Congés Annulés: Hitzige Auftritte und schweißtreibende Shows

Francis of Delirium war bei den Congés Annulés 2022 dabei. Dieses Jahr sorgt die Band den Auftakt der Konzertreihe. © FOTO: Anouk Antony / LW-Archiv

27 Tage vollgepackt mit Konzerten und DJ-Sets: Die 15. Auflage der von den Rotondes organisierten Congés Annulés steht mit einem abwechslungsreichen Line-up in den Startlöchern. Wer also meint, das kulturelle Leben in Luxemburg sei über die Sommermonate hin komplett ausgestorben, der irrt sich.

Zugegeben, finden im Juli, August und September nur wenige Events statt, während der Mai und Juni vollkommen überladen mit Kulturveranstaltungen aller Art sind. Doch die wenigen Konzerte und Festivals, die im Sommer auf dem Programm stehen, sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

Die Congés Annulés finden vom 28. Juli bis zum 23. August statt. © FOTO: Eric Engel

Das beweist die Konzertreihe Congés Annulés immer wieder aufs Neue. Hier stehen dieses Jahr ab Freitag, dem 28. Juli, insgesamt 42 Bands auf der Bühne – davon 20 lokale Gruppen und Künstler, wie Tuys, die erst kürzlich ihr neues Album „Reality Management Ltd.“ veröffentlicht haben. Doch auch neuere Projekte wie ENGLBRT – ein Duo bestehend aus Niels Engel und Georges Goerens alias Bartleby Delicate – treten in den Rotondes auf.

Breites Musikspektrum und 30 Tonnen Holz

Vertreten ist bei den diesjährigen Congés Annulés beinahe jedes Musikgenre: von lauten Gitarren wie bei The Cookie Jar Complot über Elektropop von CHAiLD bis hin zu sanften Klaviertönen der estländischen Musikerin und Komponistin Hanakiv. Dabei ist bei einigen der Konzerte der Eintritt sogar frei. So etwa, wenn die Congés Annulés am 23. August zu Ende gehen.

Dieser Abend ist gleichzeitig der Abschied der partizipativen Installation „Voie 15“ – ein Bahnsteigabschnitt mit einer Lokomotive, Schienen und allem Drum und Dran in Originalgröße, der in der Galerie der Rotondes ausgestellt ist. Das Projekt, das im Rahmen des diesjährigen European Design Festival ins Leben gerufen wurde, besteht aus ca. 30 Tonnen Holz. Dieses ist weiß lackiert, damit sich Graffiti-Künstler und Urban Painters dort austoben können.

1 / 3 „Voie 15“: ein Bahnsteigabschnitt in Originalgröße zum Bemalen und Besprayen. © FOTO: Rotondes

2 / 3 „Voie 15“: ein Bahnsteigabschnitt in Originalgröße zum Bemalen und Besprayen. © FOTO: Rotondes

3 / 3 „Voie 15“: ein Bahnsteigabschnitt in Originalgröße zum Bemalen und Besprayen. © FOTO: Rotondes







Die aus drei Phasen bestehende Installation, dessen Endphase die Ausweitung des Bahnsteigs auf den Innenhof der Rotondes bedeutet, diente ebenfalls als idealer Ort für die Programmvorstellung der Saison 2023/24. Eine beeindruckende, realitätsnahe Bahnsteig-Kulisse mit Lautsprechern, wie man sie mit ihren verzerrten Durchsagen von echten Bahnhöfen kennt.

Zugängliche Bühnenkunst für jedes Alter

Auch in puncto Bühnenkunst und Theater haben die Rotondes für die kommende Saison so einiges zu bieten. 74 Aufführungen sind geplant – darunter sieben Koproduktionen und viele Projekte und Stücke, die sich an ein jüngeres Publikum richten, sich für die ganze Familie eignen oder von Schulklassen besucht werden können.

Die Reihe „Hinter den Kulissen“ erlaubt Schülerinnen und Schülern etwa Einblicke hinter Bühnenproduktionen. Fragen, wie eine Bühne beleuchtet wird oder wie sich Kunstschaffende auf ihren Auftritt vorbereiten, werden hier beantwortet.

Die Eigenkreation „Minuit“ – ein illustriertes Konzert – entpuppt sich als spannendes Highlight der Saison. Hier lassen eine Musikschaffende und eine Illustratorin eine „Traumwelt in Schwarz-Weiß entstehen“ – und das zu Jazz- und Elektroklängen, wie es vonseiten der Veranstalter heißt.

Weitere Programm-Höhepunkte Wie jedes Jahr finden um die Weihnachtszeit wieder die „Chrëschtdeeg an de Rotondes“ statt. Auch das „Picelectronic“, ein Festivalwochenende für Kinder, steht am 20. und 21. April 2024 auf dem Programm. Spannend wird es am 13. Oktober 2023: das „Slampionship“, der Luxemburger Poetry-Slam-Wettbewerb steht an diesem Tag vor der Tür. Das „Light Leaks Festival“ (9. bis 12. Mai 2024) oder „Game On“, bei dem sich am 4. und 5. November 2023 alles um Brett- und Videospiele dreht, sind ebenfalls Highlights der kommenden Saison.

Workshops und Märkte aller Art

Eine ganze Reihe von Workshops, wie die „Theaterlabos“ oder der Kerzenworkshop „Let It Glow“ stehen in den kommenden Monaten ebenfalls auf dem Programm. Mit dabei sind Ateliers für Kinder, aber auch für Erwachsene und Professionelle.

Einblick in die „Geek Foire“ vergangenen Jahres. © FOTO: Philippe Schroeder

Im Bereich der Bildenden Kunst sticht insbesondere die Ausstellung über Märchen und mechanische Animationen hervor. „Turn On“ richtet sich an Besucher jeden Alters und startet am 20. Januar 2024.

Fans von kleinen, lokalen und alternativen Märkten kommen in der Saison 2023/24 der Rotondes ebenfalls auf ihre Kosten. Neben dem „Jingle Mingle“-Weihnachtsmarkt, locken das Street Food Festival, das parallel zur „Geek Foire“ am ersten Juniwochenende stattfindet und der „Supermaart“ am 30. September und 1. Oktober in die Rotondes.

Weitere Informationen zum Programm sowie Tickets zu den Congés Annulés:

www.rotondes.lu