer wie kaum ein anderer. Foto: Sascha Marc Fischer

Doch schon nach dem rotzig-punkigen Album-Opener folgte auf „Kill 'Em All“ das siebenminütige Galopp-Epos „The Four Horsemen“, welches zu großen Teilen aus der Feder des noch vor den Albumaufnahmen gefeuerten Dave Mustaine stammte, der später mit seiner eigenen Band Megadeth bekannt wurde. „Metallica hat von Anfang an gute Arrangements gehabt“, stellt Zender fest. „Da war mehr musikalisches Verständnis, als man der Band zugetraut hat, auch was die musikalische Zusammensetzung verschiedener Bausteine angeht.“

Besonders auffällig wird dies beim über vier Minuten dauernden Bass-Solo namens „[Anesthesia] - Pulling Teeth“. „Für mich als Bassist ist das eine Sternstunde“, beschreibt „Desdemonia“-Basser (und -Frontmann) Tom Dosser das ausufernde Instrumental. „Cliff Burton war ein Ausnahmemusiker für die Metalszene. Das Bass-Solo auf ‚Kill 'Em All‘ war einmalig, das gab es vorher nie und wird es auch nie mehr geben. Das habe ich natürlich auch rauf und runter gespielt und diese Zeit hat mich als Bassisten sehr stark beeinflusst. Die Art und Weise, wie ich spiele, wie ich mich beim Songwriting einbringe. Und wenn man bedenkt, dass das die erste CD der Band war. Man hat auch das Gefühl, dass Cliff Burton den anderen musikalisch um Längen voraus war. Es ist ein Stück, dass man so auch auf einem Cello spielen könnte, es hat sehr viele klassische Einflüsse.“

Im Interview mit dem Metal Hammer bestätigen Metallica-Gitarrist Kirk Hammett und Schlagzeuger Lars Ulrich das musikalische Genie des 1986 bei einem Tourbus-Unfall verstorbenen Bassisten. „Cliff hat Musik studiert, er war auf einem anderen musikalischen Level als ich“, so Hammett. „Er verstand Wörter, die wir nicht mal buchstabieren konnten“, ergänzt Ulrich. Auf „Kill 'Em All“ beschränkten sich Cliffs Songwriting-Credits noch auf das Bass-Solo, bei den beiden Folgealben war er dann an fast allen großen Hits der Band beteiligt, von „Creeping Death“, über „For Whom the Bell tolls“, „Ride the Lightning“ bis hin zum legendären „Master of Puppets“. Und auch die großen Instrumentals der Band („The Call of Ktulu“, „Orion“, „To Live Is to Die“) gingen zu großen Teilen auf das Konto von Cliff Burton.

Über 1.300 mal „Seek & Destroy“

Nach dem Ausnahme-Solo reiht sich auf „Kill 'Em All“ ein Klassiker an den nächsten. Auf „Whiplash“, das laut Lars Ulrich mit dem Ziel geschrieben wurde, so schnell zu spielen wie nur irgend möglich, folgt das stark von der New Wave of British Heavy Metal beeinflusste „Phantom Lord“ und das dezent kriegs-kritische „No Remorse“, welches in einem regelrechten Speed-Inferno gipfelt. Danach folgt mit „Seek & Destroy“ der Metallica-Klassiker schlechthin, der mittlerweile weit über 1.300 mal live performt wurde.

Die ungeschliffene Wut des Debüt-Albums resultierte wohl auch aus den turbulenten Anfangstagen der Band, die im Jahr 1981 gegründet wurde. Nach mehreren frühen Besetzungswechseln probte man kurz vor den Aufnahmen im selben Proberaum wie Anthrax im Großraum New York, den man auch als Übernachtungsoption nutzte. Finanziert wurden die Albumaufnahmen durch Plattenladen-Besitzer Jon Zazula und seine Frau Marsha, der dafür das Plattenlabel Megaforce Records gründeten. Das Paar investierte 15.000 US-Dollar in die Aufnahmen und manövrierte sich damit fast in die Insolvenz.

Auch wenn aus den rebellierenden Teenagern aus Kalifornien mittlerweile Männer gesetzten Alters geworden sind, werden die wilden Zeiten vom Anfang der 1980er Jahre immer noch verhältnismäßig oft ausgegraben. Erst vergangenes Jahr spielte die Band in Florida eine für ihre Verhältnisse kleine Show vor „nur“ 7.000 Zuschauern, bei der sie den kurz zuvor verstorbenen Zazulas gedachten. Gespielt wurden ausnahmslos Songs von „Kill 'Em All“ (1983) und „Ride the Lightning“ (1984). Zudem trat die Band 2013 auf ihrem selbst organisierten „Orion“-Festival in Chicago zusätzlich zum Headliner-Set am Abend unter falschem Namen („Dehaan“) auf einer kleinen Bühne auf und spielte „Kill 'Em All“ komplett vor einigen verdutzten Fans.

Auch auf der aktuellen „M72 World Tour“ finden die Metallica-Klassiker aus den ganz frühen Tagen noch bei annähernd jeder Show Verwendung. Auch wenn nicht mehr jeder Double Bass-Part sitzt und die Stimme von James Hetfield sich dieser Tage in tieferen Tonlagen wohler fühlt, funktionieren „Hit the Lights“ & Co bis heute. Nach 40 Jahren hat sich das ungezähmte Metallica-Debüt über 3,7 Millionen mal verkauft und steigt mit jedem neuen Release der Band wieder kurzzeitig in die Charts ein. „Vun der Long op d'Zong“ funktioniert scheinbar auch noch im Zeitalter perfekt produzierter Blockbuster-Musik.