Daniel Wagener gibt den Namenlosen eine Stimme

„Ich bin eine glückliche Kuratorin“, betont Danielle Igniti anlässlich der Vernissage in Arles und lässt durchblicken, dass sie das in ihrer Arbeit nicht immer war. Diesmal aber verlief alles bestens. Daniel Wagener steht neben ihr. Er ist Fotograf, Grafiker und Drucker und zeigt in Arles in der Chapelle de la Charité – erbaut im späten Mittelalter – seine Installation mit Fotografien. Danielle Igniti hat ihn in seiner Arbeit begleitet. Der Künstler wurde von der Stiftung Lët'z Arles mit dem Luxembourg Photography Award, kurz LUPA, ausgezeichnet, was ihm automatisch auch diese Ausstellung bei den Rencontres internationales de la photographie in Arles ermöglicht hat.

Die Abkürzung LUPA ist gewissermaßen ein Glückstreffer, bezeichnet sie doch gleich zwei Dinge, die zur Kulturförderung passen. „Lupa“ ist das lateinische Wort für Wölfin, erinnert also an die römische Wölfin, die ihre Nachkommen hochzieht. Zugleich ist sie aber auch die lateinische Bezeichnung für eine Lupe und damit eine Metapher, die sich in den Kontext der Fotografie einreiht und das versinnbildlicht, was Lët'z Arles tut: eine Lupe auf einen jungen Künstler und sein Werk legen, ihn in den Fokus setzen, ihn sichtbar machen.

Der Luxembourg Photography Award ist zweigeteilt. Daniel Wagener darf in einer Ausstellung sein Werk zeigen; Rozafa Elshan, die mit dem LUPA-Mentorship ausgezeichnet wurde, bekommt eine dreimonatige Künstlerresidenz an der Ecole nationale supérieure de la photographie in Arles.

Eine glückliche Kuratorin zu sein, das bedeutet auch, dass man vieles erzählen hat über ein künstlerisches Werk. Und das tut auch Danielle Igniti gerne in den Führungen durch die Ausstellung während der Auftaktwoche der Rencontres d’Arles.

„Ein neuer Altar“ des Konsumkults

„Was mir ganz besonders gefallen hat an diesem Projekt, ist das sehr mutige Vorhaben des Künstlers, seine Kunst in diesem besonderen Ausstellungsort zu präsentieren. Ganz bewusst hat er seine Installation in den Mittelpunkt gestellt und damit auch den ursprünglichen Anziehungspunkt der Kapelle, den Altar, verbaut“, sagt die Kuratorin.

Die Installation nennt sich „Opus incertum“, ein aus der römischen Maurerei entlehnter Begriff, der das Bauen von Mauern aus kleinen Blöcken, zerbrochenen Fliesen und disparaten Ziegeln bezeichnet. Der Künstler hinterfragt Zeit und Ort, er blickt hinein in das Gedächtnis der jahrhundertealten Kapelle, verweist auf ihre Veränderungen, baulicher und auch gesellschaftlicher Natur, und versucht, die Schichten, die sich in dem religiösen Gebäude übereinander gelegt haben, freizulegen und den Ort wieder mit seiner Gegenwart zu konfrontieren.

Daniel Wageners Fotokamera ähnelt in vielerlei Hinsicht jenen seismografischen Instrumenten, die die Erschütterungen der Welt aufzeichnen.

Der Altar verschwindet aus dem Blickfeld des Besuchers, stattdessen erscheint „ein neuer Altar“, jener des Konsumkults. Eine modulare Lagerkonstruktion, die man vor allem aus Baumärkten kennt und auf der Baumaterial bis unter die Decke gelagert ist, hat der Künstler in ein Regal für großflächige Fotografien umgewandelt. Die Fotos darin zeigen Baustellen, Baumaterial, urbane Visionen sowie Gebäudeteile aus der Vergangenheit und der Gegenwart. „Daniel Wagener hinterfragt damit auch unsere Zeit, ersetzt eine alte durch eine neue Spiritualität, die des Konsums“, erklärt die Kuratorin.

Daniel Wageners Fotokamera ähnelt in vielerlei Hinsicht jenen seismografischen Instrumenten, die die Erschütterungen der Welt aufzeichnen. Der Fotograf macht sich demnach zu einem Echo der gesellschaftlichen Veränderungen. Seine Fotografien wirken wie Stillleben der Moderne, die in Arles, einer Stadt mit einer noch deutlich erkennbaren Architektur der Antike, besonders ausdrucksstark sind.

Namenlose Erbauer

Auf den Fotos sind keine Menschen zu sehen, nur Baustoffe, Ziegel, Konstruktionen, kleine Details, die manchmal auch den sehr fragwürdigen Geschmack der Menschen beim Bau ihrer Häuser verdeutlichen. „Opus incertum“ soll ebenfalls eine Hommage an die kollektive und zugleich anonyme Arbeit im Bausektor sein. Wer sind die unbekannten Menschen, die ein Haus erbaut haben. An den Bauherrn und den Architekten erinnert man sich, nicht aber an die Bauarbeiter. Dabei bilden sie eine Gilde von Handwerkern, die ihr Wissen über Jahrhunderte von Generation zu Generation weiterreichen, eine Solidargemeinschaft mit ihren eigenen Regeln und Werten, eine eigene Kultur, nur halt namenlos.

Mit einem nicht zu leugnenden Schuss Humor schlägt der Künstler dem Besucher vor, sich an „seiner Baustelle“ zu beteiligen und Bilder, die nicht in dem Industrieregal hängen, dafür auf Einkaufswagen von Baumärkten gestapelt sind, nach eigener Vorstellung in die Installation einzubringen.

Zur Person: Daniel Wagener Daniel Wagener ist ein multidisziplinärer Künstler, der in Luxemburg aufwuchs und später in Berlin und Brüssel studierte. Zusammen mit Axel Claes betreibt er das Brüsseler Druckstudio Chez Rosi, das Kunstbücher herausgibt. Seine Praxis verbindet Fotografie und Druckkunst. Er hat Installationen für das Casino Luxembourg - Forum für zeitgenössische Kunst im Rahmen der Luxembourg Artweek und für Kanal - Centre Pompidou Brüssel entworfen. Im Jahr 2021 präsentierte das Mudam sein Werk „Ket Baker“ innerhalb der Gruppenausstellung „Freigeister“. Daniel Wagener wurde 1988 geboren und lebt und arbeitet zwischen Luxemburg und Brüssel. Er bezeichnet sich selbst als Fotograf und Drucker.

Nach der Retrospektive um das Werk des verstorbenen Fotografen Romain Urhausen im vergangenen Jahr in Arles, die im Espace Vincent Van Gogh gezeigt wurde, ist in diesem Jahr also wieder die Chapelle de la Charité in Arles der Ort, in dem die Luxemburger Fotografie während des Festivals präsent ist. Noch bis zum 24. September können insgesamt 44 Fotoausstellungen in Arles an 25 verschiedenen Orten besucht werden. Die Rencontres d'Arles vereint diesmal 105 Künstler der Fotografie.

Ein Fotobuch ist zu Daniel Wageners Installation erschienen, das man zum Preis von 35 Euro im Mudam, im Casino Luxembourg - forum d'Art contemporain sowie beim CNA erwerben kann. Bilder des Künstlers sind während der Sommermonate auch in den Bahnhöfen Paris Gare de Lyon, Marseille Saint-Charles und Avignon TGV ausgestellt. In Luxemburg wird „Opus incertum“ Ende Februar im Pomhouse des CNA in Düdelingen gezeigt.