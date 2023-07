„Dajee!!!“, ein Fanzine zum Festival de la Bande dessinée in Contern

Share this with email

An diesem Wochenende ist in den Straßen von Contern wieder das Festival International de la BD, und zu diesem Anlass haben „D'Frënn vun der 9. Konscht“ ihr erstes Fanzine herausgebracht. Mit Fanzine, einem Kofferwort aus den Worten Fan und Magazine, bezeichnet man Publikationen, die nicht allzu teuer sind und sich oft in einem subkulturellen Umfeld der Musik, des Comics oder des Fußballs etablieren. Die Hefte erlauben es vor allem jungen und unbekannten Künstlern und Künstlerinnen, ihre Kurzgeschichten und publizistische Experimente in der Gruppe zu veröffentlichen.

In den Sechziger- und Siebzigerjahren hatten Fanzines viel Erfolg und erleben komischerweise im digitalen Zeitalter eine Renaissance. So gibt es in den Nachbarländern Fachmessen für diese besondere publizistische Form, und die größte Fanzine-Sammlung in Europa, die Fanzinotèque in Poitiers, führt sogar mehr als 60.000 unterschiedliche Titel .

Am kommenden Wochenende steht ganz Contern wieder im Zeichen der Bande Dessinée: Zeichner, Szenaristen, Händler und Künstler werden vor Ort sein. Foto: Alain Piron

„Dajee!!!“ nennt sich das neue Fanzine in Luxemburg, ist beileibe aber nicht das erste Magazin, das dem Comic in Luxemburg gewidmet ist. 1979 und 1980 kam „Pulps“ dreimal heraus. 2000 und 2001 schaffte es das „LCM - Lëtzebuerger Comic Magazin“ auf vier Nummern. „D'Frënn vun der 9. Konscht“, die Herausgeber von „Dajee!!!“, hoffen natürlich, dass ihr Heft eine längere Lebensdauer bekommen wird.

Auf 48 Seiten im Din A4-Format findet man Comics von Alexandre Schmit, Elena Diaz Suarez, Marc Angel, Jean-Louis Schlesser, Federico Milella, Pascale Velleine, Pit Wagner, Mischa Bernauer, Olivier Treinen, Jeff Hemmer, Kodji Dossou, Nadine Scholtes und Dan Altmann. Dabei sind die Zeichen- und Erzählstile notgedrungen sehr unterschiedlich: Elena Diaz Suarez ist bei ihrer Zugreise auf der Suche nach dem Zeitgeist; Angel und Schlesser erzählen von dem Zerfall der Tour Eiffel; Pit Wagner beleuchtet mit Tusche, Stift und Tinte das Café Interview auf sechs Seiten, und am Ende heißt es: „à suivre dans un autre Bistro“; Micha Bernauer begleitet die Gruppe Ice in My Eyes auf deren Heimreise von einem Konzert.

Beim Durchblättern von „Dajee!!!“, des Fanzines des Luxemburger Comics. Auf beiden Seiten befidnet sich die Geschichte „Le Syndrome de la Schtroumpfette“ von Jeff Hemmer. Foto: Anouk Antony

Das Cover des Fanzine ist von Zeichner Dan Altmann, der bereits in „Pulps“ mitgearbeitet hat und zeigt das Atelier eines Comic-Zeichners. Das Fanzine wird beim Festival de la Bande Dessinée am Wochenende in Contern erstmals präsentiert, dort wird man am Tisch der Freunde der 9. Kunst bestimmt auch eine Widmung der beteiligten Künstler und Künstlerinnen bekommen. Das Fanzine kostet 9,99 Euro.

BD-Festival in Contern Das Festival de la BD in Contern findet am Wochenende des 15. und 16. Juli 2023 jeweils von 10 bis 19 Uhr statt, wobei die Signierstunden um 18 Uhr enden. Der Eintrittspreis für das Festival beträgt drei Euro pro Tag für Erwachsene und der Eintritt für Kinder unter zwölf Jahren ist frei. Der französische Zeichner Thierry Capezzone ist dieses Jahr Ehrenpräsident des Festivals. Ende 1980 begann er, für das Magazin Spirou zu zeichnen. Seit 1993 lebt er in Dänemark. 2009 nahm er die dänische Serie „Petzi“ von Rasmus Klump wieder auf. Zunächst illustrierte er Kinderbücher und ab 2017 die neuen Abenteuer von „Petzi“ als Comic. Seit 2015 arbeitet er an der norwegischen Kultserie „Flåklypa“ und an zahlreichen historischen Comics, u.a. an einem über das Leben der dänischen Königin. Er wird natürlich an beiden Tagen des Festivals anwesend sein, um seine neuen Bücher zu signieren. Er hat auch das Plakat des Festivals entworfen.